Nếu có một ngày anh yêu một người phụ nữ khác…

Phụ nữ yêu 12/04/2019 05:30

Ngay cả khi chúng ta là người cha người mẹ đã không còn yêu nhau, cũng đừng để con mình thấy sợ hãi tình yêu và hôn nhân. Vì ít ra, chúng ta đã từng là một gia đình. Vì ít ra, chúng ta có thể chọn rời đi vì bất kì lý do nào khác mà không phải là phản bội…

Em biết trong tình yêu hay hôn nhân, sóng gió nhiều lắm. Nhưng em chẳng sợ sóng gió từ cuộc đời này, chỉ sợ bão tố từ lồng ngực của chúng ta. Cuộc đời này khó khăn mấy cũng không đáng sợ nếu có hai người cùng gánh vác. Còn trái tim một người đã nổi bão thì làm sao người còn lại có thể giữ cho được?

Người ta hay nói hôn nhân là điều thiêng liêng, tình yêu cũng có thể là vĩnh cửu. Nhưng anh ơi, mong manh nhất là tình yêu, dễ đổ vỡ nhất cũng chính là hôn nhân. Ở cạnh nhau bây giờ nào dám chắc ngày mai sẽ còn gọi nhau là vợ chồng. Hôm nay còn cố gắng vì nhau, sao biết được ngày mai có muốn vứt bỏ nhau không. Lòng thay đổi cũng không biết sao nó đổi thay. Yêu một người qua bao tháng năm cũng có lúc chán chê mỏi mệt. Êm đềm bình yên quá lại khiến người ta muốn nổi loạn trong lòng. Bởi thế mới có lúc ở bên một người mà trái tim thì hướng về một người khác…

Nếu có một ngày anh yêu một người phụ nữ khác… - Ảnh 1
Mong manh nhất là tình yêu, dễ đổ vỡ nhất cũng chính là hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có một ngày, anh lỡ không còn đủ yêu thương cho duy nhất một mình em thì xin anh hãy nói em biết. Nếu có một ngày anh muốn ngắm nhìn một vóc hình khác không phải là em, xin hãy để em biết. Nếu có một ngày lòng anh bắt đầu đổi thay, đừng giấu em dù chỉ một lần. Nếu có một ngày tình cảm đã hết, đừng cố gượng ở lại bên em. Và nếu có một ngày anh chỉ còn sống cạnh em như một thói quen, với thứ tình yêu đã chết từ lâu, thì hãy một lần nói với em.

Nếu có một ngày như thế, xin anh đừng im lìm. Ngay cả khi chúng ta không còn đủ yêu thương cho nhau thì cũng đừng bóp méo đi ý nghĩa đẹp đẽ của tình yêu và hôn nhân. Ngay cả khi chúng ta là người cha người mẹ đã không còn yêu nhau, cũng đừng để con mình thấy sợ hãi tình yêu và hôn nhân. Vì ít ra, chúng ta đã từng là một gia đình. Vì ít ra, chúng ta có thể chọn rời đi vì bất kì lý do nào khác mà không phải là phản bội…

Nếu có một ngày anh yêu một người phụ nữ khác… - Ảnh 2
Vì ít ra, chúng ta đã từng là một gia đình. Vì ít ra, chúng ta có thể chọn rời đi vì bất kì lý do nào khác mà không phải là phản bội… - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có một ngày như thế, em sẽ nghe hết, sẽ cố gắng thấu hiểu hết, chỉ cần anh nói với em, trước khi bước đến bên cạnh một người phụ nữ nào khác. Đừng nghĩ rằng anh không nỡ nói rằng đã hết yêu, đừng cho rằng dối lừa em sẽ tốt hơn là thành thật với lòng mình. Và đừng phản bội em. Vì có thể yêu anh, lấy anh, sống cùng anh đó là niềm tin em xây đắp bao ngày. Niềm tin ấy sẽ không vì một câu anh hết yêu mà đổ vỡ, nhưng sẽ vì một lần phản bội của anh mà tan tành. Em thà để hôn nhân và tình yêu của mình kết thúc vì anh bước đi trước, hơn là nhận tổn thương không có ngày lành khi anh vẫn còn bên em mà đã vội thay lòng…

Bởi em luôn tin, những cuộc gặp gỡ giữa người và người đều có thời hạn. Chấp nhận một người đến lúc rời khỏi mình vốn khó nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn việc bị dối lừa bội bạc. Chấp nhận khép lại một hành trình yêu đương vợ chồng vẫn dễ chịu hơn để nghĩa tình kết thúc trong dối lừa và oán hận. Người ta chọn sống cùng nhau thì dẫu có phải rời xa nhau cũng đừng để lại cho nhau nỗi đau nào quá lớn.

Nếu có một ngày anh yêu một người phụ nữ khác… - Ảnh 3
Ngay cả khi chúng ta là người cha người mẹ đã không còn yêu nhau, cũng đừng để con mình thấy sợ hãi tình yêu và hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đừng, mình đừng làm như thế, vì mình cũng đã từng yêu nhau, từng là những con người không thể thiếu trong đời nhau. Hãy ra đi vì đã thương nhau xong rồi, tiễn nhau đến một hành trình khác. Hãy ra đi vì chúng ta đã hết duyên hết tình, cho nhau một khung trời mới. Và hãy ra đi như những con người đã từng yêu nhau sẽ không bao giờ tổn thương nhau dù có thế nào, được không anh?

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Thay vì ngồi một chỗ sợ hãi gia đình của mình một ngày nào đó sẽ bị đổ vỡ thì hãy học cách gìn giữ, chăm sóc nó.

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