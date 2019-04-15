Nếu đàn ông hành động như thế này nghĩa là đã không còn xem bạn ra gì, phụ nữ đừng khờ dại nữa!

Nếu thấy người đàn ông bên cạnh đối xử với mình như thế này, phụ nữ cũng nên chuẩn bị buông tay, đừng dại khờ ở lại chỉ làm tổn thương chính mình.

Khi yêu, đàn ông rất để tâm. Nhưng khi đã không còn tình cảm, họ sẽ thờ ơ, lạnh nhạt và không bao giờ muốn dành những lời ngọt ngào cho bạn nữa. Vì vậy phụ nữ đừng tự huyễn hoặc bản thân, cũng đừng bào chữa cho họ. Đàn ông đã hết yêu rồi, bạn cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

Dù biết bạn rất mệt mỏi, ăn uống không ngon nhưng anh ấy vẫn giả vờ không biết gì. Đây là dấu hiệu của việc anh ấy không còn thương bạn nữa. Anh ấy không còn muốn quan tâm đến những điều bạn làm, những khó khăn, mệt mỏi mà bạn đang gánh chịu.

Việc anh ấy không để tâm là dấu hiệu cho thấy anh ấy không còn tôn trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc trước kia anh ấy thường xuyên làm những trò vui khiến bạn cười nhưng giờ đây chẳng còn nữa, chứng tỏ bạn đã không còn chút giá trị gì trong mắt anh ấy.

Viện cớ bận rộn

Đàn ông không bận rộn đến mức không có thời gian dành cho người mình yêu thương. Chẳng qua là anh ấy đã không còn yêu bạn nên mới tỏ ra bận rộn để bạn không làm phiền. Anh ấy có thể đã bận rộn với những mối quan hệ khác thay vì dành thời gian cho bạn.

Ít nói

Đàn ông càng kiệm lời với bạn càng chứng tỏ anh ấy đã hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước anh ấy nói khá nhiều, nhưng bây giờ cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời. Đây là dấu hiệu cho thấy anh ấy không còn muốn giao tiếp với bạn. Trong một mối quan hệ, đôi bên cứ mãi giữ im lặng thì thế nào cũng dẫn đến đổ vỡ. Chính bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và anh ấy cũng sẽ thấy mệt mỏi.

Về nhà là ở lì trong phòng riêng

Nếu anh ấy về đến nhà là ngủ, tự nhốt mình trong phòng, chứng tỏ đã quá chán mối quan hệ này. Anh ấy tự vạch ra khoảng cách cho mình và không muốn bạn xen vào cuộc sống riêng tư của mình nữa. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của bạn đã gặp rắc rối khá lớn.

Hay nổi nóng vô cớ

Việc đàn ông nổi nóng vô cớ cũng có thể hiểu là bạn không còn giá trị gì trong mắt anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông đã không còn mặn nồng, anh ấy sẽ tỏ ra cáu giận mỗi khi nhìn thấy bạn. Dẫu bạn không làm gì sai nhưng anh ấy cũng sẽ nổi nóng mỗi khi bạn đến gần. Những sự dịu dàng khi trước đã không còn và thay vào đó là sự đay nghiến lẫn nhau.

Điều này báo hiệu cho việc anh ấy đã không còn yêu bạn nữa. Bạn cũng nên học cách chấp nhận để không phải đau khổ triền miên không dứt. Đàn ông một khi đã dứt tình, lòng anh ấy còn lạnh hơn cả băng. Dù bạn có cố gắng níu kéo cũng chẳng thể nào làm tan chảy được trái tim lạnh giá đó.

Hay quên trước quên sau

Đàn ông quên trước quên sau chứng tỏ không tôn trọng người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Việc quên ngày lễ kỷ niệm là điều bình thường. Nhưng quên quá nhiều lần, quá nhiều việc thì chứng tỏ bạn chẳng còn chút giá trị gì trong mắt anh ấy. Bạn đã không còn giữ vị trí quan trọng trong lòng người đàn ông kia và anh ấy sẽ sớm bỏ rơi bạn thôi.