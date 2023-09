Đàn ông hãy nhớ rằng, bạn không còn là một gã độc thân mà đã là đàn ông có gia đình. Trách nhiệm của một người chồng là mang lại hạnh phúc cho vợ chứ không phải khiến cô ấy khổ đau. Đừng vì những phút bốc đồng, nông nổi mà đánh mất mái ấm an yên mình đang có.

Vậy mới nói, đàn ông tệ nhất không phải là gã đàn ông ngoại tình mà là người khiến vợ phải ghen tuông với người cũ của chồng.

Trước những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, đàn ông đừng biến vợ trở thành đứa con dâu không ra gì mà bênh vực mẹ mình chằm chặp - Ảnh minh họa: Internet

Luôn cho rằng bố mẹ chồng đúng, vợ luôn sai

Cuộc sống làm dâu chưa bao giờ là điều dễ dàng với mọi phụ nữ. Đang là công chúa ở nhà mình, được mẹ cha cưng yêu chiều chuộng, bỗng chốc phải đảm đương rất nhiều công việc chăm sóc gia đình khiến người vợ dù khéo léo đến mấy cũng thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Cô ấy có thể nấu ăn không đúng khẩu vị gia đình, có thể cư xử chưa thấu đáo với gia đình chồng nhưng đàn ông hãy thông cảm cho vợ. Trước những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, đàn ông đừng biến vợ trở thành đứa con dâu không ra gì mà bênh vực mẹ mình chằm chặp. Bởi lẽ, chỉ cần khéo léo khuyên nhủ, tỉ tê thì vợ bạn ắt sẽ rút kinh nghiệm và dần chiếm được tình cảm của cha mẹ chồng.

Việc trọng gia đình khinh vợ sẽ khiến không khí gia đình căng thẳng, khiến vợ bị tổn thương, cảm thấy bị xem thường. Hôn nhân vì thế cũng sẽ xuất hiện những rạn nứt không thể hàn gắn, ly hồn là điều tất yếu.

Nếu đàn ông ngoại tình lần thứ hai thì đấy không chỉ là nông nổi mà là bản chất trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình lần thứ hai

Một người chồng đạp đổ gia đình để lên giường với đàn bà khác lần thứ nhất có thể bao biện rằng do mình bị dụ dỗ, do hoàn cảnh đẩy đưa, do quá say nên không làm chủ được bản thân. Vậy nhưng, nếu đàn ông ngoại tình lần thứ hai thì đấy không chỉ là nông nổi mà là bản chất trăng hoa.

Một người chồng đã nhận được sự bao dung, tha thứ của vợ một lần mà vẫn chứng nào tật nấy, phản bội tình yêu của vợ thì anh ta quá tàn độc, không bao giờ xứng đáng nhận được lòng vị tha của vợ nữa.