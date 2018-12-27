Nếu lòng còn lấn cấn 4 điều này, bạn hãy quay lại với người cũ ngay lập tức

Phụ nữ yêu 27/12/2018 05:30

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ bạn nên “nối lại tình xưa” với người cũ càng sớm càng tốt kẻo người ấy đã có tình mới bạn sẽ hối hận cả đời.

Chia tay là điều không ai mong muốn, thế nhưng quyết định rời đi đôi khi là điều nên làm nhất để kết thúc mối quan hệ chỉ khiến ta khổ đau. Tuy nhiên, nếu lòng còn lấn cấn những điều dưới đây đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ lỡ tình yêu đích thực của đời mình. Đừng ngần ngại quay về bên nhau, bởi hai bạn sinh ra là để thuộc về nhau.

Nếu lòng còn lấn cấn 4 điều này, bạn hãy quay lại với người cũ ngay lập tức - Ảnh 1
Thời gian chẳng thể khiến tình yêu tắt lịm theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn nhớ thương người cũ

Người ta thường nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nó khiến một người đang đau khổ tận cùng vì rời xa mối tình họ đã tiêu tốn cả thanh xuân để vun đắp cũng có thể tìm được sự bình yên, thanh thản khi nghĩ về những điều đã qua.

Thế nhưng, thời gian chẳng thể khiến tình yêu tắt lịm theo năm tháng. Thậm chí, nó còn khiến lửa yêu tưởng chừng chỉ cháy âm ỉ kia được thổi bùng lên. Cũng thế, nếu thời gian trôi qua nhưng bạn vẫn nhớ thương người cũ thì đừng ngần ngại mở lời để cho nhau cơ hội làm lại từ đầu. Đừng chờ đến khi đối phương có người mới thì bạn đã không còn cứu vãn được cơ duyên này.

Nếu lòng còn lấn cấn 4 điều này, bạn hãy quay lại với người cũ ngay lập tức - Ảnh 2
Chỉ khi còn yêu, còn thương, còn nặng lòng với người cũ bạn mới không ngừng so sánh hiện tại với quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Thầm so sánh người mới với người cũ

Nếu nghĩ ai cũng thầm so sánh người mới với người cũ thì bạn đã nhầm. Khi thực sự vun vén cho mối quan hệ hiện tại thì dù là đàn ông hay phụ nữ bạn cũng chẳng màng nhớ về những gì đã qua, huống gì so sánh.

Chỉ khi còn yêu, còn thương, còn nặng lòng với người cũ bạn mới không ngừng so sánh hiện tại với quá khứ. Đấy là dấu hiệu cho thấy bạn không hề yêu người mới như bạn vẫn tưởng. Thậm chí họ chỉ là vật thế thân để bạn lấp đầy khoảng trống trong lòng mình mà thôi.

Nếu lòng còn lấn cấn 4 điều này, bạn hãy quay lại với người cũ ngay lập tức - Ảnh 3
Bạn có sai không khi nói lời ly biệt, rằng đấy có phải là quyết định khiến bạn đánh mất hạnh phúc của mình? - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy đau khổ, cô độc khi không có người ấy kề bên

Thông thường, nếu chia tay là quyết định đúng đắn nó sẽ khiến bạn có cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp bội phần so với trước đây. Nó khiến bạn hiểu rằng, người cũ chẳng hề quan trọng như bạn vẫn nghĩ, đời bạn vẫn muôn màu dù không có họ.

Tuy nhiên, trong trường hợp luôn thấy đau khổ, tổn thương và day dứt không yên vì đối phương không còn kề bên thì bạn hãy tự hỏi chính mình. Rằng bạn có sai không khi nói lời ly biệt, rằng đấy có phải là quyết định khiến bạn đánh mất hạnh phúc của mình. Nếu câu trả lời là có, thì đừng ngần ngại nhấc máy nói cho đối phương hiểu thấu lòng bạn.

Nếu lòng còn lấn cấn 4 điều này, bạn hãy quay lại với người cũ ngay lập tức - Ảnh 4
Nếu vẫn còn yêu, vẫn không thôi nghĩ về nhau, vẫn âm thầm quan tâm đến nhau thì cả hai nên học cách thứ tha, hàn gắn - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai vẫn thầm quan tâm đến nhau

Người ngoài có thể mạnh miệng nói rằng họ sẽ không bao giờ nối lại tình xưa, càng không cho đối phương cơ hội có được họ lần thứ hai. Duy chỉ người trong cuộc mới biết mình cần gì, muốn gì, tình cảm của cả hai như thế nào.

Nếu vẫn còn yêu, vẫn không thôi nghĩ về nhau, vẫn âm thầm quan tâm đến nhau thì cả hai nên học cách thứ tha, hàn gắn. Có như thế, bạn mới sẵn sàng để gầy dựng mối quan hệ mới với người cũ.

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