Xã hội ngày nay, không còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chẳng còn ai chọn chồng cho bạn, vì vậy hãy tự chọn hạnh phúc cho bản thân. Để làm được điều đó phụ nữ nhất định phải biết nhận diện kiểu người đàn ông “chưa chịu lớn” này để không phải khổ suốt đời.

Phụ nữ trước khi lấy chồng, hãy kiểm tra xem người đàn ông đó có dấu hiệu này hay không. Chỉ cần để ý cách anh ấy đối mặt với vấn đề khó khăn như thế nào, chấp nhận sửa sai hay ngoan cố chối bỏ? Bạn sẽ biết rõ về nhân cách thật sự của anh ấy.

Kiểu đàn ông hay đổ lỗi cho người khác thường sống khá thực dụng. Khi có vấn đề xảy ra, họ đều tìm cớ để bao biện cho những sai lầm của mình. Nếu lấy người này làm chồng, phụ nữ nhất định sẽ khổ. Bởi chuyện gì sai anh ấy cũng sẽ đổ cho vợ, còn chuyện tốt sẽ nhận về mình.

Khi cãi nhau không chịu nhường nhịn

Mỗi lần cãi nhau, anh ấy luôn muốn giành phần thắng về mình, nói những lời khiến bạn đau lòng. Kiểu người này tốt nhất là nên gạch tên ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức. Bởi đến việc nhường nhịn bạn, anh ấy còn không làm được thì làm sao cho bạn được cuộc sống đủ đầy. Nếu kết hôn, anh ấy sẽ làm khổ vợ con vì tính khí trẻ con, không chịu lớn của mình.

Kiểu người háo thắng sẽ khiến bạn khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người đàn ông này sẽ không thể làm người chồng, người cha có trách nhiệm. Vì anh ấy cứ mãi so đo tính toán thiệt hơn và lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Phụ nữ nên tránh xa kiểu người này ngay, đừng tự rước họa vào thân.

Thẳng thắn quá mức

Thẳng thắn là điều tốt nhưng nếu quá mức sẽ trở thành vô duyên. Kiểu người này luôn nói những lời khiến bạn đau lòng. Họ sẽ không khôn khéo giữ mồm giữ miệng mà thẳng thắn chê bai bạn trước mặt người khác.

Người nói chuyện thẳng thắn sẽ làm tổn thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trưởng thành, chín chắn sẽ không bao giờ sỉ nhục hay quá thẳng thắn về một vấn đề. Họ sẽ biết cách nói chuyện sao cho khéo léo, dù là chê bai nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Mê chơi game

Chơi game là thú vui của mỗi người, bạn không thể can thiệp. Nhưng nếu người đó mải mê chơi game mà bỏ rơi bạn, tốt nhất bạn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Có thể người đó không thật sự yêu bạn. Nếu yêu thật lòng, họ sẽ tiết chế lại những thú vui của bản thân để lo lắng cho bạn nhiều hơn.

Đàn ông mê game sẽ khiến bạn tủi thân và cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này to xác nhưng tâm hồn lại khá trẻ con. Họ có thể cầm điện thoại chơi game cả ngày như một đứa trẻ và quên mất mọi thứ. Nếu lấy phải người này, phụ nữ sẽ khổ cả đời, vì vừa phải chăm con, vừa phải chăm luôn chồng.