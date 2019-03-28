Đàn ông luôn nói mình sẽ không bao giờ ngoại tình. Nhưng khi ngoại tình rồi, họ lại nói họ chẳng làm gì khác được. Vậy nếu được chọn lại, đàn ông có ngoại tình không?

Đàn ông luôn nói mình sẽ không bao giờ ngoại tình. Nhưng khi ngoại tình rồi, họ lại nói họ chẳng làm gì khác được. Đàn ông xem ngoại tình là chuyện bất khả kháng, là việc phải xảy ra không thể chối từ. Bởi đàn ông có quá nhiều lý do cho một cuộc ngoại tình. Họ có thể nói mình ngoại tình vì thiếu thốn nhu cầu, vì bị đưa đẩy, hay thậm chí họ xem ngoại tình là thói đời chẳng lạ của đấng mày râu có gia đình. Đa số đàn ông đang ngoại tình đều nghĩ rằng họ không sai, và vẫn tin rằng bản thân đủ khả năng để tiếp tục một màn vụng trộm lâu dài. Và hầu hết đàn ông ngoại tình đều không biết kết quả của một cuộc ngoại tình sẽ là gì. Họ chỉ thấy được cái lợi trước mắt là có được hai người phụ nữ. Sự tham lam của đàn ông một khi đã bộc phát thì không ai ngăn cản họ được. Thậm chí có nhiều người có thể phản bội vợ suốt gần 10 năm vẫn không để bị phát hiện. Và theo năm tháng, họ xem chuyện ngoại tình là một phần không thể thiếu trong hôn nhân.

Đa số đàn ông đang ngoại tình đều nghĩ rằng họ không sai, và vẫn tin rằng bản thân đủ khả năng để tiếp tục một màn vụng trộm lâu dài - Ảnh minh họa: Internet Chỉ là, từ trước đến nay, ngoại tình không bao giờ cho kẻ trong cuộc quả ngọt. Cái kết từ một cơn ngoại tình đều là cái giá đàn ông phải trả không hề rẻ. Chỉ là sớm hay muộn, là nhanh hay chậm, đàn ông đều sẽ tự nhận ra. Có người những năm tháng tuổi trẻ ngoại tình, đánh mất gia đình và đến cuối đời sống cô đơn. Có người phải trả giá bằng công danh sự nghiệp đứng chững, vợ con thù hằn, mất tất cả danh dự đạo đức. Có người đến lúc nhận ra nhân tình không thể bằng vợ thì cũng là khi không bao giờ có thể trở về nhà nữa… Những cái kết cho một người đàn ông ngoại tình như thế tràn lan ở ngoài xã hội. Có thể hôm nay bạn chưa thấy, thì chắc là 10 hay mấy mươi năm sau sẽ thấy. Sẽ không một người đàn ông nào từng phụ bạc vợ con, gia đình mình có thể có một cái kết đẹp. Vì căn bản một sự phản bội vợ con chính là gốc rễ cho sự hủy hoại danh phẩm, đạo đức và lương tri của một con người. Đàn ông phản bội vợ, ruồng bỏ gia đình chính là người khó có cái kết đẹp trong cuộc sống.

Ngoại tình không bao giờ cho kẻ trong cuộc quả ngọt - Ảnh minh họa: Internet Và nếu được chọn lại, đàn ông có ngoại tình không? Nếu hỏi một người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong cám dỗ từ nhân tình, anh ta sẽ nói đương nhiên vẫn chọn. Nếu hỏi một người đàn ông đang khổ sở vì dùng dằng giữa vợ và nhân tình, anh ta chắc vẫn chưa thể trả lời là không. Nhưng nếu hỏi một người đàn ông đã từng đến điểm cuối cùng của con đường ngoại tình, chắc chắn câu trả lời của anh ấy là không. Ngoại tình với đàn ông là một con đường có điểm cuối rõ ràng - là lúc anh ta thấy mình thật sự hối hận và nhận ra bản thân đã đánh mất điều quý giá nhất chính là gia đình. Điểm cuối đó với từng người đàn ông sẽ là những thời điểm khác nhau. Có người chỉ mất vài tháng, vài năm để hối lỗi và quay về. Lại có người mất cả một đời để nhận ra mình đã sai với vợ con. Đến một thời điểm nhất định, cái giá phải trả cho một cuộc ngoại tình sẽ rõ ràng và ám ảnh nhất trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đàn ông ngoại tình đều đến một lúc trả lời rằng dù là bao nhiêu lần nữa, anh ta cũng không bao giờ dám ngoại tình. Đến một thời điểm nhất định, cái giá phải trả cho một cuộc ngoại tình sẽ rõ ràng và ám ảnh nhất trong mắt đàn ông. Chỉ mong là, ở thời điểm ấy, đàn ông vẫn còn quay lại được, và ở thời điểm ấy họ vẫn chưa đánh mất chính mình và gia đình…

Đàn ông ngoại tình đánh mất gia đình, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim Trái tim của đàn bà có thể vì đàn ông trầy xước đớn đau, cũng có ngày không còn chút hình bóng gì của đàn ông. Đừng dại đùa giỡn với trái tim yếu mềm đó, vì sẽ có lúc nó mạnh mẽ chỉ để tàn nhẫn với riêng đàn ông.

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