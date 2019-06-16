Những cách sống không thiệt vào thân của một người phụ nữ mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 16/06/2019 05:07

Một người phụ nữ mạnh mẽ có những cách sống để khẳng định mình là một bông hoa dù không đẹp và lắm gai góc nhưng vẫn được đàn ông quý trọng và nâng niu.

- Cuộc sống này sẽ không vì mình là phụ nữ mà nhân nhượng. Bởi thế, bản thân cũng sẽ không vì là phụ nữ mà chịu bị ức hiếp. Chịu đựng không phải là can đảm, mà là khờ dại.

- Không có hạnh phúc nào là dễ dàng với phụ nữ. Phụ nữ nếu muốn hạnh phúc đều phải cố gắng giành lấy. Bởi thế, nếu bạn chưa thể hạnh phúc, nhất định phải kiên cường đến cùng.

- Có ba điều phụ nữ nhất định phải không ngừng cố gắng mỗi ngày: Xinh đẹp, học hỏi và kiếm tiền.

- Phụ nữ cần tình yêu, nhưng đừng chỉ cần một người đàn ông không biết yêu và tôn trọng mình. Tình yêu thì đều có thể tìm ở bất kì người đàn ông nào, nhiệm vụ của bạn là tìm đúng người.

- Buông bỏ không dễ, nhưng thay vì hỏi bản thân có buông được không, hãy thử nghĩ sẽ buông được trong bao lâu. Chỉ cần đủ thời gian, chuyện gì phụ nữ cũng có thể buông bỏ được.

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Chỉ cần đủ thời gian, chuyện gì phụ nữ cũng có thể buông bỏ được - Ảnh minh họa: Internet

- Hãy can đảm nhận lỗi khi mắc sai lầm. Phụ nữ không có gan nhận mình sai thì không bao giờ được nể trọng, cũng không thể đủ tốt để người khác nể trọng.

- Hãy nói lời chia tay khi không còn tình yêu. Phụ nữ nếu không có can đảm sống vì trái tim của mình thì ắt sẽ bị tổn thương vì người khác.

- Phụ nữ đừng níu kéo người đã hết yêu mình. Dám rời đi dù bản thân còn yêu cũng là một loại dũng khí để bảo vệ mình.

- Hãy đợi để gặp đúng người phù hợp nhất rồi mới gửi trao cuộc đời. Phụ nữ mạnh mẽ biết kiên nhẫn đợi đúng người dành cho mình.

- Phụ nữ mạnh mẽ dám theo đuổi ước mơ của bản thân, ngay cả khi cả thế giới đều nghĩ đó là điều điên rồ. Không dám sống vì điều mình muốn mới là cách sống điên rồ nhất.

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Phụ nữ nếu không có can đảm sống vì trái tim của mình thì ắt sẽ bị tổn thương vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

- Hãy sống theo cách mình muốn, không chỉ vì người ta muốn. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, sao phải sống vì người khác?

- Hãy học tha thứ cho mình và người khác. Nhẹ nhàng sống không oán hận mới là cách sống kiên cường nhất của phụ nữ.

- Ly hôn cũng được, làm mẹ đơn thân cũng được, chỉ cần đó là lựa chọn mình không hối hận. Phụ nữ mạnh mẽ nhất khi biết mình muốn gì và cần gì.

- Luôn nhớ phải yêu bản thân, ngay cả khi có phải nghe người khác chê bai mình thế nào. Phụ nữ khi biết quý trọng bản thân sẽ nhận ra không điều gì quý giá hơn chính mình.

- Phụ nữ có thể đứng trên đôi chân của mình thì dù có ngã cũng đáng. Phụ nữ sống không phụ thuộc vào ai ắt sẽ có giá trị và kiêu hãnh riêng.

- Phụ nữ sống hết mình, yêu hết mình, hy sinh hết mình, vì thế nếu tổn thương thì cũng có thể ra đi nhẹ nhàng.

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Sống hết mình, yêu hết mình, hy sinh hết mình, vì thế nếu tổn thương thì cũng có thể ra đi nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

- Phụ nữ mạnh mẽ, suy cho cùng đều là vì không thể yếu đuối để chịu tổn thương. Họ chọn những cách sống có khi vô tình, có khi bất cần, nhưng thật ra đều là để bảo vệ chính mình.

- Nhất định phải rời bỏ người đàn ông không tôn trọng mình, dù là ra đi với một trái tim quá nhiều tổn thương. Bởi phụ nữ không được tôn trọng thì dù sinh ra là hoa để nâng niu cũng chỉ là cỏ dại trong mắt đàn ông.

- Hãy nói không với những yêu cầu mình không muốn làm. Phụ nữ nếu không biết từ chối thì cả đời đều chỉ biết sống cho người khác.

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