Nếu có những dấu hiệu dưới đây coi chừng bạn đang bị chàng lợi dụng

Chàng trai mà bạn đang hẹn hò là một người đàn ông tốt hay chỉ là kẻ đang lợi dụng tình yêu của bạn? Kiểm chứng ngay với những dấu hiệu chàng có thể đang lợi dụng bạn cực kỳ chính xác dưới đây.

Dấu hiệu đầu tiên báo hiệu bạn đang bị chàng lợi dụng đó là việc chàng không cho bạn một danh phận xứng đáng. Bất kỳ chàng trai nào cũng vậy, khi yêu thật lòng một người con gái sẽ muốn cho cả thế giới biết rằng cô gái này là của anh ta và không có bất cứ một chàng trai nào còn cơ hội để tán tỉnh người yêu của anh ấy nữa.

Nhưng, khi chàng chỉ muốn lợi dụng bạn thì anh ta sẽ lấy cớ không muốn một tình yêu bị ràng buộc mà níu giữ một mối quan hệ “không rõ ràng” với bạn. Không hẳn vì người đàn ông này chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ hoàn toàn nghiêm túc với bạn mà có thể anh ta chỉ muốn giữ mối quan hệ này làm “dự phòng” khi còn đang cô đơn trống trải. Có thể sau này khi “tăm tia” được một cô gái khác hấp dẫn hơn, anh ta sẽ lập tức bỏ rơi bạn.

Phụ nữ cần một danh phận để an tâm ở bên người đàn ông của mình

Tình dục là thứ anh ta nhắc đến nhiều nhất khi gặp bạn

Không thể nào lẫn lộn giữa tình dục và tình yêu dù chúng có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Tuy nhiên, khi hẹn hò với bạn mà chàng không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ chăm chú vào “chuyện ấy” thì bạn nên nhìn nhận lại mối quan hệ này. Đừng để tình dục chi phối tình yêu của bạn, hãy sáng suốt và để cho người đàn ông phải tôn trọng bạn.

Không nên để tình dục chi phối tình yêu

Chàng thường xuyên vay mượn hay dùng tiền của bạn

Rất dễ để có thể nhận ra một người đàn ông đang lợi dụng tiền bạc của bạn. Bất kể chàng giàu hay nghèo thì đối với người con gái mà chàng yêu thương, không bao giờ chàng tiếc tiền và sẽ cố hết khả năng có thể để chi trả khi đi chơi cùng bạn.

Nhưng nếu một anh chàng chỉ thường xuyên viện cớ nghèo khó để mượn tiền bạn rồi giả bộ đòi bạn mua quà cho thì có thể anh ta đang lợi dụng bạn để “đào mỏ”. Trong tình yêu cũng cần sự sòng phẳng và cân đối tài chính giữa hai người. Đừng để tiền bạc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, bởi như vậy có thể chính bạn là người tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng mình.

Tiền nong không rõ ràng đích thị anh chàng là một kẻ “đào mỏ”

Bạn luôn là người phải chờ đợi trong tình yêu

Thanh xuân của người con gái rất ngắn nên phải tận dụng triệt để. Nếu trong một mối quan hệ, bạn thường xuyên phải dành thời gian để chờ đợi tin nhắn, những cuộc gọi từ chàng, đợi những khi chàng rảnh mới được đi chơi hay trong nhiều cuộc hẹn hò, bạn là người phải chờ đợi chàng cả tiếng đồng hồ chuẩn bị thì nên xem xét lại mối quan hệ này.

Dù bận rộn thế nào, người ta vẫn có thể cố gắng sắp xếp thời gian dành cho người mình thực sự yêu thương. Do đó mà nếu suốt ngày anh ấy bắt bạn chờ “dài cổ” để có được một cuộc hẹn hò ngắn ngủi thì đừng quá kỳ vọng vào tình yêu này.

Đừng để thanh xuân phải đợi chờ mãi một người không thuộc về mình

Không muốn mối quan hệ tiến xa hơn

Dù cho giữa hai người là hàng năm trời yêu đương bên nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ nhưng lại không có dấu hiệu tiến xa hơn thì bạn cũng nên dừng lại xem liệu tình yêu của bạn có thực sự đi đúng hướng?

Khi chàng xác định yêu bạn thật lòng và tiến tới xây dựng mối quan hệ lâu dài, sẽ luôn có những định hướng cho tương lai của hai bạn chứ không đơn thuần là những cuộc đi chơi vô lo vô nghĩ. Đừng phí hoài tuổi thanh xuân vào những anh chàng như vậy, có thể anh ta lợi dụng bạn để tìm niềm vui khi cô đơn, hoặc có thể anh ta chỉ muốn yêu “tạm” bạn rồi sau này có thể sẵn sàng “đá” bạn để yêu cô gái khác trẻ đẹp hơn.

Con gái phải thật tỉnh táo và làm chủ tình yêu của chính mình, đừng để con tim mù quáng khiến bạn đau khổ vì những người đàn ông không xứng đáng.