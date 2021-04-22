Những điều ‘ngu ngốc’ phụ nữ dễ phạm phải, đàn ông dù thương vợ đến đâu cũng có ngày ghét bỏ

Phụ nữ yêu 22/04/2021 18:08

Muốn giữ chân chồng không phải là điều quá xa vời, chỉ cần phụ nữ nằm lòng những điều ‘cấm kỵ’ này, đừng bao giờ phạm phải trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng.

Quanh năm chỉ biết bếp núc

Phụ nữ sau khi lấy chồng thường có tư tưởng rút lui về hậu phương, lo lắng chuyện cơm nước, gia đình, còn mọi chuyện khác để đàn ông che chở. Mặc dù đàn ông thích lấy một người vợ đảm đang, nhưng không có nghĩa họ thích vợ cả năm chỉ biết quanh quẩn nơi xó bếp ám mùi dầu mỡ. Ngay đến bản thân phụ nữ khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương còn cảm thấy chán nản, huống chi người chồng.

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Phụ nữ dành nhiều thời gian để nâng cao giá trị bản thân để nhận được sự nể trọng, yêu thương của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ lựa chọn cuộc sống cam chịu, phải dành thời gian quan tâm chính mình, kết nối với bạn bè, phải ra ngoài để biết được giá trị của bản thân mình nằm ở đâu mới là điều khiến chồng mình luôn cảm cảm thấy mới mẻ và yêu thương vợ hơn.

Nhắc về chuyện quá khứ

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, sẽ có lúc giận hờn, cãi vã. Nhưng vợ chồng hãy cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đừng vì một phút lỡ lời chạm vào “nỗi đau” trong quá khứ của đối phương đã cố vùi sâu trong trái tim.

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Chạm vào nổi đau trong quá khứ của chồng là sai lầm nghiêm trọng của vợ - khiến chồng chán ghét- Ảnh minh họa: Internet

Có những tổn thương chẳng bao giờ lành, đặc biệt khi bị người bạn đời của mình đem chuyện quá khứ ra để làm vũ khí tấn công. Đây là một trong những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của phụ nữ, khiến cuộc cãi vã thay vì chuyện to hóa bé trở thành màn chì chiết, đay nghiến nhau không biết khi nào kết thúc. 

Phụ nữ khéo léo luôn biết phân chia rạch ròi mọi vấn đề, chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên mới là điều đúng đắn nhất để giữ chân chồng bên cạnh mình.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kéo dài

Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là nỗi e ngại rất lớn của rất nhiều phụ nữ sắp sửa bước về nhà chồng. Không những vậy, đây cũng là mối quan tâm rất lớn của đàn ông bởi họ sẽ vô cùng khó xử khi đứng ra hoà giải những mâu thuẫn này.

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Đừng để mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, do sự khác biệt quan niệm sống giữa hai thế hệ nên việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh khỏi. Là phận con dâu, không chỉ cần thông minh là đủ, bạn cần khéo léo trong cách ứng xử. Nếu không thể sống chung, bạn hãy cố giữ khoảng cách để hạn chế những mâu thuẫn không đáng có. Chính cách hành xử khôn khéo giúp xoa dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không những giúp bạn cảm thấy dễ thở mà còn khiến chồng bạn có cái nhìn khác, thêm cảm thông và cưng chiều vợ hơn.

 

 

Những ‘ham muốn’ thầm kín có cạy miệng đàn ông cũng không nói, nhưng nếu phụ nữ biết cách ‘thoả mãn’ sẽ khiến chồng say mê cả đời

Những ‘ham muốn’ thầm kín có cạy miệng đàn ông cũng không nói, nhưng nếu phụ nữ biết cách ‘thoả mãn’ sẽ khiến chồng say mê cả đời

Một trong những bí quyết giữ chồng hay nhất mà người phụ nữ khôn ngoan nên làm đó là giúp đàn ông đạt được ham muốn ‘thầm kín' dù họ chẳng chịu mở miệng chia sẻ.

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