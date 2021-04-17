Biết được hành động trên giường của 'trà xanh', vợ mới vỡ lẽ thì ra đây là nguyên nhân khiến chồng hết yêu

Hầu hết đều là đàn ông chủ động nói lời yêu thương, nhưng lâu dần họ cũng cảm thấy nhàm chán. Đôi khi đàn ông thích phụ nữ chủ động thể hiện mong muốn một cách mạnh mẽ. Phụ nữ thường cho rằng làm điều này sẽ bị người đàn ông đánh giá, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, chỉ cần khéo léo trong cách thể hiện, thậm chí là “hư hỏng” một chút sẽ khiến chồng cảm thấy kích thích hơn, từ đó giúp tình cảm cuộc sống vợ chồng thêm mặn nồng.

Có lẽ nhiều người thường đặt ra câu hỏi rằng “Tại sao đàn ông lại thích ngoại tình trong khi vợ hiền con ngoan chẳng có điều gì đáng chê?” Vậy điểm khác biệt giữa vợ và bồ là gì lại khiến đàn ông si mê như thế. Thực tế bí quyết giữ chồng chẳng hề khó, chỉ cần phụ nữ đừng mãi đi theo một lối mòn cũ thì chằng người đàn ông nào có ý nghĩ ngoại tình trong đầu cả.

Họ thật sự muốn được công nhận bằng những lời khen ngợi từ người mình yêu. Nhưng vô tình vợ lại quên mất hoặc không dám làm điều này, khác hẳn với bồ, họ luôn thoải mái tán thưởng thậm chí nịnh nọt để người đàn ông một khi đã dấn thân vào chẳng thể dứt ra khỏi mối quan hệ sai trái này.

Đàn ông luôn muốn thể hiện sức mạnh và phong độ của bản thân trước mặt phụ nữ, đặc biệt là những lúc trên giường. Đã là lời khen ngợi ai lại không muốn nghe. Nếu phụ nữ thường ngượng ngùng trong khi nói ra những lời này thì đàn ông hoàn toàn ngược lại.

Bồ biết đàn ông 'yêu bằng mắt'

Khi lấy chồng, phụ nữ dành nhiều thời gian hơn trong việc chăm sóc gia đình, trở nên buông thả bản thân, ăn mặc tùy tiện, quần áo ám mùi, da dẻ xuống sắc chính là nguyên nhân khiến chồng giảm đi hứng thú trong chuyện tình cảm.

Nếu so sánh việc muốn nhìn một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi với một người đầy tự tin quyến rũ trong phòng ngủ thì chắc hẳn bạn cũng đoán được đàn ông sẽ nghiêng về bên nào hơn. Không phải đàn ông nào cũng là kẻ háo sắc, nhưng phụ nữ biết cách tạo sự hứng khởi sẽ giúp đàn ông thêm phần tự tin.

Sự quyến rũ của phụ nữ luốn khiến đàn ông bị lôi cuốn - Ảnh minh họa: Internet

Nắm bắt được điều này, các cô bồ luôn dành thời gian chăm chút bản thân thơm tho, sạch sẽ, chọn những bộ cánh đầy gợi cảm để khiến đàn ông say đắm mình. Vì thế, dù cho công việc bận rộn đến đâu, các bà vợ cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình trở nên quyến rũ và tự tin hơn để giữ lửa hôn nhân.

Vợ không tự tin vào bản thân, bồ thì ngược lại

Vợ thường tỏ ra ngại ngùng, không dám lộ thân thể trước mặt chồng. Có thể thời gian đầu điều này sẽ khiến chồng thích thú, nhưng lâu dần họ sẽ tỏ ra nhàm chán khi vợ cứ ôm mãi suy nghĩ ấy trong đầu.

Rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng, cơ thể của mình không được hoàn hảo, đặc biệt là sau khi sinh đẻ, nhưng đây lại là một sai lầm rất lớn mà chị em mắc phải. Chính vì cảm giác thiếu tự tin sẽ khiến vợ trở nên kém hấp dẫn, khiến chồng chán nản. Ngược lại, các cô bồ chẳng hề ngần ngại khoe thân thể, họ luôn khéo léo thu hút ánh mắt của đàn ông để tạo nên sự kích thích cho đối phương.

Bồ luôn biết cách làm mới bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường không quá quan tâm đến số đo ba vòng của người mình yêu. Thay vì tự ti về cơ thể, phụ nữ hãy tìm cách để lấy lại vóc dáng thon gọn, quan trọng hơn hết cần khéo léo một chút trong cách thể hiện, bộc lộ sự tự tin, quyến rũ của bản thân thì dù cho có còn khiếm khuyết chồng vẫn sẽ yêu bạn như thuở ban đầu.

Phụ nữ ơi, đừng mãi phụ thuộc vào sự chủ động của người đàn ông, hãy thử làm mới cuộc sống vợ chồng bằng cách chủ động hơn trong việc hiện cảm xúc của bản thân và đừng ngần ngại dành những lời khen ngợi tặng chồng. Chỉ những hành động nhỏ nhất nhưng chắc chắn sẽ là bí quyết giúp đàn ông dẹp bỏ suy nghĩ ngoại tình trong đầu.