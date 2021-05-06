Nhận diện một cô em gái 'trà xanh' chính hiệu, chị em nếu không muốn bị 'hớt tay trên' chàng của mình thì hay cảnh giác

Phụ nữ yêu 06/05/2021 07:51

“Anh chỉ xem cô ấy như em gái”. Bạn nghe câu này quen lắm đúng không? Đừng coi thường những cô em gái này nhé. Có thể cô ấy chính là em gái trà xanh trong truyền thuyết đấy.

Luôn tỏ ra ngoan ngoãn và ngây thơ trước mặt anh ấy

Ai mà chả thích một cô gái ngây thơ trong sáng chứ. Nhưng đừng đùa với những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ nhé. Nếu muốn thử hãy quan sát kĩ khi bạn trai bạn không có mặt ở bên, xem cô ta có còn ngây thơ nữa không. Nếu cô ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một cô em gái trà xanh chính hiệu rồi. Mau tìm cách kéo bạn trai mình ra khỏi cô em gái này càng xa càng tốt.

Luôn tỏ ra ngoan ngoãn và ngây thơ trước mặt anh ấy
 Luôn tỏ ra ngoan ngoãn và ngây thơ trước mặt anh ấy - Ảnh: Internet

Thích nhờ vả và tỏ ra yếu đuối

Đàn ông có bản tính thích chinh phục. Nắm bắt được đặc điểm này, rất nhiều em gái trà xanh giở chiêu “mỹ nhân yếu đuối”. Nói thực ra, phụ nữ thời nay đa phần độc lập nên ít khi dựa dẫm đàn ông. Nhưng một số người dù biết làm nhưng hay tỏ ra mình không biết để nhờ vả hoặc là để tiếp cận với người họ thích. Mà đàn ông thì…thích được giúp đỡ phụ nữ kiểu này lắm. Nhất lại là một cô gái trẻ nữa chứ. Nhờ được một lần, hai lần rồi n lần sẽ thành thói quen. Anh ta nghiễm nhiên trở thành “người của em gái” lúc nào không hay.

Thích nhờ vả và tỏ ra yếu đuối
 Thích nhờ vả và tỏ ra yếu đuối - Ảnh: Internet

Tỏ ra hiểu “anh trai” hơn cả bạn gái anh ấy

Những cô người yêu thỉnh thoảng lại giận hờn hay thậm chí cãi vả. Đó là chuyện thường tình trong tình yêu. Nhưng các cô em gái trà xanh thì lại khác. Họ không bao giờ giận hờn kiểu vu vơ vậy cả. Ngược lại họ luôn tìm cách để hiểu anh trai hơn. Thông cảm với những sai trái của anh trai. Có khi còn động viên anh trai rằng, ai mà không có những sở thích riêng cơ chứ. Phải biết tôn trọng đối phương, tôn trọng cả những thú vui riêng của đối phương thì mới là người yêu tốt. Ôi! Có anh nào mà không cảm động trước một cô “em gái” hiểu chuyện thế này. Cô ta nghiễm nhiên trở thành hồng nhan tri kỷ của bạn trai bạn mà có những bí mật chỉ có thể chia sẻ với “em gái” mà thôi.

Tỏ ra hiểu “anh trai” hơn cả bạn gái anh ấy
 Tỏ ra hiểu “anh trai” hơn cả bạn gái anh ấy - Ảnh: Internet

Có sở thích giống “anh trai”

Một ngày bạn phát hiện ra, cô “em gái” của chồng có rất nhiều sở thích giống “anh trai”. Thậm chí có sở thích mà không thuộc sở trường của con gái như “chơi game” mà cô ta cũng thích thì hãy coi chừng. Có thể sau khi trở thành “em gái” rồi cô ta mới có những sở thích đó. Cô ta sẽ tìm mọi cách để có thể có nhiều điểm tương đồng với “anh trai”. Một status anh trai đăng lên, cô ấy lập tức comment, sau đó sẽ là một status ẩn ý khác. Cái này dễ phát hiện lắm. Bạn chỉ cần chịu khó quan sát là sẽ thấy. Tất cả không phải là ngẫu nhiên đâu bạn. Là ý đồ cả đó.

Không cần bắt chồng hay người yêu mình tuyệt giao với mọi cô gái bên ngoài. Đó là điều không thể. Bạn chỉ cần chủ động để ý kĩ một chút đến những mối quan hệ đó là được. Đừng để mình mọc sừng rồi mới hay bạn nhé.

Giỏi giấu cỡ nào, đàn ông ngoại tình cũng lộ 5 dấu hiệu 'lén phén' với 'trà xanh'

Giỏi giấu cỡ nào, đàn ông ngoại tình cũng lộ 5 dấu hiệu 'lén phén' với 'trà xanh'

Đàn ông khi ngoại tình dù cố che giấu bao nhiêu, che giấu giỏi thế nào đi nữa thì cũng lộ ra vết tích. Phụ nữ chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra ngay.

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Từ khóa:   em gái 'trà xanh' chuyện tình yêu bí quyết khi yêu

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