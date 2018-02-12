Ngày valentine nên tặng gì cho người yêu?

“Ngày Vanlentine nên tặng gì cho người yêu?” là câu hỏi không phải dễ để trả lời. Bởi khi thị trường quà tặng ngập tràn đủ các loại quà với mẫu mã và giá cả khác nhau thì lựa chọn được món quà đẹp mà phù hợp túi tiền nhất luôn là thử thách. Để gỡ rối giúp bạn, dưới đây là vài gợi ý tặng quà cho người yêu nhân ngày lễ tình nhân Valentine sắp tới.

Hoa và thiệp là món quà Valentine truyền thống nhưng hoàn hảo vào phút chót cho ngày lễ tình nhân. Hơn thế nữa, bạn có thể dễ dàng mua hoa và thiệp ở bất cứ đâu, từ các siêu thị, cho tới các cửa hàng tạp hóa hay tại các shop hoa nhỏ xinh ven đường.

Với trang sức, đa số phụ nữ sẽ không bao giờ từ chối. Ngoài giá trị về vật chất, đồ trang sức cũng mang nhiều ý nghĩa về tinh thần và có thể lưu giữ theo thời gian. Một sợi dây chuyền với mặt hình trái tim có lưu giữ hình của bạn và cô ấy sẽ là một lựa chọn đầy lãng mạn và ngọt ngào.

3. Album ảnh của hai người

Với món quà như vậy, cô nàng của bạn sẽ rất xúc động đó. Bạn hãy rửa những bức ảnh đẹp của hai bạn để lưu lại những cảm xúc, những kỷ niệm của hai bạn. Đây chắc chắn sẽ là một món quà đặc biệt dành cho bạn gái của bạn đấy.

Tặng quà cho bạn trai ngày Valentine

1. Áo sơmi

Áo sơmi. Nguồn: Internet.

Hình ảnh các đấng mày râu mặc một chiếc áo sơ mi màu sắc trang nhã, được ủi phẳng phiu luôn dễ “đốn tim” các cô gái. Vậy sao bạn không tặng cho chàng một vài chiếc áo đẹp để mặc đi làm nhỉ? Bạn nên chọn những màu sắc trung tính như trắng, xanh dương đậm hoặc xanh sáng vì những màu này dễ phối đồ và phù hợp với môi trường công sở. Hãy chú ý đến số đo để chọn được chiếc áo vừa vặn cho anh ấy nhé.

2. Thắt lưng

Ngoài áo sơmi, thắt lưng cũng là một ý tưởng quà Valentine hợp lý. Dù cho chàng là một nhân viên công sở chững chạc hay một anh chàng năng động thì thắt lưng vẫn là một món phụ kiện không thể thiếu. Bạn nên chọn thắt lưng bản lớn với màu đen hoặc nâu, mặt thắt lưng nên đơn giản, phù hợp với nhiều loại quần áo của chàng.

3. Đồng hồ đeo tay

Một chiếc đồng hồ đeo tay, vừa là một phụ kiện thời trang vừa là vật dụng cần thiết cho bất cứ ai. Tặng đồng hồ cho người yêu mang ý nghĩa rằng “tình cảm bạn dành cho anh ấy là bất diệt, dù thời gian có trôi thì tình yêu của bạn vẫn còn ở mãi. Từng giây từng phút trong cuộc đời người ấy luôn có bạn đồng hành”. Hãy chọn cho chàng một chiếc đồng hồ đeo tay phù hợp phong cách cũng như tính chất công việc nhé.

Ví da. Nguồn: Internet.

4. Ví da

Dù công việc của chàng là gì thì ví cũng là món đồ cần thiết. Màu sắc, chất liệu và kiểu dáng chiếc ví sẽ nói lên đẳng cấp của người sở hữu nó. Bạn có thể đặt tấm hình chụp chung của cả hai vào trong ví như một cách để tăng phần lãng mạn cho món quà Valentine này.