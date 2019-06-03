5 kiểu đàn ông phụ nữ mạnh mẽ một mực giữ lại trong đời cô ấy

Người ta thường cho rằng phụ nữ mạnh mẽ kiên cường và không cần phải dựa vào ai. Nhưng không hẳn là vậy, vì cuộc sống này không thể lúc nào cũng suôn sẻ, an toàn với họ. Chính họ cũng hiểu rằng càng mạnh mẽ, họ càng phải cần sự giúp đỡ từ người khác. Cần trợ giúp khác hoàn toàn với dựa dẫm, phụ thuộc.

Giữa một thế giới quá nhiều kỳ vọng, quy tắc, hào nhoáng và bày vẽ, phụ nữ mạnh mẽ trân trọng một người luôn nhắc họ nhớ về việc họ là ai và muốn gì. Người ấy luôn cho họ niềm tin rằng thế gian này rộng lớn lắm, nhưng họ chỉ cần là chính mình, biết rõ mình đang ở đâu, làm gì và muốn làm gì.

Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhất, họ vẫn cần một người tin tưởng và động viên. Không hẳn vì họ thiếu tự tin vào chính mình, mà là vì bất cứ ai cũng cần một điểm tựa để trấn an, cho họ tâm lý ổn định trước mọi sóng gió trong đời. Giữa một thế giới quá nhiều tranh giành đố kị, ai cũng có thể muốn họ gục ngã, họ càng cần một người đủ tin tưởng để cho họ sức mạnh và niềm tin. Phụ nữ mạnh mẽ không cần quá nhiều người ủng hộ họ, chỉ cần duy nhất một người là điểm tựa an toàn cho họ. Đây có thể là bạn đời, hay là bạn bè thấu hiểu và tin tưởng họ.

Càng phải đương đầu với nhiều khó khăn và va vấp, phụ nữ mạnh mẽ càng có thể làm được nhiều thứ, đi đến những nơi xa xôi đầy tham vọng. Nhưng con người càng có nhiều thứ, càng hơn nhau ở việc còn nhớ mình là ai để trở về với mong muốn ban đầu. Người biết rõ mình nhất, ắt sẽ dễ hạnh phúc hơn.

Giữa một thế giới quá nhiều kỳ vọng, quy tắc, hào nhoáng và bày vẽ, phụ nữ mạnh mẽ trân trọng một người luôn nhắc họ nhớ về việc họ là ai và muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Một người tuyệt đối trung thành

Phụ nữ mạnh mẽ cần một người có thể mắng nhiếc họ khi sai, nhưng phải là lời thật lòng, hơn là những câu ca tụng đầy sáo rỗng. Phụ nữ mạnh mẽ muốn nghe sự thật, hơn bất kì lời khen ngợi giả dối nào. Họ cần một người cho họ thấy sự thật, dù là với một cách khó nghe và khó chấp nhận. Một người không ngại ngăn cản khi họ đi sai đường, một người sẵn sàng nói những lời khó nghe khi họ không đúng. Với phụ nữ mạnh mẽ, đây là người một khi gặp rồi họ sẽ không bao giờ để đánh mất.

Một người biết khi nào họ không ổn

Phụ nữ mạnh mẽ thường có một vỏ bọc rất vững chắc. Họ can trường, bản lĩnh, cá tính nên không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Nhưng phụ nữ càng mạnh mẽ thì đôi khi trong lòng lại càng bão giông. Họ cần một người có thể biết khi nào họ không ổn, ngay cả khi họ chẳng thể hiện gì. Họ cần một người hiểu rằng vào những lúc đó họ cũng yếu đuối và cần người bên cạnh. Phụ nữ mạnh mẽ cần một người thấu hiểu đằng sau những gai góc, dữ dội của họ đều có những lúc dễ gục ngã.

Phụ nữ mạnh mẽ cần một người thấu hiểu đằng sau những gai góc, dữ dội của họ đều có những lúc dễ gục ngã - Ảnh minh họa: Internet

Một người cho cô ấy cảm giác là chính mình

Phụ nữ giữ thật chặt một người bảo vệ và cho cô ấy cảm giác an toàn. Phụ nữ càng mạnh mẽ sẽ càng cần cảm giác này. Một người dù biết cô ấy có thể mạnh mẽ thế nào vẫn bảo vệ, chở che cho cô ấy. Một người không để tâm cô ấy trông thế nào, đang làm gì, chỉ muốn cô ấy được là chính mình. Một người có thể dành hết thời gian chỉ để cô ấy không thấy cô đơn. Đây sẽ là người đàn ông phụ nữ mạnh mẽ một khi gặp được rồi sẽ tình nguyện gửi gắm đời mình không chút đắn đo.

Đằng sau một người phụ nữ mạnh mẽ thường là một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn và thấu hiểu. Bởi điều phụ nữ mạnh mẽ cần là một người cho họ sự an toàn mà cuộc đời đầy sóng gió ngoài kia không thể có.