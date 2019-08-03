Những câu nói nếu vợ thốt ra là ‘dính bẫy' của kẻ thứ ba, mất chồng như chơi!

Dưới đây là những câu nói nếu thốt ra từ miệng của người vợ thì hậu quả khôn lường, có thể giết chết hôn nhân và tạo cơ hội cho kẻ thứ ba "đục nước béo cò" cướp đi người chồng của bạn ngay. Phụ nữ khôn ngoan đừng dại lỡ lời với chồng để rồi ân hận cả đời.

Lời nói chỉ cần thay đổi một chút là có thể dĩ hòa vi quý, không gây tổn thương ai. Thế nên trong hôn nhân, phụ nữ nên khôn khéo. Dù trong lòng đang bực dọc, mệt mỏi đến mấy cũng đừng thốt ra những câu khiến hôn nhân đổ vỡ .

Phụ nữ muốn chồng tự làm hết mọi việc thì hãy khôn khéo một chút. Chẳng hạn như hãy nói những câu như “em tin anh sẽ tự làm được” thay vì cứ khiêu khích “anh không tự làm được sao?”.

"Em bận rồi, đừng gọi em nữa"

Khi lạnh lùng nói với chồng những câu như thế này, chắc chắn bạn sẽ gánh chịu hậu quả. Bởi khi đã làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, bạn sẽ không còn nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ anh ấy nữa.

Phụ nữ đừng cự tuyệt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng vậy, ở bên ngoài luôn muốn được người khác tôn trọng, về nhà thì lại muốn vợ con giữ thể diện. Thế nên đàn bà khôn ngoan dù có bận cũng nên hạ tông giọng xuống, nói với chồng những lời lọt tai một chút. Đừng vì sự cáu kỉnh, khó chịu nhất thời của mình mà nói những lời khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

"Đừng đụng vào người em'

Đây là câu nói khiến đàn ông cảm thấy khó chịu nhất. Anh ấy cảm thấy bạn muốn cự tuyệt những hành động ngọt ngào của mình nên từ đó về sau sẽ không quan tâm nữa. Trong hôn nhân tình yêu, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn là yếu tố vô cùng cần thiết.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết mềm mỏng khi nói chuyện với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết rõ điều đó để điều chỉnh cảm xúc cũng như sức khỏe của mình cho phù hợp. Đừng ôm đồm quá nhiều việc ở bên ngoài để về nhà mệt mỏi rồi từ chối không thân mật với chồng. Nếu bạn cự tuyệt chồng một thời gian dài, anh ấy sẽ tìm người khác. Khi đó bạn đã vô tình vướng phải bẫy của những kẻ thứ ba ngoài kia.

"Em có thể tự làm được, không cần anh"

Dù gì bạn cũng nên công nhận và tôn trọng vai trò trụ cột của chồng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này như ngụ ý chồng bạn vô dụng lắm, chẳng thể giúp gì cho bạn. Đàn ông sẽ nghĩ như vậy mà nổi giận, khó chịu. Họ có lòng tự trọng cao lắm, tuyệt đối sẽ không cho ai đụng chạm đến sĩ diện của mình. Phụ nữ khôn khéo hãy lựa lời mà nói, đừng thốt ra những câu này khiến gia đình rạn nứt.