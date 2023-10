Giỏi giấu cỡ nào, đàn ông ngoại tình cũng lộ 5 dấu hiệu 'lén phén' với 'trà xanh'

Đó là lý do nhiều người chồng phản bội thích ở một mình khi về nhà. Họ chơi game, sử dụng laptop hay thường đi ngủ sớm để không phải tiếp xúc nhiều với vợ con.

Nếu chồng bạn thường ngày là người điềm đạm, mà giờ lúc thì cáu gắt, lúc thì vui vẻ thì nên tìm ra lý do. Liệu anh ấy có đang chịu áp lực chuyện gì, hay chỉ là vì ngoại tình mà thay đổi như thế?

Làm gì cũng che giấu, cẩn trọng

Khi đàn ông ngoại tình sẽ hình thành thói quen làm gì cũng nghĩ xem có bị phát hiện chuyện vụng trộm hay không. Dù nói hay làm những việc không có khả năng làm bại lộ chuyện ngoại tình, họ cũng có tâm lý “rào trước đón sau”. Nhưng cũng vì tâm lý bất an này, nếu để ý kỹ vợ sẽ thấy có những lời nói dối chẳng để làm gì từ chồng. Chỉ là vì anh ấy đang bất an mà thôi.

Khi đàn ông ngoại tình sẽ hình thành thói quen làm gì cũng nghĩ đến chuyện có bị phát hiện chuyện vụng trộm hay không - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng sẽ thận trọng với điện thoại, laptop hơn. Có người sẽ xóa hết nhật ký điện thoại, tin nhắn để đảm bảo vợ không nghi ngờ. Nếu vợ tinh ý sẽ nhận ra đây là biểu hiện bất thường.

Những suy nghĩ so sánh vợ và nhân tình

Trong suy nghĩ của đàn ông phản bội, nhân tình luôn có nhiều điểm hơn vợ. Vì thế, họ sẽ vô thức có những suy nghĩ so sánh giữa vợ và nhân tình. Những suy nghĩ này ban đầu chỉ được đàn ông giấu kỹ, không dám để lộ với vợ. Nhưng sẽ có những lúc khi vợ làm gì đó khiến họ không hài lòng, họ sẽ vô thức so sánh, thậm chí là thể hiện thái độ bất mãn với vợ. Họ sẽ chê trách vợ, hay có những lời nói so sánh vợ với “vợ người ta”, mà thật sự ra chính là cô nhân tình nào đó.

Cảm giác tội lỗi nhưng cũng oán trách vợ

Thực tế, đàn ông ngoại tình ít nhiều luôn cảm thấy tội lỗi với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, đàn ông ngoại tình ít nhiều luôn cảm thấy tội lỗi với vợ. Vì dù sao vợ là người hy sinh nhiều vì gia đình, lương tri của đàn ông cũng phần nào lên tiếng. Nhưng đồng thời, họ cũng oán trách vợ vì đã không có những điều họ muốn. Những điều đó có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn, hiểu lầm mà vợ chồng chưa đủ thấu hiểu. Và đàn ông thay vì thẳng thắn đòi hỏi từ vợ, họ lại tìm cách ngoại tình để có được cái mình muốn từ người phụ nữ khác.