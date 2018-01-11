Lấy nhầm chồng vũ phu, cả đời lao đao, tủi nhục

Cuộc sống gia đình của cả hai tương đối ổn định. Vì không có việc làm, chị phải sống nhờ vào những đồng lương hàng tháng của chồng. Tất nhiên, đàn bà phụ thuộc tài chính của người khác thì phải sống khiêm nhường, an phận. Chị xem anh là tất cả, việc gì anh cũng đúng.

Chị lập gia đình năm 23 tuổi khi vừa mới tốt nghiệp, chưa có việc làm. Mặc cho gia đình ra sức cấm cản, chị vẫn muốn lấy anh, người đàn ông thành đạt lớn hơn mình 7 tuổi.

Chỉ cần nghe mẹ nói: “Nếu mệt mỏi quá thì về với mẹ”, chị đã thấy nhẹ nhàng hơn. Bởi chị nghĩ có vấp ngã trong cuộc hôn nhân này thì cũng có nơi để quay về. Với lại, chị chưa lo được cho mẹ thì không có quyền khiến mẹ lo lắng cho mình. Cuộc hôn nhân này là do chị lựa chọn, chị sẽ sống và có trách nhiệm với nó đến cuối cuộc đời, không oán than cũng không buông bỏ.

Cũng vì vậy mà chị trở nên cam chịu, nhẫn nhịn dù chồng có sai trái đến đâu. Nhiều lần tủi thân, chị chỉ dám điện thoại về cho mẹ. Tuy không nói gì nhiều về cuộc hôn nhân hiện tại của mình nhưng khi nghe giọng của mẹ, chị đã cảm thấy được xoa dịu phần nào.

Chị tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác nhưng mọi việc vẫn đâu vào đó - Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau hơn 3 năm, chị bị anh đánh không dưới 5 lần. Anh cho rằng anh nuôi được chị và có quyền làm những điều mình muốn. Có khoảng thời gian, sự nghiệp tụt dốc, tính tình anh thay đổi chóng mặt. Những lần bực dọc, anh trút lên người chị những trận đòn roi đến thâm tím cả người. Đã nhiều lần chị muốn chạy trốn khỏi người chồng vũ phu này nhưng anh đều năn nỉ, van xin và hứa sẽ hối lỗi. Vì thương anh, chị chấp nhận tha thứ tất cả, chỉ cần có anh bên cạnh bảo chị làm gì cũng được.

Nhưng rồi điều chị lo sợ nhất cũng đã đến, anh bắt đầu ngoại tình. Người phụ nữ đó là đồng nghiệp của anh. Cô ta nhiều lần đến chơi nhưng chị vẫn không phát hiện được điều mập mờ trong mối quan hệ của cả hai. Cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người nắm tay nhau đi vào một quán cà phê gần công ty anh, lúc đó chị mới biết bản thân đã bị lừa dối. Chị không kiềm chế được bản thân nên đã làm lớn chuyện khiến anh mất mặt.

Trong lúc tức giận, chị táng ả ta một bạt tai. Anh tức giận đáp trả thay nhân tình. Cái tát của anh suốt đời này chị cũng không thể nào quên được. Đôi gò má của chị ửng đỏ, hiện rõ 5 dấu ngón tay. Sau đó, anh buông ra một câu nói hằn học khiến chị ngã gục.

- Tôi cấm cô đụng vào một sợi tóc của cô ấy. Cô ấy đang mang thai đứa con của tôi, mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Chị tê dại. Mẹ chị từng nói: “Đàn ông đánh vợ có thể thông cảm bởi tính tình họ nóng nảy và người vợ dịu dàng sẽ cảm hóa được. Còn đàn ông vì nhân tình mà đánh vợ mãi mãi là đồ vứt đi”. Những lời mẹ chị nói xưa nay chưa từng sai, chị đã khờ dại tha thứ hết lần này đến lần khác để giờ đây…

Lấy chồng vũ phu cả đời lao đao với những đớn đau thể xác và tinh thần, nỗi đau nhục nhã đến mức không thể nói cùng ai, cũng chẳng có ai để giãi bày. Chị thật sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, muốn từ bỏ tất cả nhưng ngặt nỗi trái tim chị vẫn còn hướng về anh, muốn một lần nữa anh sẽ quay về bên chị. Chị phải làm sao đây?