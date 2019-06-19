Đàn ông tệ bạc nhất không phải là kẻ ngoại tình, mà là người…

Phụ nữ yêu 19/06/2019 15:36

Đàn ông ngoại tình tệ bạc một thì kiểu chồng như thế này tệ bạc gấp 10 lần, ai vô phúc mới lấy phải người chồng như thế này…

Nếu nghĩ ngoại tình là tội lỗi lớn nhất mà đàn ông gây ra cho người phụ nữ của mình thì bạn đã nhầm. Bởi lẽ, để vợ đối mặt với 3 nỗi đau này mới là việc làm tàn độc nhất mà những người chồng gây nên.

Đàn ông tệ bạc nhất không phải là kẻ ngoại tình, mà là người… - Ảnh 1
Đàn ông tệ nhất không phải là gã đàn ông ngoại tình mà là người khiến vợ phải ghen tuông với người cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Để vợ phải ghen với tình cũ của chồng

Đàn ông vốn tham lam, thích chinh phục và luôn day dứt về những thứ mình không có được. Thế nên, dù hôn nhân viên mãn, vợ con đề huề đàn ông vẫn sẽ không thôi nhớ nhung về người phụ nữ họ vuột mất trong quá khứ.

Chúng ta ai cũng hiểu quá khứ là những thứ đã qua, dù ngày trước đàn ông yêu người phụ nữ kia sâu đậm, nồng cháy đến mấy thì tất cả đều đã được xếp gọn trong ký ức. Những ông chồng đừng vì tình cũ đưa đẩy mà làm điều có lỗi với vợ, khiến vợ phải ghen ngược. 

Đàn ông hãy nhớ rằng, bạn không còn là một gã độc thân mà đã là đàn ông có gia đình. Trách nhiệm của một người chồng là mang lại hạnh phúc cho vợ chứ không phải khiến cô ấy khổ đau. Đừng vì những phút bốc đồng, nông nổi mà đánh mất mái ấm an yên mình đang có.

Vậy mới nói, đàn ông tệ nhất không phải là gã đàn ông ngoại tình mà là người khiến vợ phải ghen tuông với người cũ của chồng.

Đàn ông tệ bạc nhất không phải là kẻ ngoại tình, mà là người… - Ảnh 2
Trước những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, đàn ông đừng biến vợ trở thành đứa con dâu không ra gì mà bênh vực mẹ mình chằm chặp - Ảnh minh họa: Internet

Luôn cho rằng bố mẹ chồng đúng, vợ luôn sai

Cuộc sống làm dâu chưa bao giờ là điều dễ dàng với mọi phụ nữ. Đang là công chúa ở nhà mình, được mẹ cha cưng yêu chiều chuộng, bỗng chốc phải đảm đương rất nhiều công việc chăm sóc gia đình khiến người vợ dù khéo léo đến mấy cũng thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Cô ấy có thể nấu ăn không đúng khẩu vị gia đình, có thể cư xử chưa thấu đáo với gia đình chồng nhưng đàn ông hãy thông cảm cho vợ. Trước những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, đàn ông đừng biến vợ trở thành đứa con dâu không ra gì mà bênh vực mẹ mình chằm chặp. Bởi lẽ, chỉ cần khéo léo khuyên nhủ, tỉ tê thì vợ bạn ắt sẽ rút kinh nghiệm và dần chiếm được tình cảm của cha mẹ chồng.

Việc trọng gia đình khinh vợ sẽ khiến không khí gia đình căng thẳng, khiến vợ bị tổn thương, cảm thấy bị xem thường. Hôn nhân vì thế cũng sẽ xuất hiện những rạn nứt không thể hàn gắn, ly hồn là điều tất yếu.

Đàn ông tệ bạc nhất không phải là kẻ ngoại tình, mà là người… - Ảnh 3
Nếu đàn ông ngoại tình lần thứ hai thì đấy không chỉ là nông nổi mà là bản chất trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình lần thứ hai

Một người chồng đạp đổ gia đình để lên giường với đàn bà khác lần thứ nhất có thể bao biện rằng do mình bị dụ dỗ, do hoàn cảnh đẩy đưa, do quá say nên không làm chủ được bản thân. Vậy nhưng, nếu đàn ông ngoại tình lần thứ hai thì đấy không chỉ là nông nổi mà là bản chất trăng hoa.

Một người chồng đã nhận được sự bao dung, tha thứ của vợ một lần mà vẫn chứng nào tật nấy, phản bội tình yêu của vợ thì anh ta quá tàn độc, không bao giờ xứng đáng nhận được lòng vị tha của vợ nữa.

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