3 thói quen 'hồ đồ' nhưng khó bỏ của phụ nữ khiến đàn ông khinh thường ra mặt

Nếu bạn không sớm loại bỏ những tật xấu của phụ nữ khiến đàn ông ghét nhất sẽ có ngày tình cảm của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đi đến bước đường cùng.

Phụ nữ luôn ám ảnh và than phiền về ngoại hình Một trong những tật xấu của phụ nữ hầu như ai cũng mắc phải đó là bị ám ảnh về ngoại hình của bản thân. Dẫu biết rằng, ngoại hình càng đẹp sẽ khiến phụ nữ càng tự tin. Nhưng một khi đã yêu, đàn ông không quá đặt nặng vấn đề này, bởi vì đây không phải là yếu tố quyết định tất cả. Nếu phụ nữ suốt ngày tăng phiền chuyện tăng cân, da dẻ xuống sắc rồi so sánh với người khác sẽ khiến đàn ông cảm thấy cực kỳ phiền phức. Thay vì suốt ngày “lải nhải” bên tai người mình yêu mong nhận được sự quan tâm thì tốt hơn bạn nên tìm cách cải thiện những khuyết điểm này để bản thân ngày càng tự tin và quyến rũ hơn.

Phụ nữ suốt ngày than phiền về ngoài hình chỉ khiến đàn ông thêm chán nản - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ thích tiết lộ chuyện tình cảm với người khác Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của cả hai, nếu phụ nữ thích chia sẻ mọi bí mật với người khác sẽ khiến người đàn ông cực kỳ không hài lòng, họ cảm thấy bản thân như bị “lột trần” cho người lạ mặc sức soi mói. Vì thế phụ nữ cần phải chú ý về vấn đề này, có thể thỉnh thoảng chia sẻ một vài chuyện với bạn bè nhưng hãy thật khéo léo đừng khiến mối quan hệ của cả hai bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đâu. Tình cảm là chuyện riêng tư của cả hai, đừng bao giờ tiết lộ quá nhiều đối với người ngoài cuộc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có thói quen phàn nàn về đam mê của đàn ông Một tật xấu “chết người” phụ nữ rất hay phạm phải nhưng họ lại không nhận ra là thói quen hay phàn nàn về đam mê của đàn ông chẳng hạn như tụ tập bàn bè chơi đá bóng cuối tuần. Quả thật một người đàn ông suốt ngày cắm đầu vào việc chơi game hay xem thể thao quên cả giờ giấc khiến người vợ cực kỳ khó chịu. Nhưng phụ nữ hãy nhớ rằng đam mê này cũng giống như sở thích của phái đẹp thích đi mua sắm vậy.

Bạn nên tôn trọng đam mê của đàn ông, chỉ lên tiếng khi thật sự cần thiết - Ảnh minh họa: Internet Nếu như đàn ông dành thời gian ở mức hợp lý để tụ tập cùng bạn bè xem thi đấu, chơi đá bóng thì bạn vẫn nên tôn trọng sở thích cá nhân này, hãy cho anh ấy một chút không gian riêng tư được làm điều mình thích. Dĩ nhiên, khi người đàn ông quá “nghiện” đến mức quên cả thời gian, lúc này bạn có thể nhẹ nhàng góp ý thay vì cằn nhằn để anh ấy nhận ra và thay đổi theo hướng tích cực hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thoi-quen-ho-do-nhung-kho-bo-cua-phu-nu-khien-dan-ong-khinh-thuong-ra-mat-402854.html