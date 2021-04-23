Vợ đẹp con ngoan còn ‘trà xanh’ kém sắc nhưng vẫn có bản lĩnh quyến rũ được đàn ông đã kết hôn là vì sao?

Rất nhiều người tỏ ra bức xúc rằng tại sao đàn ông ngoại tình trong khi ‘con giáp thứ 13’ xấu hơn vợ, cũng chẳng giỏi giang bằng vợ nhưng có ‘năng lực’ khiến đàn ông phản bội hôn nhân? Liệu rằng đâu mới là lý do?

Đàn ông ngoại tình đơn giản vì ham của lạ Vợ hiền con ngoan, tháo vát việc nhà lại còn quyến rũ thế kia đàn ông vẫn có thể bỏ mặc để ngoại tình, chẳng lẽ anh ta “điên” rồi sao? Đôi khi chúng ta sẽ rơi vào tình trạng như kế này, có một món đồ nào đó ban đầu nhìn thấy khiến chúng ta cảm thấy cực kỳ thích thú, muốn sở hữu cho bằng được, nhưng lâu dần theo thời gian cũng có ngày thấy chán nản, không như thở ban đầu nữa. Điều này lý giải tại sao nhiều đàn ông sau khi kết hôn không còn thấy vợ quyến rũ như trước kia nữa.

Một cô vợ suốt ngày ở nhà nội trợ, cơm lành canh ngọt đợi chồng tan làm sẽ khiến đàn ông có tâm lý chung rằng họ chẳng cần phải lo sợ mất vợ. Chính vì nguyên nhân này họ rất dễ “sa ngã” trước cạm bẫy của những người phụ nữ lạ bên ngoài. Có thể cô ta chẳng xinh bằng vợ nhưng lại là “món đồ lạ” chỉ cần không quá xấu cũng lý do khiến đàn ông thích thú. Đàn ông ham của lạ thường khó chống lại sự quyến rũ của những cô gái khác - Ảnh minh họa: Internet Bồ đem lại cảm giác mới mẻ, hiểu chuyện không bao giờ phàn nàn Đàn ông luôn muốn làm trụ cột của gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Nên họ rất dễ sinh ra cảm giác tự ti khi bị lép vế trước vợ, thu nhập phụ thuộc vào vợ... Đặc biệt là khi bị vợ nhắc đi nhắc lại về một vấn đề dù là vô tình hay cố ý, hoặc tỏ ra ghen tuông thái quá sẽ khiến đàn ông yêu vợ đến đâu cũng có ngày mệt mỏi.

Nếu “con giáp thứ 13” thoả mãn được cái tôi của đàn ông, biết nghe lời, không bao giờ ghen tuông thì cho dù cô ta không xinh tươi giỏi giang như vợ thì họ sẽ khó để cưỡng lại sự hấp dẫn này. Đàn ông rất dễ bị thu hút bởi sự mới mẻ, ngoan hiền mà bồ đem lại - Ảnh minh họa: Internet Bồ có thể không đẹp nhưng lại sở hữu nét duyên ngầm Có rất nhiều người phụ nữ mới nhìn sẽ chẳng có điểm ấn tượng gì đặc biệt, không xinh, dáng cũng không chuẩn, nhưng càng có cơ hội tiếp xúc sẽ khiến đàn ông có cảm nhận rằng người phụ nữ này có sức hút khó cưỡng. Đây chính là nét duyên ngầm “chết người” khiến đàn ông dễ rơi vào chuyện ngoại tình dù ban đầu họ không hề có ý định. Đàn ông cảm thấy bị cuốn hút khi bồ sở hữu nét duyên ngầm còn vợ suốt ngày càm ràm - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, nếu người vợ ở nhà suốt ngày càm ràm sẽ chỉ càng làm chồng chán nản, lại gặp phải một người khác dịu dàng hiểu chuyện hơn thì việc không làm chủ được cảm xúc khiến đàn ông ngoại tình vẫn có thể xảy ra. Vì thế, phụ nữ nên nhớ, xinh đẹp vẫn chưa đủ, cần phải đủ sắc bén, thể hiện được cá tính nhưng nhất định phải khéo léo trong cách cư xử mới là bí quyết giữ chồng hay nhất.

3 thói quen 'hồ đồ' nhưng khó bỏ của phụ nữ khiến đàn ông khinh thường ra mặt Nếu bạn không sớm loại bỏ những tật xấu của phụ nữ khiến đàn ông ghét nhất sẽ có ngày tình cảm của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đi đến bước đường cùng.

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