Nếu có những cảm giác này thì bạn chắc chắn đã yêu đúng người

Phụ nữ yêu 13/04/2019 05:30

Nếu bạn có những cảm giác này thường trực, chân thật và rõ ràng thì thật may mắn vì bạn đã chọn đúng người đồng hành đi cùng mình suốt đời…

Định nghĩa về tình yêu, đơn giản chỉ là cảm giác muốn ở cạnh một người. Nhưng đôi khi cảm giác ấy cũng dễ bị nhầm lẫn. Nếu bạn có những cảm giác này thường trực, chân thật và rõ ràng thì thật may mắn vì bạn đã chọn đúng người đồng hành đi cùng mình suốt đời…

Luôn thấy an toàn

An toàn là cảm giác phải có trong tình yêu. Với đàn ông, đó là cảm giác cho dù cả thế giới có quay lưng với họ thì vẫn có một người phụ nữ cùng họ đồng cam cộng khổ. Với phụ nữ, đó là cảm giác khi cả thế giới đều ái mộ người đàn ông cô ấy yêu, nhưng anh ấy chỉ thật lòng thật dạ duy nhất với mình cô ấy.

Nếu có những cảm giác này thì bạn chắc chắn đã yêu đúng người - Ảnh 1
An toàn là cảm giác phải có trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là nhiều cặp đôi dù ở cạnh nhau bao lâu vẫn không thể cho nhau cảm giác này. Cả hai đều thấy trong lòng không yên, đối phương có tốt đẹp đến mấy cũng không cho họ đủ cảm giác an toàn. Vì vậy mà đành buông tay nhau.

Bởi thế, nếu bạn tìm được cảm giác an toàn bên một người thì bạn đã chọn đúng người.

Không so đo, tính toán tình cảm

Tình cảm là vô hình, vô giá, không thể đong đếm hay tính toán. Cho đi hay nhận lại trong tình yêu đều là sự tự nguyện. Bạn tình nguyện cho người ấy điều bạn muốn, người ấy sẵn sàng cho lại bạn điều anh ấy thích. Đó là sự hiển nhiên trong tình yêu, không có thiệt hay hơn.

Trong tình yêu, không thể so ai cho nhiều hơn, hay ai nhận nhiều hơn, chỉ có cảm giác yêu thương và trân quý cả hai nhận ra ở nhau. Khi tình yêu quá lý trí thì sẽ không thể dài lâu được.

Thời gian cho nhau không bao giờ là đủ

Nếu có những cảm giác này thì bạn chắc chắn đã yêu đúng người - Ảnh 2
Cảm giác cần và muốn ở cạnh nhau luôn thường trực với những ai yêu nhau thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác cần và muốn ở cạnh nhau luôn thường trực với những ai yêu nhau thật lòng. Bởi thế, cả hai có thể cố gắng thu xếp chỉ để có thời gian càng nhiều càng tốt cho nhau. Vì khi ở bên nhau, thế giới lúc ấy chỉ còn lại hai người, vui vẻ, hạnh phúc cùng trải nghiệm cuộc sống.

Cũng không hẳn chọn đúng người là phải dành hết thời gian cho đối phương. Nhưng căn bản, nếu đã là đúng người dành cho bạn thì cả hai luôn ưu tiên dành thời gian cho nhau nhiều hơn những mối quan hệ khác.

Buồn vui đều là chuyện của cả hai

Khi đã tìm được một người đồng điệu tâm hồn với bạn, bạn hay người ấy đều không bao giờ thấy cô đơn với niềm vui hay nỗi buồn riêng. Tình yêu đúng nghĩa sẽ là nơi giúp cả hai cùng nhau qua mọi cung bậc cảm xúc. Lúc ấy, bạn làm gì hay đi đâu, buồn hay vui, giàu hay nghèo cũng không quan trọng bằng việc luôn có một người chia sẻ cùng bạn. Lúc ấy, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, có thể ăn bữa cơm đạm bạc, đến những nơi bình dị cũng có thể vui vẻ hạnh phúc.

Thỏa mãn và chấp nhận

Nếu có những cảm giác này thì bạn chắc chắn đã yêu đúng người - Ảnh 3
Một tình yêu đúng nghĩa phải tồn tại cảm giác thỏa mãn và chấp nhận nhau - Ảnh minh họa: Internet

Một tình yêu đúng nghĩa phải tồn tại cảm giác thỏa mãn và chấp nhận nhau. Vì không ai là hoàn hảo, nhưng sẽ có một tình yêu đủ hoàn hảo để bao dung, cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Tình yêu có thể là những gì tích cực nhất, lấp đầy những điểm thiếu sót ở nhau.

Tình yêu không thể chứa đựng tham vọng của con người. Chúng ta có thể đổi việc, đổi sở thích, thậm chí là thói quen khi nó không còn phù hợp. Nhưng với tình yêu, điều chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận và hòa hợp với nhau. Khi càng đòi hỏi nhiều ở một người, đau lòng chắc chắn là ta. Bởi thế, tốt nhất là hài lòng với những gì mình có.

Và một người đúng nhất dành cho bạn, họ sẽ cùng bạn hoàn thiện, cùng nỗ lực để vừa vặn với bạn. Không gượng ép, họ chỉ là cố gắng cùng bạn bằng tình yêu của cả hai.

Dù là người phụ nữ yêu bạn đậm sâu cỡ nào cũng sẽ rời đi vì những lý do này

Dù là người phụ nữ yêu bạn đậm sâu cỡ nào cũng sẽ rời đi vì những lý do này

Người ta hay nói, khi bạn cho phụ nữ một điều đẹp đẽ, họ sẽ dành tặng bạn trăm ngàn điều đẹp đẽ hơn. Chắc chắn là như vậy, cho đến khi bạn tổn thương và làm họ thất vọng…

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Từ khóa:   yêu đúng người yêu lầm người

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