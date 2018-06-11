Những câu nói hay về tình yêu tay ba khiến người đọc cảm thấy xé lòng

Những câu nói hay về tình yêu tay ba khiến người ta cảm thấy buồn xé lòng về một cuộc tình đầy tội lỗi và ngang trái. Nó phản ánh “mặt sau” của tình yêu, không phải là quả ngọt mà là trái đắng, khiến cho gia vị cuộc sống ngụm lặn trong đau khổ.

Tình yêu tay ba đem đến cho con người ta những cảm giác khó tả, có lúc bay bổng đến phiêu bồng nhưng có lúc lại đau khổ đến tột cùng. Những câu nói hay về tình yêu tay ba dưới đây sẽ như một bức tranh phản chiếu tình yêu lứa đôi. Dù hận như vì quá yêu, quá nhớ mà không thể quên nổi. Những câu nói hay về tình yêu tay ba buồn đến xé lòng Tình yêu tay khiến cho trái tim con người đau khổ và hạnh phúc không trọn vẹn. Ảnh internet Tình yêu có 2 mặt – đây chính là một quy luật và tình yêu tay ba cũng vậy. Khi đắm say trong men tình thì ngay cả cách gọi tên nhau cũng thấy tình cảm biết bao nhiêu. Nhưng tình yêu đâu chỉ có màu hồng, đôi lúc nó biến thành thứ gia vị khó nuốt, cay cay nồng nồng trên khóe mắt, mằn mặn, đăng đắng mà không diễn tả nổi.

Đau lòng nhất chính là khi phát hiện ra mình là thứ 3 trong một cuộc tình. Phải khóc trong im lặng chứ không được bật tiếng, đôi khi bật cười thật chua chát. Vì chẳng ai hiểu nổi cho cuộc tình tay ba này mình là người bị hại. Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi, mây vô tình mây vẫn mãi bay, trăng vô tình trăng đùa với gió, người vô tình, gieo dắt bao trái ngang. Trong một cuộc tình tay ba đầy nước mắt, bạn hãy luôn là người quyết định dù điều đó đúng hay là sai. Bởi khi bạn quyết định được tức là đã biết mình muốn và cần gì sẽ không bao giờ phải sống trong hai chữ: “Giá như…” Nếu như bạn phát hiện người mình yêu, yêu hai người cùng một lúc thì hãy để anh ấy chọn người thứ 2. Bởi nếu như thực sự anh ấy yêu bạn thì đã không thể có tình cảm với người thứ 2. Nỗi đau trong tình yêu chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Người đau nhất chính là người có tình cảm bắt cá hai tay. Bởi sau tất cả, họ sẽ là người mất tất cả, mất đi tình bạn, tình yêu và sự tin tưởng. Tình yêu tay ba tổn thương nhất vẫn là người con gái Tình yêu tay ba tổn thương nhất vẫn là người con gái. Ảnh internet Đúng là tình yêu tay ba sẽ khiến cả 3 người đau khổ nhưng người tổn thương nhất vẫn là người con gái. Bởi khi yêu con gái thường yêu cuồng dại, yêu hết lòng và chẳng nghĩ suy. Hơn nữa, tạo hóa sinh ra người phụ nữ với thiên chức làm mẹ, vì thế thường vị tha, cam chịu để hy sinh cho người mình yêu thương nhất. Nên trong tình yêu, con gái sẽ yếu lòng và dễ bị tổn thương. Sự tổn thương khiến tâm hồn luôn dày xéo và sự dày vò hành hạ thân xác của bản thân. Vì thế, dù sau này họ có đến với người mới thì trong trái tim cũng đã có một vết thương rất lớn, với một nỗi đau âm ỉ. Bởi nỗi đau trong tình yêu thật khó chấp nhận, mặc dù vẫn biết phải vượt qua. Vì thế, người con gái khi đã bị tổn thương nhưng vẫn hy vọng dù chia tay nhưng người đó vẫn thương mình.

Tình yêu tay ba luôn để lại trong lòng người con gái vết sẹo không bao giờ lành. Ảnh internet Do đó, cuộc tình tay ba chấm dứt càng sớm càng tốt. Và những câu nói hay về tình yêu tay ba chứa đựng những bài học quý giá để các bạn trẻ soi vào đó mà thay đổi. Hãy mạnh mẽ, luôn sống yêu thương, dù muốn khóc nhưng cũng phải biết cười với mọi nỗi đau bởi vì tương lai tốt đẹp đang chờ ta phía trước, nếu hôm nay có rơi nước mắt thì ngày mai mới nở nụ cười được. Vì thế những câu nói hay về tình yêu tay ba thường khiến người đọc buồn đến xé lòng.

Khi đàn ông im lặng trong tình yêu có nghĩa là đang bế tắc đến cùng cực! Đàn ông im lặng trong tình yêu có nghĩa là họ đang gặp bế tắc và cần phải suy nghĩ. Bởi lúc này họ cần thời gian để giải quyết sự giận hờn và những nỗi đau, tuy không thể cất thành lời nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ bằng trái tim.

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