Nghệ thuật làm chủ tâm lý đàn ông của phụ nữ thông minh

Yêu là bản năng nhưng giữ được tình yêu lại cần có nghệ thuật. Nếu phụ nữ càng nắm bắt, làm chủ được tâm lý của đàn ông thì càng dễ chiếm giữ được trái tim của họ lâu dài.

Phụ nữ thông minh luôn có những cách rất riêng để làm chủ tâm lý của đàn ông. Không thể hiện bản thân quá sỗ sàng Đàn ông dù có tư tưởng thoải mái, cởi mở thế nào vẫn bị thu hút bởi phụ nữ sâu sắc trong sự kín đáo, hơn là sỗ sàng thể hiện. Phụ nữ càng biết cách thể hiện bản thân khéo léo, tinh tế càng để lại ấn tượng trong mắt đàn ông. Hơn hết, sự tế nhị trong việc thể hiện bản thân của phụ nữ cũng là cách tôn trọng đàn ông.

Đàn ông dù có tư tưởng thoải mái, cởi mở thế nào vẫn bị thu hút bởi phụ nữ sâu sắc trong sự kín đáo, hơn là sỗ sàng thể hiện - Ảnh minh họa: Internet Nên nhớ những chi tiết nhỏ nhất của đàn ông Dù đàn ông không quá để ý tiểu tiết như phụ nữ nhưng cũng không bỏ qua những chi tiết nhỏ mà bạn quan tâm đến họ. Đây còn là những điều giúp đàn ông có cảm giác gần gũi, thân mật với phụ nữ hơn. Nhưng bạn cũng nên chọn lọc những chi tiết nhỏ “đắt giá” có thể “lấy lòng” đàn ông, hơn là để ý những điểm nhạy cảm khiến đàn ông thấy tự ti. Cho đàn ông những niềm vui bất ngờ Với đàn ông, một niềm vui nhỏ bất ngờ cũng có thể đem đến một thay đổi lớn trong tâm trạng hay cuộc sống của họ. Hơn hết, muốn giữ đàn ông, bạn phải biết cách tạo nên những điều mới lạ. Đàn ông có thể là người giữ lửa, nếu phụ nữ biết cách nhóm lửa trong tình yêu. Hãy thử làm những món ăn mới ngon miệng, một cái ôm bất ngờ, một nụ hôn bất chợt…

Muốn giữ đàn ông, bạn phải biết cách tạo nên những điều mới lạ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sẽ từ bất ngờ, chuyển sang thích thú như cảm giác mới yêu ban đầu nhiều khám phá và tò mò. Không những vậy, phụ nữ cũng nên học hỏi, cải thiện để thay đổi về quan điểm, tư tưởng tích cực để làm mới bản thân, tạo nét phong phú nhiều màu sắc trong mắt đàn ông. Nên biết cách để đàn ông ghen một chút Nếu phụ nữ biết tận dụng sự ghen tuông của đàn ông thì đây là nguồn tài nguyên màu mỡ cho tình yêu. Và nếu phụ nữ biết vận dụng đúng lúc, vừa đủ nguồn tài nguyên này thì sẽ dễ dàng nắm bắt được tâm lý của đàn ông, thu hút sự chú ý của đàn ông hơn. Nhưng đừng để cơn ghen tuông của đàn ông trở thành cơn sóng bạn không thể kiểm soát được, vì lúc ấy sẽ rất nguy hiểm cho tình yêu của cả hai. Vâng lời một cách máy móc không hề tốt Phụ nữ phải có nét cá tính riêng, có chút cố chấp riêng để tạo những mâu thuẫn nho nhỏ làm điểm hút trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có bản tính thích chở che để có cảm giác bản thân mạnh mẽ. Nhưng nếu phụ nữ chỉ biết vâng lời một cách máy móc, phục tùng mọi yêu cầu của đàn ông thì sẽ dễ trở nên nhàm chán trong mắt họ. Phụ nữ phải có nét cá tính riêng, có chút cố chấp riêng để tạo những mâu thuẫn nho nhỏ làm điểm hút trong mắt đàn ông. Hãy là một người phụ nữ khiến đàn ông có cảm giác muốn về nhà Dù đàn ông có mạnh mẽ thế nào cũng có lúc yếu đuối cần được ủi an, động viên. Những lúc yếu lòng vì những va vấp bên ngoài, họ cần một người phụ nữ cho họ cảm giác được vỗ về, xoa dịu. Khi bạn cho anh ấy cảm giác cần bạn, xem bạn là người duy nhất có thể bên anh ấy khi suy sụp nhất thì bạn chính là ngôi nhà anh ấy luôn muốn trở về.

Đàn bà khôn ngoan, giữ chồng là giữ trái tim chứ đừng giữ cuộc đời Đàn ông là vậy, cứ không được quan tâm sẽ không thể yên ổn mà hư hỏng. Cho nên, chị em giữ chồng, nhất định là phải để chồng giữ mình, càng ra sức, càng dễ vuột mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thuat-lam-chu-tam-ly-dan-ong-cua-phu-nu-thong-minh-322468.html