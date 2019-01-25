Nhận diện chính xác người đàn ông ‘chưa chịu lớn’, không bao giờ trở thành người chồng, người cha tốt

Phụ nữ yêu 25/01/2019 16:02

Khi yêu, phụ nữ nên sáng suốt nhận diện đâu là người đàn ông trưởng thành, đâu là kiểu người “chưa chịu lớn” để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn.

Xã hội ngày nay, không còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chẳng còn ai chọn chồng cho bạn, vì vậy hãy tự chọn hạnh phúc cho bản thân. Để làm được điều đó phụ nữ nhất định phải biết nhận diện kiểu người đàn ông “chưa chịu lớn” này để không phải khổ suốt đời.

Hay đổ lỗi cho người khác

Kiểu đàn ông hay đổ lỗi cho người khác thường sống khá thực dụng. Khi có vấn đề xảy ra, họ đều tìm cớ để bao biện cho những sai lầm của mình. Nếu lấy người này làm chồng, phụ nữ nhất định sẽ khổ. Bởi chuyện gì sai anh ấy cũng sẽ đổ cho vợ, còn chuyện tốt sẽ nhận về mình.

Nhận diện chính xác người đàn ông ‘chưa chịu lớn’, không bao giờ trở thành người chồng, người cha tốt - Ảnh 1
Đàn ông cứ đổ lỗi cho người khác là kiểu người không có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trước khi lấy chồng, hãy kiểm tra xem người đàn ông đó có dấu hiệu này hay không. Chỉ cần để ý cách anh ấy đối mặt với vấn đề khó khăn như thế nào, chấp nhận sửa sai hay ngoan cố chối bỏ? Bạn sẽ biết rõ về nhân cách thật sự của anh ấy.

Khi cãi nhau không chịu nhường nhịn

Mỗi lần cãi nhau, anh ấy luôn muốn giành phần thắng về mình, nói những lời khiến bạn đau lòng. Kiểu người này tốt nhất là nên gạch tên ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức. Bởi đến việc nhường nhịn bạn, anh ấy còn không làm được thì làm sao cho bạn được cuộc sống đủ đầy. Nếu kết hôn, anh ấy sẽ làm khổ vợ con vì tính khí trẻ con, không chịu lớn của mình.

Nhận diện chính xác người đàn ông ‘chưa chịu lớn’, không bao giờ trở thành người chồng, người cha tốt - Ảnh 2
Kiểu người háo thắng sẽ khiến bạn khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người đàn ông này sẽ không thể làm người chồng, người cha có trách nhiệm. Vì anh ấy cứ mãi so đo tính toán thiệt hơn và lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Phụ nữ nên tránh xa kiểu người này ngay, đừng tự rước họa vào thân.

Thẳng thắn quá mức

Thẳng thắn là điều tốt nhưng nếu quá mức sẽ trở thành vô duyên. Kiểu người này luôn nói những lời khiến bạn đau lòng. Họ sẽ không khôn khéo giữ mồm giữ miệng mà thẳng thắn chê bai bạn trước mặt người khác.

Nhận diện chính xác người đàn ông ‘chưa chịu lớn’, không bao giờ trở thành người chồng, người cha tốt - Ảnh 3
Người nói chuyện thẳng thắn sẽ làm tổn thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trưởng thành, chín chắn sẽ không bao giờ sỉ nhục hay quá thẳng thắn về một vấn đề. Họ sẽ biết cách nói chuyện sao cho khéo léo, dù là chê bai nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. 

Mê chơi game

Chơi game là thú vui của mỗi người, bạn không thể can thiệp. Nhưng nếu người đó mải mê chơi game mà bỏ rơi bạn, tốt nhất bạn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Có thể người đó không thật sự yêu bạn. Nếu yêu thật lòng, họ sẽ tiết chế lại những thú vui của bản thân để lo lắng cho bạn nhiều hơn. 

Nhận diện chính xác người đàn ông ‘chưa chịu lớn’, không bao giờ trở thành người chồng, người cha tốt - Ảnh 4
Đàn ông mê game sẽ khiến bạn tủi thân và cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này to xác nhưng tâm hồn lại khá trẻ con. Họ có thể cầm điện thoại chơi game cả ngày như một đứa trẻ và quên mất mọi thứ. Nếu lấy phải người này, phụ nữ sẽ khổ cả đời, vì vừa phải chăm con, vừa phải chăm luôn chồng.

Người đàn bà 50 bày cách để chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh chán chồng

Người đàn bà 50 bày cách để chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh chán chồng

Chán chồng dường như là căn bệnh của hầu hết chị em phụ nữ hiện nay. Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ có cảm giác nguội lạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nếu đang rơi vào tình cảnh này, hãy nghe lời khuyên của người đàn bà 50 dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn ông không nên cưới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 29 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 42 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này