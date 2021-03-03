Người phụ nữ cho bạn đụng vào 3 vị trí này trên cơ thể thì chứng tỏ cô ấy đã chấp nhận bạn rồi

Phụ nữ yêu 03/03/2021 14:14

Không cần đáp lại tình cảm của bạn bằng câu nói “em cũng yêu anh”, phụ nữ tinh tế sẽ dùng tín hiệu này để bạn biết cô ấy đã “bật đèn xanh” cho bạn.

Một người phụ nữ tinh tế sẽ cho bạn chạm vào 3 vị trí này trên cơ thể, thay cho lời đồng ý hẹn hò với bạn. 

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Nếu nàng chủ động nắm tay bạn thì cả hai sẽ có bước tiến vượt bậc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Một khi phụ nữ đồng ý cho bạn chạm vào 3 vị trí riêng tư này trên cơ thể, đồng nghĩa với việc cô ấy đã chấp nhận lời yêu.

Bàn tay

Thông thường khi gặp nhau chúng ta thường bắt tay chào hỏi, bắt tay chào tạm biệt. Thế nhưng, những đụng chạm khi bắt tay đơn thuần chỉ là phép xã giao, không hề chất chứa một chút tình ý cá nhân nào.

Thế nên, khi người phụ nữ cho bạn chạm vào bàn tay, nắm lấy bàn tay của cô ấy thì dám chắc nàng đã dành cho bạn tình cảm đặc biệt. Ngoài ra, nếu nàng chủ động nắm tay bạn thì cả hai sẽ có bước tiến vượt bậc trong chuyện tình cảm.

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Mái tóc được phụ nữ chăm sóc cẩn thận, nâng niu nên không dễ để ai có thể động vào - Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc

Chạm vào mái tóc là hành động rất thân mật giữa nam và nữ, là đặc quyền phụ nữ sẽ không tùy tiện trao cho người khác giới. Bởi mái tóc được phụ nữ chăm sóc cẩn thận, nâng niu nên không dễ để ai có thể động vào trừ người mà cô ấy có cảm tình tốt đẹp.

Nếu cô ấy cho bạn vuốt tóc, dùng ánh mắt trìu mến để nhìn bạn thì xin chúc mừng, nàng đã xem bạn là người yêu rồi đấy. 

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Ngày bạn được đặt nụ hôn lên môi của cô ấy sẽ không còn xa - Ảnh minh họa: Internet

Khuôn mặt

Một cái nhéo má đáng yêu, một cái ôm nhẹ nhàng lên gò má là điều phụ nữ chỉ dành cho người mình yêu. Bởi lẽ, chỉ khi chấp nhận tình cảm của bạn cô ấy mới cho phép bạn tùy ý chạm vào gương mặt của mình mà không phải xin phép.

Vậy nên, nếu đã được chạm vào gương mặt của người con gái mình yêu thì dám chắc, ngày bạn được đặt nụ hôn lên môi của cô ấy sẽ không còn xa.

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