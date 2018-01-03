Nếu có những dấu hiệu này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng, hãy buông tay ngay còn kịp

Một người đàn ông yêu thương gia đình, hết lòng vì vợ con sẽ luôn cố gắng trở về nhà càng sớm càng tốt. Họ hiểu rằng, khi là trụ cột gia đình ngoài việc kiếm tiền, đàn ông còn phải là nơi đáng tin tưởng để vợ con tựa nương.

Phụ nữ lấy chồng không sợ khổ, chỉ sợ nhầm. Vậy nên, thay vì câm lặng chấp nhận sai lầm của mình, phụ nữ hãy mạnh mẽ đối mặt và khắc phục sai lầm. Nếu nhận ra mình đã lấy nhầm chồng , không bao giờ là quá muộn để bạn có thể làm lại từ đầu. Tuy nhiên, nếu sau tất cả vẫn không thể cải thiện được vấn đề cả hai nên thẳng thắn chấp nhận và buông tay.

Vậy nên, nếu chồng bạn luôn tìm mọi lý do để ra khỏi nhà, đi sớm về muộn và chỉ thích bù khú bạn bè thì đây chính là biểu hiện của việc bạn đã lấy nhầm chồng. Không nhầm sao được khi anh ấy sẵn sàng chén thù chén tạc thâu đêm suốt sáng nhưng lại không thể dành 10 phút để trò chuyện với vợ, chơi với con. Nếu đã không thể dành thời gian chăm sóc tổ ấm, nuôi dưỡng yêu thương thì tốt nhất bạn nên tỉnh táo nhìn lại mối quan hệ của mình.

Hãy nhớ đến khoảng thời gian cả hai hẹn hò, khi ấy chàng dịu dàng, chu đáo và quan tâm bạn như thế nào. Sau khi cưới, cả hai có thể thoải mái và chân thật về các thói xấu của nhau hơn, có thể giảm bớt sự lãng mạn nhưng nếu chàng thay đổi 360 độ thì quả đáng lo ngại.

Một người đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ dùng lời thô tục để mắng chửi vợ khi xảy ra mâu thuẫn, sẽ không bao giờ chửi bậy và nói những lời vô tâm khiến vợ đau lòng. Phụ nữ càng không bao giờ tin vào lời biện minh của đàn ông thiếu trân trọng, thương yêu vợ con kẻo rước khổ vào người.

Hôn nhân chỉ là nấm mồ chôn tình yêu khi người trong cuộc không đủ chân thành với nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Vô tâm

Phụ nữ lấy chồng có thể lấy chồng nghèo, cả hai cùng cố gắng rồi sẽ có cuộc sống đủ đầy, có thể lấy đàn ông kiệm lời nhưng trái tim ấm áp, chở che. Tuyệt nhiên, phụ nữ chớ dại lấy đàn ông vô tâm làm chồng. Một người chồng vô tâm sẽ không bao giờ đủ tinh tế, nhạy cảm để hiểu vợ mình muốn gì, cần gì, vui buồn hay tủi thân. Một người chồng chỉ chăm chăm nghĩ cho chính mình mà không nghĩ đến tâm trạng của vợ, ắt hẳn khi yêu đã lộ rõ bản chất chỉ là phụ nữ vì yêu mà mù quáng chấp nhận.

Thay vì chấp nhận một người chồng vô tâm, một cuộc hôn nhân bế tắc phụ nữ hãy mạnh mẽ vượt qua chính mình để làm lại từ đầu. Đừng buông xuôi chấp nhận để cả đời phải sống trong khốn khó khôn nguôi.