Nếu quá khổ trong hôn nhân, phụ nữ hãy sống bình yên như thế này…

Liệu bạn có phải là người phụ nữ đang khóc trong chính ngôi nhà của mình, không ai biết cũng chẳng ai hay? Có phải là bạn không, người vợ người mẹ đang khổ tâm và nhiều nước mắt? Nếu chính là bạn thì hãy dừng lại một chút, cho mình ít ỏi bình yên, có được không?

Yêu bản thân mình trước Chuyện hôn nhân, vợ chồng nhiều điều chẳng đoán trước được hết. Không ai chắc rằng nếu bạn hết lòng hy sinh cho chồng con thì sẽ nhận lại được điều tương tự. Không ai đảm bảo rằng chỉ cần bạn luôn làm đúng thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ khi biết yêu thương bản thân mình, bạn mới có thể bình yên dù đời có bao nhiêu sóng gió. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ khi biết yêu thương bản thân mình, bạn mới có thể bình yên dù đời có bao nhiêu sóng gió - Ảnh minh họa: Internet Bởi cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió, cuộc đời cũng chẳng biết ngày mai thế nào. Bạn không thể ngăn hết mọi chuyện không vui, bất hạnh sẽ đến với mình. Điều bạn có thể làm là phải có khả năng bảo vệ bản thân, tự tạo niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. Bạn phải học cách yêu thương mình trước, hạnh phúc vì mình trước. Chỉ có như thế, phụ nữ mới bớt khổ vì người khác.

Độc lập tài chính Phụ nữ không cần phải giỏi kiếm tiền nhưng nhất định phải có một công việc ổn định. Bạn không cần phải quá tài giỏi nhưng nhất định phải đủ sức lo được cho bản thân. Và dù đã có chồng, bạn nhất định phải giữ quy tắc sống này. Phụ nữ có thể đặt lòng tin, tình yêu vào đàn ông nhưng đừng giao hy vọng bạc tiền vào họ. Trong hôn nhân, nếu bạn không có tiền, bạn không có tư cách đòi hỏi sự bình đẳng. Tài chính với ai cũng có thể là gánh nặng, và đừng đem gánh nặng đó trút hết lên chồng. Phụ nữ cố gắng kiếm tiền không phải vì mê tiền mà là để không vì tiền mà ở bên ai, cũng không do tiền mà phải rời xa ai.

Buông bỏ khi cần, tha thứ khi nên Phụ nữ phải biết buông bỏ khi cần, tha thứ khi nên - Ảnh minh họa: Internet Ai rồi cũng có lúc sai phạm, dù là bạn hay người bạn đời đồng hành cùng. Nếu sai mà sửa thì tha thứ bao nhiêu cũng đáng. Nhưng nếu cứ sai hoài một lỗi cũ thì bao dung nhiều bao nhiêu cũng vô ích. Với phụ nữ, chồng sai lần đầu đó là lỗi của họ, nhưng mình tha thứ cho họ lần hai lần ba thì đó là lỗi của mình. Phụ nữ tha thứ quá nhiều thì chồng cũng không cần, còn bản thân lại cạn kiệt lòng tin và hạnh phúc. Duyên nợ vợ chồng, đừng cưỡng cầu nếu đã không còn thuộc về nhau. Phụ nữ phải biết buông bỏ khi cần, tha thứ khi nên. Phụ nữ thì phải đẹp Phụ nữ không đẹp, sẽ không được ưu tiên, cũng sẽ không có quà. Huống hồ, xinh đẹp là đặc quyền của phụ nữ, tội gì không tận dụng? Mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng, nếu bản thân biết chăm chút và quý trọng mình. Mỗi người phụ nữ khi biết làm đẹp, đều có nét thu hút rất riêng. Bởi thế, dù đã có chồng, làm mẹ, bạn cũng phải biết yêu quý cơ thể mình. Dẫu có lúc buồn đôi chút thì cũng đừng khiến mình trở nên xấu xí. Phụ nữ không đẹp, ắt sẽ thiệt thòi. Dẫu có lúc buồn đôi chút thì cũng đừng khiến mình trở nên xấu xí. Phụ nữ không đẹp, ắt sẽ thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet Đừng chỉ sống vì con, hãy hạnh phúc cho con Không ít phụ nữ khi có con là đặt cả sinh mạng của mình vào con cái. Phụ nữ yêu con nhất, điều đó không sai, nhưng đừng quên yêu chính mình. Con có cuộc đời của con, phụ nữ cũng có cuộc đời của mình. Hạnh phúc của con có thể khiến phụ nữ yên lòng, nhưng nếu phụ nữ không thể hạnh phúc thì lấy gì cho con niềm tin? Bởi thế, bạn đừng mang suy nghĩ cứ sống cam chịu, bất hạnh chỉ vì con. Trẻ con là do ta sinh ra, là máu mủ của ta, chúng ắt biết khi nào ta khổ đau. Đừng nhân danh hạnh phúc cho con mà đày đọa cuộc sống của mình. Bạn không thể chỉ sống vì con, bạn phải hạnh phúc cho con.

Viết cho những người đàn bà đã cũ Đàn bà cũ, những ấm ức vẫn vương xác thân chẳng trinh nguyên, lòng dạ từng thơ ngây giờ mang đầy tàn tích. Cũ cũng được, không vẹn nguyên cũng được, nhưng đừng héo mòn, đừng tự hạ thấp giá trị, đừng dễ dàng từ bỏ bản thân…

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