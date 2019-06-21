Nếu không thể làm 3 điều này vì bạn, chàng chắc chắn là một gã đàn ông tồi

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ có tính chiếm hữu rất cao. Họ sẽ không ngại ngần công khai người phụ nữ của mình với thiên hạ nhằm “đánh dấu chủ quyền”, để đàn ông khác tránh xa người mình yêu. Càng gắn bó, yêu thương anh ấy sẽ dần giới thiệu bạn với những mối quan hệ thân tình, đưa về ra mắt gia đình.

Nếu không thể làm 3 điều này vì bạn, người đàn ông hiện tại chắc chắn là một gã đàn ông tồi tệ, chị em hãy tự kiểm chứng.

Ngược lại, nếu chàng luôn tỏ ra mình là một người đàn ông độc thân, giấu nhẹm chuyện yêu đương của cả hai thì chị em cần cảnh giác. Bởi rất có thể, anh ta đang ngoại tình sau lưng bạn, đang qua lại với nhiều phụ nữ cùng lúc.

Tiền không thể là thước đo tình yêu đàn ông dành cho một người phụ nữ, nhưng đấy là phương tiện thử lòng đàn ông hiệu quả nhất. Chị em không cần quan tâm người đàn ông ấy có bao nhiêu tiền, mà hãy để tâm đến việc anh ấy dám chi bao nhiêu phần trăm số tiền mình đang có cho bạn.

Nếu gặp phải kiểu đàn ông khư khư giữ của, keo kiệt, bủn xỉn và luôn so đo tính toán từng đồng với mình thì phụ nữ nên tránh xa. Bởi lẽ, nếu yêu thương chân thành họ đã muốn làm bạn vui, dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn.

Anh ấy sẽ đong đưa theo những mời gọi, sẽ giấu nhẹm bạn mà mồi chài phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Giữ khoảng cách an toàn với phụ nữ khác

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ tự biết cách cư xử đúng đắn với người khác phái. Đứng trước những lời mồi chài, cử chỉ không đúng mực của phụ nữ khác họ sẽ thẳng thắn dùng câu thần chú “xin lỗi, tôi đã có bạn gái” để giải vây cho mình.

Nếu không yêu, không xem trọng bạn thì chàng sẽ có cách cư xử hoàn toàn khác. Anh ấy sẽ đong đưa theo những mời gọi, sẽ giấu nhẹm bạn mà mồi chài phụ nữ khác.

Nếu người đàn ông của bạn không thể thực hiện được 3 điều này, chị em đừng tự lừa dối mình thêm ngày nào nữa. Hãy thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta là một gã tồi, không xứng đáng có được bạn thêm ngày nào nữa. Chia tay chính là lựa chọn sáng suốt, khôn ngoan nhất.