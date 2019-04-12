Dù là người phụ nữ yêu bạn đậm sâu cỡ nào cũng sẽ rời đi vì những lý do này

Dù là người phụ nữ từng yêu bạn sâu đậm thế nào vẫn sẽ rời đi vì những lý do này…

Đàn ông thường bắt đầu một tình yêu đầy say đắm và cuồng nhiệt để giành lấy trái tim của người đẹp. Nhưng khi đã có được nàng, sự mê đắm mãnh liệt ban đầu dần vơi đi. Phụ nữ khi yêu lại hoàn toàn khác. Họ khó mở lòng, cần thời gian để tin tưởng đối phương, nhưng một khi đã yêu thì sẽ chỉ càng yêu nhiều và sâu đậm hơn. Người ta hay nói, khi bạn cho phụ nữ một điều đẹp đẽ, họ sẽ dành tặng bạn trăm ngàn điều đẹp đẽ hơn. Chắc chắn là như vậy, cho đến khi bạn tổn thương và làm họ thất vọng…

Những lúc một người phụ nữ bệnh tật, họ đều yếu đuối giống nhau. Khi ấy, họ trên giường bệnh mệt mỏi và kiệt sức, nhưng một ông sếp vẫn đang réo gọi khó tính vì hàng tá công việc chưa hoàn thành, một gia đình bị xáo trộn vì thiếu họ… Những lúc ấy, họ cần người đàn ông của mình xuất hiện để chăm sóc, để vực họ dậy, để họ có thể kể hết những ấm ức hay thậm chí có thể khóc cho nhẹ lòng.

Dù là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, không dựa vào ai trong mọi việc thì cũng có lúc họ gặp khó khăn và cần giúp đỡ. Họ có thể là người phụ nữ kiên cường nhất, cũng sẽ là người trở nên yếu đuối nhất khi ranh giới chịu đựng bị phá vỡ.

Và nếu bạn không thể xuất hiện bên phụ nữ những lúc như thế chỉ vì những hẹn hò bạn bè, những ham chơi đâu đó thì sẽ có ngày cô ấy sẽ rời đi.

Cô ấy mỏi mệt với những yêu cầu, đòi hỏi của bạn

Cô ấy luôn cố gắng để thay đổi bản thân vì bạn, luôn tỏ ra vui vẻ khi gặp bạn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bạn hay gia đình, bạn bè bạn hài lòng… Còn bạn lại luôn đòi hỏi cô ấy phải tốt hơn, tốt hơn nữa. Sẽ không người phụ nữ nào chịu đựng được những điều ấy mãi được đâu. Ai cũng muốn sống là chính mình, đều muốn hướng tới hạnh phúc. Không ai muốn sống chỉ vì mong muốn của người khác.

Nếu cô ấy chưa được đẹp, hãy để cô ấy thấy cô ấy có thể đẹp bằng cách chăm chút và yêu thương bản thân hơn. Nếu cô ấy chưa thể nấu ăn ngon, hãy thử nấu cho cô ấy những món ngon. Hay nếu cô ấy thích tóc ngắn, mang giày thể thao thì cũng đừng bắt cô ấy để tóc dài và mang guốc. Nếu bạn không yêu chính con người của cô ấy thì bạn không xứng đáng ở bên cô ấy cả đời.

Cô ấy nhận ra mình không là duy nhất

Sự bất an có thể khiến một người phụ nữ có ngày hết yêu bạn- Ảnh minh họa: Internet

Một ánh nhìn của bạn dành cho người phụ nữ khác cũng khiến cô ấy thấy buồn lòng. Phụ nữ luôn nhạy cảm với suy nghĩ về vị trí của mình trong mắt hay trái tim của đàn ông. Họ luôn muốn là duy nhất trong suy nghĩ và trái tim bạn. Sự bất an có thể khiến một người phụ nữ có ngày hết yêu bạn. Bởi thế, hãy cho người phụ nữ của bạn sự an toàn tuyệt đối, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi.

Không tin tưởng và luôn kiểm soát cô ấy

Cô ấy đồng ý yêu hay cưới bạn không có nghĩa là đồng ý bị bạn giam cầm và từ bỏ hết mọi mối quan hệ khác. Đừng biến người phụ nữ của mình trở thành vật sở hữu và cho rằng đó là tình yêu. Ngược lại, đó là sự không tin tưởng khiến cô ấy ngột ngạt và có ngày sẽ trở nên tuyệt vọng khi bên bạn. Đàn ông không thể thiếu tự do, phụ nữ cũng không thể sống nếu thiếu tự do.

Nếu bạn không đủ tin tưởng cô ấy, chi bằng hãy rời xa cô ấy trước.

Bạn luôn mang đến cảm xúc tiêu cực cho cô ấy

Ở cạnh cô ấy, bạn luôn chỉ đem đến cảm xúc tiêu cực của bản thân. Bạn có những cơn giận có thể trút lên cô ấy, những ngòi nổ vô tình từ sự phản bác, chê bai có thể khiến cả hai cãi vã bất cứ lúc nào.

Con người luôn có xu hướng tìm đến những điều vui vẻ, tích cực và hạnh phúc. Đến một lúc, cô ấy nhận ra ở cạnh bạn chỉ phải nếm buồn phiền, mệt mỏi, cô ấy sẽ rời đi để tìm nguồn năng lượng tích cực cho bản thân.

Bạn quá trẻ con

Nếu bạn không chịu trưởng thành thì sẽ không người phụ nữ nào có thể ở yên để đợi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi cô ấy đã nghĩ đến chuyện sẽ cùng bạn có một gia đình thì bạn vẫn còn đang nghĩ đến những chuyến đi chơi với bạn bè. Khi cô ấy đã bắt đầu lo toan tiền bạc cho tương lai, bạn vẫn còn muốn phung phí tiêu tiền vào game. Khi cô ấy chăm chút cho gia đình từng chút một, thì bạn lại chỉ biết nghĩ đến bản thân. Đàn ông thường trưởng thành chậm hơn phụ nữ, nhưng không có nghĩa là bạn cứ mãi trẻ con để cô ấy phải lo lắng. Nếu bạn không chịu trưởng thành thì sẽ không người phụ nữ nào có thể ở yên để đợi bạn.

Cô ấy không được nhận lại dù đã cho đi rất nhiều

Trong tình yêu, người ta có thể cho đi không suy tính, nhưng phải được nhận lại dù ít hay nhiều. Khi cô ấy trao mọi yêu thương, quan tâm, hy sinh cho bạn, bạn lại chỉ cho cô ấy sự im lặng chết chóc. Đừng quá quen được nhận lại mà quên rằng nếu không biết cho đi, bạn sẽ có lúc không còn được nhận bất cứ điều gì.

Phụ nữ sinh ra luôn có nhu cầu được yêu thương, sẻ chia. Họ có thể chủ động cho bạn rất nhiều thứ, nhưng nếu ngày qua tháng lại họ vẫn không nhận lại được gì, họ sẽ chọn ra đi tìm một người xứng đáng hơn.