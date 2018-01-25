Nếu hội tụ đủ những cảm giác này, chắc chắn bạn đã tìm đúng người đàn ông của đời mình

Phụ nữ ai cũng muốn có được một tấm chồng tốt, một người đủ trưởng thành để nương tựa cả đời. Trải qua mối tình đầu rồi đến một mối tình khắc cốt ghi tâm, cảm xúc có vui có buồn nhưng điều quan trọng là bạn nhận ra được đâu là người thật lòng với mình. Hãy yêu bằng con tim nhưng phán xét mọi việc bằng lý trí. Nếu người ấy cho bạn hết thảy những cảm giác này, đó là người đáng để bạn trao thân gửi phận.

Có thể anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng luôn âm thầm dõi theo mọi việc bạn làm. Anh ấy sẽ xuất hiện giúp đỡ khi bạn cần. Hôm nay làm gì, ăn gì, bạn đều thoải mái chia sẻ, tâm sự cùng anh ấy. Khi ở bên cạnh chàng, bạn cảm nhận được sự an toàn vì đã có anh ấy che chở. Sự quan tâm của anh ấy còn thể hiện ở việc tôn trọng và xem bạn là một phần cuộc sống của anh ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là người đàn ông của cuộc đời bạn.

Tìm được người yêu có thể dễ dàng nhưng tìm được một người để hiểu sẽ khó gấp trăm lần. Anh ấy luôn mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu. Bạn có thể khóc, cười, bộc lộ hết con người thật của mình mà không cần phải giữ kẽ. Với anh ấy, bạn chẳng có bí mật gì, cũng chẳng muốn giấu giếm điều gì cả. Tất nhiên, việc thành thật và tin tưởng là điều quan trọng trong tình yêu. Bạn nên quý trọng người đã cho bạn cảm giác tin tưởng.

Bạn thoải mái để lộ những khuyết điểm của mình, không sợ anh ấy trách móc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn có suy nghĩ muốn lấy anh ấy

Thứ cảm giác này vô cùng quan trọng. Bởi không phải ai yêu nhau cũng tính đến chuyện kết hôn. Có thể họ nghĩ đó chỉ là mối tình thoáng qua, không cần bận tâm tính đến chuyện lâu dài. Nhưng một khi muốn lấy anh ấy, chứng tỏ bạn không thể sống thiếu chàng.

Anh ấy luôn tôn trọng không gian riêng tư của bạn

Trong tình yêu, ngoài niềm tin và sự chân thành, việc dành cho nhau không gian riêng cũng rất quan trọng. Yêu nhau không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Cả hai đều cần có những mối quan hệ riêng. Anh ấy luôn tôn trọng và ủng hộ những buổi họp mặt bạn bè của bạn. Thậm chí còn khuyến khích bạn giao tiếp nhiều hơn với mọi người, muốn bạn phát triển hơn trong sự nghiệp. Đây là biểu hiện của một người đàn ông tốt, không ích kỷ, nhỏ nhen.

Bạn luôn cười tươi khi bên cạnh anh ấy

Chẳng ai muốn suốt ngày ở bên cạnh một người đàn ông nhàm chán, khiến mình khóc nhiều hơn cười. Khi yêu, ai cũng mong bản thân được vui vẻ và cười thật nhiều mỗi ngày. Nếu anh ấy luôn làm cho bạn cảm thấy cuộc sống này thật thú vị, chắc chắn đây là người sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Cả hai có nhiều nét tương đồng

Bạn và anh ấy luôn hợp nhau về mọi mặt. Anh ấy luôn thông cảm cho tính chất công việc của bạn. Thậm chí còn sẵn sàng cùng bạn xách balo đến những vùng đất mới, hay đơn giản là có sở thích xem phim, chơi game… giống bạn. Những người có chung sở thích và đam mê rất dễ hòa hợp và yêu thương nhau. Khi về sống chung một nhà, bạn và anh ấy sẽ ít khi bất đồng quan điểm.

Chàng đối xử tốt với gia đình bạn

Anh ấy đặc biệt quan tâm đến gia đình bạn. Anh ấy luôn dành cho ba mẹ, anh chị của bạn những món quà và sự chăm sóc ân cần nhất. Chàng không bao giờ ép buộc bạn chọn giữa việc yêu anh ấy và gia đình. Bởi chàng biết cách dung hòa để bạn yên tâm dành tình yêu chân thành cho mình.