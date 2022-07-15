Người đàn bà khôn không cần đao to búa lớn nhưng vẫn khiến đàn ông tự nguyện chung thủy bằng 6 điều đơn giản này

Phụ nữ yêu 15/07/2022 11:27

Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn có quy tắc ngầm là một trong hai phải giữ được bình tĩnh khi tranh cãi gay gắt.

Luôn biết mỉm cười

Một người vợ thông minh sẽ cho chồng cảm giác thoải mái, bớt mỏi mệt khi nhìn thấy nụ cười của mình. Dù rằng có những lúc chồng gặp những vấn đề lớn, và nụ cười của bạn cũng không thể giải quyết được. Nhưng nếu đàn ông thấy vợ đón mình với dáng vẻ tươi tắn thì họ cũng sẽ thấy bình yên, nhẹ nhàng hơn.

Bữa ăn ấm cúng

Phụ nữ đừng ngại vào bếp ngay cả khi không nấu ăn giỏi. Quan trọng hơn khả năng nấu nướng chính là tình cảm bạn đặt vào bữa cơm, tạo cảm giác ấm cúng cho chồng và người thân. Đàn ông luôn có tâm lý trân quý khi có vợ đợi cơm, thấy bữa cơm được vợ tận tình chuẩn bị.

Với đàn ông, ăn cơm nhà là cảm giác vừa thoải mái, thân quen mà cũng khó quên nhất. Đàn bà muốn giữ đàn ông cả đời, hãy giữ cho đàn ông cảm giác nhớ cơm nhà, muốn về ăn cơm cùng vợ con.

Thỏa hiệp

Vợ chồng ở với nhau thì không thể tránh được những lúc cãi vã, xung đột. Nhưng sẽ là sai lầm nếu cả hai đều muốn mình thắng, cố chấp mình đúng. Nếu chồng nóng tính thì phụ nữ nên cố gắng xoa dịu. Nếu chồng im lặng, vợ nên học cách giao tiếp, trải lòng hơn. Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn có quy tắc ngầm là một trong hai phải giữ được bình tĩnh khi tranh cãi gay gắt. Một người vợ khôn ngoan sẽ giàu bao dung và nhẫn nại để chồng dần cảm động và học cách thấu hiểu vợ hơn.

Người đàn bà khôn không cần đao to búa lớn nhưng vẫn khiến đàn ông tự nguyện chung thủy bằng 6 điều đơn giản này - Ảnh 1
 Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn có quy tắc ngầm là một trong hai phải giữ được bình tĩnh khi tranh cãi gay gắt. Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe, thấu hiểu

Lắng nghe và thấu hiểu, nói qua thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Cách giữ đàn ông đơn giản nhất là biết anh ấy muốn và cần gì. Nếu chồng mệt mỏi, điều anh ấy muốn là sự động viên, sẻ chia. Nếu chồng muốn tâm sự, hãy lắng nghe và tin tưởng. Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, họ cũng muốn được hiểu.

Tạo những bất ngờ nho nhỏ

Nhiều phụ nữ không biết đàn ông có thể vì một bất ngờ nhỏ vợ tạo ra mà vui vẻ cả ngày. Bạn có thể chuẩn bị một bữa tối với món anh ấy thích, hay món quà nho nhỏ chồng thích đều khiến anh ấy rung động vì sự chân thành, yêu thương từ bạn.

Chăm chút ăn mặc, ngoại hình

Phụ nữ ở tuổi nào cũng phải chú trọng việc làm đẹp, mặc đẹp. Vì đàn ông là sinh vật thích ngắm cái đẹp, mê say người đẹp.

Người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn giữ mình tinh tươm, xinh đẹp để luôn tự tin trong mắt chồng và người xung quanh. Cách đơn giản nhất để giữ đàn ông là giữ chính mình xinh đẹp và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

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