Dấu hiệu đàn ông không yêu thật lòng phụ nữ cần phải tỉnh để không bị lợi dụng

Phụ nữ yêu 31/07/2018 14:41

Nắm bắt được những dấu hiệu đàn ông không yêu mình thật lòng dưới đây, chị em phụ nữ sẽ tránh được rất nhiều hậu quả trong mối quan hệ khi đối phương chỉ đang nhăm nhe lợi dụng tình, tiền của mình chứ nào có phải yêu.

Anh ấy không muốn công khai chuyện tình cảm với bạn

Dấu hiệu đàn ông không yêu bạn thật lòng là anh ấy luôn né tránh không muốn công khai mối quan hệ giữa bạn và anh ấy với người khác. Nếu anh ấy không thực sự tự tin vào tình cảm mà anh ấy dành cho bạn hoặc vẫn xấu hổ khi bạn đề nghị công khai mối quan hệ, chắc hẳn anh ấy vẫn chưa thực sự yêu và muốn ở bên cạnh bạn lâu dài.

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Đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn muốn công khai mối quan hệ giữa hai người

Khi hai bạn đã yêu nhau một thời gian mà anh ấy vẫn không muốn dẫn bạn đi gặp bạn bè, người thân hay mỗi khi ra ngoài hẹn hò, anh ấy không muốn ai nhìn thấy hai bạn đi với nhau, chắc chắn đó là dấu hiệu chàng không thật lòng yêu bạn mà còn đang chần chừ suy nghĩ về mối quan hệ này.

Ngay cả khi giới thiệu bạn với bạn bè, anh ấy cũng chỉ nói hai người là bạn bình thường thì chắc chắn bạn phải để tâm hơn về mối quan hệ với anh ấy, có thể đó là dấu hiệu chàng không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ đâu.

Anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Khi một người đàn ông không còn quan tâm đến cảm xúc vui buồn của bạn nghĩa là biểu hiện chàng không còn yêu bạn nữa. Có thể anh ấy chê bai vẻ ngoài của bạn và tỏ ý chán nản khi bạn không chăm chút cho ngoại hình của mình. Hoặc khi cãi vã, anh ấy chẳng mảy may quan tâm dỗ dành bạn, hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người.

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Đàn ông tốt sẽ quan tâm đến cảm xúc của người yêu dù là chuyện nhỏ nhất

Đàn ông khi yêu rất muốn che chở và thương yêu người yêu của mình. Khi bạn rơi nước mắt, chắc chắn anh ấy sẽ không cầm lòng được mà vỗ về an ủi bạn bất kể bạn sai hay đúng. Nếu anh chàng quá sân si trong việc ai cần phải xin lỗi trước trong khi tranh cãi thì chắc hẳn anh ấy chưa thực sự yêu và muốn trở thành điểm tựa cho bạn.

Xung quanh anh ấy có vô số mối quan hệ với phụ nữ

Với một người đàn ông coi trọng chuyện tình cảm và coi đó là chuyện nghiêm túc, chắc chắn anh ấy sẽ không để các mối quan hệ với những người phụ nữ khác khiến bạn phật ý. Những cô bạn thân, em gái xung quanh anh ấy có thể tấn công chuyện tình giữa hai bạn bất cứ lúc nào.

Dấu hiệu đàn ông không yêu thật lòng phụ nữ cần phải tỉnh để không bị lợi dụng - Ảnh 3

Đừng để anh ấy quá tự do trong mối quan hệ với những người phụ nữ khác

Nếu một người đàn ông cứ luôn giữ khư khư các mối quan hệ với những cô gái khác, hãy coi chừng vì có thể anh ấy không yêu thật lòng bạn mà luôn sợ mối quan hệ giữa hai bạn tan vỡ. Khi đó, những cô bạn gái kia có thể là phương án dự phòng giúp anh ấy khỏi cô đơn mỗi khi xích mích với bạn hoặc thay thế bạn sau khi chia tay.

Anh ấy luôn giấu giếm bạn

Bất kể tin nhắn hay cuộc điện thoại với ai anh ấy cũng thường ít khi để cho bạn biết. Ngay cả điện thoại anh ấy cũng không cho bạn đụng vào và viện cớ lý do riêng tư mà cấm đoán bạn.

Dấu hiệu đàn ông không yêu thật lòng phụ nữ cần phải tỉnh để không bị lợi dụng - Ảnh 4

Tin tưởng là yếu tố quan trọng trong tình yêu

Một chàng trai không thật lòng trong chuyện tình cảm sẽ luôn có cớ để giấu người yêu chuyện này, chuyện khác. Có thể trong quá khứ, anh ấy từng có nhiều mối quan hệ khác mà không muốn cho bạn biết, hoặc biết đâu anh ta vẫn giữ liên lạc với bạn gái cũ. Người đàn ông không đem lại cho bạn sự tin tưởng hoàn toàn thì đừng nên đặt nhầm niềm tin vì có thể bạn sẽ phải thất vọng.

Phụ nữ khi yêu dù đã yêu lâu hay mới bắt đầu chuyện tình cảm cũng nên thật sáng suốt và đừng vì lo sợ tan vỡ mà không dám thể hiện quan điểm của mình với người yêu. Khi thấy chàng có bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào, hãy thẳng thắn nói với chàng về những điều mình muốn để giúp cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng tốt hơn. Nếu chàng không yêu bạn thật lòng, đừng ngại mà hãy lập tức chấm dứt trước khi bạn quá yêu anh ấy và tự khiến bản thân phải đau khổ.

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