Giỏi giấu cỡ nào, đàn ông ngoại tình cũng lộ 5 dấu hiệu 'lén phén' với 'trà xanh'

Phụ nữ yêu 27/04/2021 22:01

Đàn ông khi ngoại tình dù cố che giấu bao nhiêu, che giấu giỏi thế nào đi nữa thì cũng lộ ra vết tích. Phụ nữ chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra ngay.

Khi đàn ông ngoại tình, có những thứ dù không muốn anh ta vẫn phải đem về nhà.

Bộ dạng không tập trung

Khi đàn ông vụng trộm, điều khiến anh ta phân tâm nhất là cảm giác lo sợ sẽ bị phát hiện. Có một mối quan hệ ngoài luồng với nhiều kích thích nhưng cũng phải giấu giếm. Nhiều người thật sự cảm thấy không thể tập trung khi về nhà. Có thể là vì đầu óc họ vẫn để ở chỗ nhân tình, nhất là lúc mới mặn nồng tình cảm. Hoặc là vì cảm giác sợ phát hiện mà làm gì cùng vợ con cũng không thể tập trung.

Đó là lý do nhiều người chồng phản bội thích ở một mình khi về nhà. Họ chơi game, sử dụng laptop hay thường đi ngủ sớm để không phải tiếp xúc nhiều với vợ con.

Tâm tình thường xuyên thay đổi

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Trạng thái tâm lý của đàn ông khi ngoại tình có nhiều mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Trạng thái tâm lý của đàn ông khi ngoại tình có nhiều mâu thuẫn. Có lúc anh ta sẽ thấy bản thân không làm sai, có chút nhẹ nhàng. Cũng có lúc anh ta thấy mình tội lỗi, nên tức giận, thậm chí là bất lực. Những cảm xúc này cần được giải tỏa vì thế mà biểu hiện tâm tình thường xuyên thay đổi.

Nếu chồng bạn thường ngày là người điềm đạm, mà giờ lúc thì cáu gắt, lúc thì vui vẻ thì nên tìm ra lý do. Liệu anh ấy có đang chịu áp lực chuyện gì, hay chỉ là vì ngoại tình mà thay đổi như thế?

Làm gì cũng che giấu, cẩn trọng

Khi đàn ông ngoại tình sẽ hình thành thói quen làm gì cũng nghĩ xem có bị phát hiện chuyện vụng trộm hay không. Dù nói hay làm những việc không có khả năng làm bại lộ chuyện ngoại tình, họ cũng có tâm lý “rào trước đón sau”. Nhưng cũng vì tâm lý bất an này, nếu để ý kỹ vợ sẽ thấy có những lời nói dối chẳng để làm gì từ chồng. Chỉ là vì anh ấy đang bất an mà thôi.

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Khi đàn ông ngoại tình sẽ hình thành thói quen làm gì cũng nghĩ đến chuyện có bị phát hiện chuyện vụng trộm hay không - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng sẽ thận trọng với điện thoại, laptop hơn. Có người sẽ xóa hết nhật ký điện thoại, tin nhắn để đảm bảo vợ không nghi ngờ. Nếu vợ tinh ý sẽ nhận ra đây là biểu hiện bất thường.

Những suy nghĩ so sánh vợ và nhân tình

Trong suy nghĩ của đàn ông phản bội, nhân tình luôn có nhiều điểm hơn vợ. Vì thế, họ sẽ vô thức có những suy nghĩ so sánh giữa vợ và nhân tình. Những suy nghĩ này ban đầu chỉ được đàn ông giấu kỹ, không dám để lộ với vợ. Nhưng sẽ có những lúc khi vợ làm gì đó khiến họ không hài lòng, họ sẽ vô thức so sánh, thậm chí là thể hiện thái độ bất mãn với vợ. Họ sẽ chê trách vợ, hay có những lời nói so sánh vợ với “vợ người ta”, mà thật sự ra chính là cô nhân tình nào đó.

Cảm giác tội lỗi nhưng cũng oán trách vợ

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Thực tế, đàn ông ngoại tình ít nhiều luôn cảm thấy tội lỗi với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, đàn ông ngoại tình ít nhiều luôn cảm thấy tội lỗi với vợ. Vì dù sao vợ là người hy sinh nhiều vì gia đình, lương tri của đàn ông cũng phần nào lên tiếng. Nhưng đồng thời, họ cũng oán trách vợ vì đã không có những điều họ muốn. Những điều đó có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn, hiểu lầm mà vợ chồng chưa đủ thấu hiểu. Và đàn ông thay vì thẳng thắn đòi hỏi từ vợ, họ lại tìm cách ngoại tình để có được cái mình muốn từ người phụ nữ khác.

6 điều phụ nữ có chồng thầm ao ước nhưng lại ít nói ra

6 điều phụ nữ có chồng thầm ao ước nhưng lại ít nói ra

Phụ nữ có chồng đôi khi cảm thấy mình ngột ngạt trong cuộc sống chồng con đùm đề. Ấy vậy, phụ nữ đôi khi ao ước bản thân mình có thể làm được những việc giúp mình cảm thấy thoải mái, tươi trẻ như thời còn con gái.

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