Nghịch lý hôn nhân: Đàn bà càng muốn kiểm soát thì đàn ông lại càng muốn rời xa

Đàn ông cưới vợ, tha thiết mong muốn có người sẻ chia, thấu hiểu chứ không phải rước thêm “một bà mẹ thứ 2” để quản mình. Phụ nữ muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên mới giữ chồng nhưng nghịch lý là càng giữ thì chồng lại càng muốn đi.

Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Đàn bà ra sức vun đắp, gìn giữ cuộc hôn nhân của mình. Càng yêu thương chồng, phụ nữ lại có một nỗi sợ vô hình là chồng ngoại tình, trong một phút giây yếu lòng nào đó sẽ có người ngã vào lòng chồng. Phụ nữ càng sợ lại càng muốn kiểm soát, muốn giữ chặt chồng. Nhưng nghịch lý ở chỗ, càng kiểm soát thì đàn ông lại cảm thấy ngột ngạt và càng muốn rời xa. Nhiều phụ nữ sợ mất chồng nên ra sức kiểm soát chồng - Ảnh minh họa: Internet Mọi người vẫn hay nói rằng: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Câu nói đó không phải nói để vui miệng mà thật ra rất đúng với tâm lý tình yêu. Ra sức gìn giữ, quản thúc, siết chặt các mối quan hệ không phải là cách hay để gìn giữ tình yêu. Phụ nữ khi yêu luôn coi đàn ông là thế giới, là tất cả. Nhưng đàn ông lại không như vậy. Anh ta vẫn cần có khoảng trời riêng với bạn bè, sở thích. Việc phụ nữ kiểm soát chồng sẽ chứng minh rằng họ không tin tưởng chồng. Tâm lý con người khi bị quản chặt thì lại càng muốn vùng vẫy để thoát ra. Nhiều khi chính cách giữ chồng sai lại khiến phụ nữ mất chồng.

Kiểm soát mọi mối quan hệ có phải là cách giữ chồng khôn ngoan? - Ảnh minh họa: Internet Là vợ, dĩ nhiên ai cũng quan tâm chồng mình. Nhưng có những người vợ đã vượt lên trên cả sự quan tâm, biến nó thành sự kiểm soát. Họ luôn muốn biết “thời khóa biểu” của chồng, gặp ai, làm gì họ cần phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi chồng dắt xe ra khỏi cửa đã hỏi ngay: “Anh đi với ai?”. Thậm chí khi chồng đi ăn, ngồi cà phê với bạn cũng phải chụp ảnh gửi về để minh chứng anh ta không ngồi với một người phụ nữ. Nhiều bà vợ yêu cầu chồng phải cho biết mật khẩu điện thoại, Facebook, Zalo… để họ thường xuyên lên kiểm tra. Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng cứ nắm chồng trong lòng bàn tay như vậy là cách tốt nhất để giữ chồng. Bị vợ quản như vậy thì còn đường nào mà lén lút ăn vụng bên ngoài?

Đàn ông cưới vợ, tha thiết mong muốn có người sẻ chia, thấu hiểu chứ không phải rước thêm “một bà mẹ thứ 2” để quản mình. Tâm lý của phụ nữ sợ mất chồng nhưng người vợ có hiểu cho tâm lý của chồng? Sẽ thế nào khi ngồi với bạn mà vợ liên tục gọi điện, yêu cầu chụp ảnh để chứng minh? Sẽ thế nào khi phải sống trong sự hoài nghi của người bạn đời? Chồng sẽ thấy ra sao khi một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi vợ là liên tục hỏi về một cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp? Phụ nữ đừng kiểm soát mà hãy cho chồng có khoảng trời riêng - Ảnh minh họa: Internet Là vợ chồng, điều quan trọng nhất vẫn là sự yêu thương và sẻ chia với nhau. Đàn ông khi yêu thật lòng, không cần vợ giữ, anh ta cũng tự khắc thủy chung. Ngược lại, nếu đã muốn ngoại tình thì có trăm ngàn cách che giấu, phụ nữ chẳng thể biết được. Đàn bà khôn ngoan đừng cố công sở hữu mà hãy làm bạn với chồng. Hãy cho anh ấy khoảng trời riêng với những thú vui và bè bạn của mình. Đàn bà giữ chồng, lo sợ mất chồng sẽ chỉ khiến cuộc hôn nhân của mình mất đi niềm vui và hạnh phúc. Càng giữ chặt lại càng đẩy tình yêu của mình rời xa mà thôi.

Đàn bà chán chồng sẽ trở thành những người vô tâm nhất 10 năm làm vợ, đến bây giờ chị là người đàn bà chán chồng. Có những ngày quần áo dơ của chồng chất đầy trong sọt nhưng chị chẳng buồn giặt. Anh muốn có quần áo sạch sẽ để mặc thì phải tự động tay động chân giặt lấy.

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