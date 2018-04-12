Phụ nữ muốn được yêu thương, cưng chiều đừng bao giờ dại dột phạm phải những điều đại kỵ trong tình yêu sau. Nếu không, chẳng đàn ông nào đủ can đảm để bên bạn cả đời đâu.

Đàn ông có thể yêu bạn thiết tha, thế nhưng phụ nữ đừng nghĩ rằng vì mình đã có người yêu nên có quyền bỏ bê việc chăm sóc chính mình. Không ít đàn ông thừa nhận rằng, họ dã rất thất vọng khi nhìn thấy người phụ nữ của họ ngày càng luộm thuộm, lười nhác sau khi yêu. Thậm chí, hình ảnh của đối phương sau khi kết hôn với đầu bù tóc rối, quần áo nhếch nhác còn khiến đàn ông sợ hãi bội phần.

Chẳng đàn ông nào thích phải giải quyết những tranh cãi, đôi co giữ người phụ nữ của mình và bố mẹ họ. Trong rất nhiều trường hợp, dù biết bố mẹ mình sai nhưng cánh đàn ông vẫn thầm cầu mong người mình yêu hay vợ mình nhẫn nhịn. Họ cho rằng, nếu đã yêu được họ chị em nên học cách yêu thương và trân trọng cả gia đình họ.

Những khi “hỗn chiến” xảy ra, phụ nữ đừng bao giờ bắt chồng phải chọn giữa bạn hay gia đình anh ấy. Đơn giản là bởi “lá rụng về cội”, “khác máu tanh lòng”, dù yêu bạn đến mấy họ cũng không thể đánh đổi với gia đình mình.

Đừng cấm cản đàn ông gặp gỡ bạn bè của họ, trừ khi bạn có lí do chính đáng - Ảnh minh họa: Internet

3. Cấm chàng gặp gỡ bạn bè

Với đàn ông, bạn bè không chỉ là tình anh em mà còn là các mối quan hệ công việc, làm ăn. Một người phụ nữ tâm lý sẽ cố gắng để mình trở thành bạn của bạn chàng, thay vì cấm đoán chàng gặp gỡ bạn bè của mình.

4. Bị lừa dối

Cũng giống như việc phụ nữ sợ bị đàn ông lừa dối, cánh đàn ông cũng rất sợ nếu một ngày nọ phát hiện ra mình đang bị “cắm sừng”. Lúc ấy, họ không chỉ bị tổn thương vì bị lừa gạt tình cảm mà lòng tự trọng của một người đàn ông cũng bị đạp đổ.

Bắt đàn ông thay đổi theo ý mình là sai lầm lớn nhất phụ nữ mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

5. Bắt chàng phải thay đổi theo ý mình

Phụ nữ đừng bao giờ xem tình yêu là phép màu, có thể khiến một người đàn ông thay đổi theo ý mình chỉ vì anh ta yêu bạn. Bạn biết không, dù yêu nhau đến mấy mỗi người đều có cá tính và nếp sống riêng cần được tôn trọng. Đừng ra sức bắt anh ấy thay đổi, càng không nên chỉ trích hay bài xích chàng.

Đàn ông sợ nhất là việc bị người phụ nữ của họ tạo áp lực, bắt họ phải làm theo ý mình. Thay vào đó, việc tôn trọng quan điểm, sở thích riêng và cố gắng nhường nhịn nhau sẽ được chàng đánh giá cao hơn.