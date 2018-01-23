Sai lầm đáng tiếc khi chọn chồng khiến cuộc đời phụ nữ cứ mãi khổ đau

Phụ nữ yêu 23/01/2018 06:30

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Chị em nên cân nhắc thật kỹ về việc chọn chồng để cuộc đời không phải quẩn quanh trong khổ đau.

Nhiều người thường nói rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nếu chọn đúng, cuộc đời sẽ hạnh phúc, còn chọn nhầm bạn sẽ mãi quẩn quanh trong tủi nhục. Vì vậy, việc chọn một người chồng tốt rất quan trọng. Nếu mắc phải những sai lầm này, cuộc sống hôn nhân của bạn chẳng khác nào địa ngục.

Lấy một người bảo thủ

Dù biết rõ rằng anh ấy là người gia trưởng, bảo thủ nhưng bạn vẫn cứ muốn lao đầu vào mối quan hệ đó. Bạn nghĩ tình yêu của mình có thể cảm hóa và thay đổi được tâm tính của chàng. Nhưng có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, tính cách bảo thủ sẽ không bao giờ thay đổi được trong một sớm một chiều. Vì vậy, khi quyết định lấy một người bảo thủ, bạn hãy suy xét thật kỹ.

Chấp nhận bỏ qua những sai lầm của anh ấy

Khi anh ấy phạm sai lầm lần đầu, bạn có thể tha thứ. Nhưng đến lần hai, lần ba... anh ấy vẫn không thay đổi, khi đó bạn hãy xem lại mối quan hệ. Bên cạnh đó, nếu anh ấy còn có biểu hiện của thói bạo hành, tuyệt đối đừng chấp nhận một người như vậy.

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Đừng yêu mù quáng kẻo hôn nhân rơi vào bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Yêu mù quáng, không lắng nghe linh cảm mách bảo

Linh cảm và trực giác của phụ nữ luôn đúng. Khi cảm nhận được đối phương có những điều đáng ngờ, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua. Hãy lắng nghe lý trí để phân định được điều gì nên và không nên làm. Có thể sự thật anh ấy giấu giếm sẽ khiến bạn đau buồn, nhưng rồi nỗi đau nào cũng qua đi. Ít nhất là sau này bạn sẽ không còn phải khóc vì một người không xứng đáng nữa.

Bạn cô đơn và chọn đại một người

Khi cô đơn, đừng vội chọn đại một người nào đó để kết hôn. Bạn không biết người đó sẽ ra sao, cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Khi chưa có điều gì chắc chắn thì tốt nhất đừng vội yêu và cưới. Nếu chẳng may cuộc hôn nhân bạn lựa chọn gặp phải vấn đề trục trặc, chỉ có bản thân bạn là người phải gánh chịu hậu quả.

Lấy chồng vì tiền

Đây là điều vô cùng sai lầm mà chị em phụ nữ thường xuyên mắc phải. Ai cũng nói rằng lấy chồng giàu, cuộc sống sẽ sung sướng. Phụ nữ nên nhớ, anh ấy cho bạn tiền và cũng có quyền xem thường bạn. Không phải cứ giàu sang là hạnh phúc, không phải có chồng kiếm được nhiều tiền là sướng tấm thân. Những người đàn ông kiếm tiền giỏi luôn có sự ngạo mạn, không bao giờ nhún nhường trước người khác, kể cả người phụ nữ bên cạnh.

Chàng không có công việc hay tiền đồ

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn phụ thuộc vào vật chất. Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, vợ chồng sẽ chán nhau. Hôn nhân không có vật chất, tình cảm vợ chồng sẽ sớm đổ vỡ. Nếu khi yêu, bạn không thấy được tiền đồ của người ấy thì hãy chia tay.

Phó thác việc chọn chồng cho ba mẹ

Có nhiều người hoàn toàn giao phó chuyện chung thân đại sự của mình cho ba mẹ và bạn bè. Họ sẵn sàng tiến tới hôn nhân với một người mới được làm mai. Không ít người phải hối hận tột cùng vì những cuộc hôn nhân chóng vánh như thế. Nên nhớ, hạnh phúc phải do chính mình nắm giữ, đừng giao phó cho bất kỳ ai.

Lấy nhầm chồng vũ phu, cả đời lao đao, tủi nhục

Lấy nhầm chồng vũ phu, cả đời lao đao, tủi nhục

Lấy chồng vô tâm, cả đời cằn cỗi với những cô đơn. Lấy chồng lăng nhăng, cả đời sống trong lo âu, phiền muộn. Còn lấy nhầm chồng vũ phu, một đời lao đao, tủi nhục.

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