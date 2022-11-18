Nếu có những dấu hiệu này chắc chắn người ấy đang yêu thầm bạn

Khi một người đàn ông đang yêu thầm bạn, thì sẽ vô thức có những biểu hiện không thể chối cãi. Vậy đâu là những biểu hiện chàng đang yêu thầm bạn ? Hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hoặc bạn hãy thử lướt qua nhìn anh ấy khoảng chừng 3-4 giây, sau đó vờ vịt nhìn ra hướng khác. Nếu anh ấy vẫn đang nhìn bạn hoặc có hành vi lúng túng như nhìn về hướng khác, thì bạn hoàn toàn có thể xác lập được rồi đấy !

Chẳng cần nhìn đâu xa, khi “ đôi mắt chính là hành lang cửa số tâm hồn ”. Đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể nhận ra tín hiệu con trai thích thầm mình bằng quan sát ánh mắt cảu họ đấy. Một trong những tín hiệu con trai thích thầm con gái chính là họ sẽ không hề không ngừng nhìn về phía bạn. Nếu tình cờ bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn trộm mình, chắc hẳn chàng đang rất để ý đến bạn. Hãy thử kiểm tra xem liệu có phải do hôm đó bạn trông quá bắt mắt hay thực sự bạn đã lọt vào tầm ngắm của chàng rồi. Thử dịch chuyển sang một vị trí khác rồi để ý xem chàng có thay đổi góc nhìn để hướng về phía bạn hay không.

Biểu hiện những cảm xúc, cử chỉ yêu thương

Một người đàn ông có mối quan hệ bình thường với bạn khi nói chuyện sẽ không quá chăm chú vào đôi mắt bạn. Nhưng với người đàn ông đang yêu thầm bạn, chỉ cần khi trò chuyện, bạn sẽ lập tức thấy rõ ánh mắt anh ấy đang sáng lên và nhìn bạn cực kỳ tình cảm, chăm chú. Đặc biệt khi bạn đang nói, anh ấy sẽ chẳng nhìn đi đâu khác hoặc mất tập trung mà hoàn toàn nhìn vào bạn bằng ánh mắt dịu dàng. Có thể bạn sẽ không chắc chắn về điều này, nhưng hãy thử để bạn bè của bạn kiểm chứng xem điều này có đúng không nhé.

Ánh mắt không biết nói dối!

Một người đàn ông đang yêu thầm một cô gái sẽ rất hào hứng khi được trò chuyện. Anh ấy sẽ rất vui và khó lòng kiềm chế được cảm xúc, đặc biệt là nụ cười của mình. Đôi khi anh ấy sẽ cười phá lên hoặc cố tình chọc cười để cho bạn vui. Nếu một người đàn ông không yêu thương bạn thì thường sẽ rất giữ chừng mực và ít khi thể hiện sự tán tỉnh đối với bạn nhiều đến vậy.

Bên cạnh đó, chàng thường xuyên bối rối không kiểm soát được hành động của mình nên thường sẽ có những hành động thật ngốc nghếch trước mặt bạn. Hãy để ý xem, có thể thỉnh thoảng chàng sẽ bị nói lắp hoặc hành động khó hiểu đấy!

Luôn quan tâm và dành nhiều thời gian cho bạn

Nếu người ấy đang yêu thầm bạn, anh ấy dù bận đến mấy cũng có thể dành cả ngày nhắn tin, gọi điện trò chuyện cùng bạn. Anh ấy sẽ cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng bạn và thể hiện sự quan tâm với bạn.

Không phải ngẫu nhiên một người đàn ông lại dành quá nhiều thời gian cho bạn đâu!

Ngoài ra, mạng xã hội cũng là một nơi anh ấy luôn có mặt. Bất kỳ tấm ảnh nào bạn mới đăng hay dòng trạng thái nào đó, anh ấy sẽ luôn là người đầu tiên bình luận sẻ chia với cảm xúc của bạn.

Hoặc anh ấy sẽ thường gửi những bài hát yêu thích cho bạn cùng thưởng thức, bởi mỗi lời hát đều là lời mà chàng muốn âm thầm gửi đến bạn.

Bên cạnh đó, người đang yêu thầm bạn cũng sẽ chủ động tìm mọi cơ hội để gặp gỡ bạn, ví dụ như luôn có mặt trong các buổi tụ tập bạn bè mà bạn sẽ có mặt hoặc tìm đủ lý do để rủ bạn đi chơi.

Hay khen ngợi bạn và tìm thấy ở bạn nhiều điểm trùng hợp với hình mẫu lý tưởng của chàng

Dấu hiệu rõ ràng khác là việc anh ấy luôn động viên, khen ngợi bạn dù bạn chẳng phải người con gái hoàn hảo. Trùng hợp hơn, những điều mà anh ấy khen ngợi bạn thường kèm theo việc anh ấy sẽ nhắc đến hình mẫu lý tưởng chẳng khác gì bạn.

Khi anh ấy mở lời về hình mẫu lý tưởng, chắc hẳn anh ấy đang yêu thầm bạn!

Khi đàn ông đã xác định bạn là hình mẫu lý tưởng của anh ấy, chắc chắn rằng anh ấy đang cố gắng thổ lộ để cho bạn biết anh ấy đang để ý tới bạn và bạn hãy tạo điều kiện để anh ấy tiến tới đi.

Thường xuyên trêu chọc bạn

Đây cũng có thể coi là một trong những dấu hiệu con trai thích thầm bạn dễ nhận thấy. Và trường hợp này hay xảy ra với những chàng trai hài hước, vui tính và thích làm trò. Đôi lúc, việc các chàng chọc ghẹo bạn là để làm bạn vui hay làm bạn đỏ mặt. Nhưng đấy cũng là cách để con trai được thỏa sự vui sướng trong lòng, muốn bạn lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Họ không có ác ý gì đâu mà chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi.

Tặng hoa hoặc quà bất ngờ khi yêu thầm bạn

Tặng quà là tín hiệu rõ ràng nhất!

Đây chính là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất. Tặng quà hoặc hoà không vì bất kỳ một nguyên do nào, chẳng phải đáng ngờ sao ? Đôi khi, sự chuẩn bị sẵn sàng này có phần không chỉnh chu. Nhưng cũng đủ biểu lộ được họ muốn dành những điều tốt nhất và đặc biệt quan trọng cho bạn đấy .

Tóm lại, nếu một người thường xuyên ở bên cạnh, dành nhiều thời gian cho bạn, hay nhìn trộm và trêu đùa bạn, có thể đó là những dấu hiệu người ấy đang yêu thầm bạn rồi đấy. Hãy thử kiểm tra xem người con trai bên cạnh bạn liệu có những dấu hiệu đó hay không nhé! Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp ích cho quá trình "kiểm định" những "vệ tinh" xung quanh mình nhé!