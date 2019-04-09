Liệu trong ngôi nhà của bạn có một người đàn bà chết tâm trong im lặng?

Phụ nữ yêu 09/04/2019 05:30

Khi một người đàn bà phải chịu tổn thương quá nhiều, quá lâu, lòng dạ họ sẽ dần chết theo năm tháng. Đó cũng là lúc cô ấy dẫu từng yêu bạn sâu đậm nhường nào, cũng sẽ có ngày tìm cách bỏ lại bạn mà ra đi.

Một người phụ nữ đau lòng nhiều đến thế nào mới có thể gọi là “chết tâm”? Khi ấy, không phải họ không còn có thể yêu mà là không còn can đảm để yêu. Khi lần đầu biết tổn thương, phụ nữ sẽ chọn thứ tha như một cách xoa dịu chính mình. Nhưng nếu cứ đau lòng hết lần này đến lần khác, trái tim họ cũng sẽ chết dần theo năm tháng.

Liệu trong ngôi nhà của bạn có một người đàn bà thế này, một người đàn bà đang mang lòng dạ đã chết từ lâu?

Không còn sức đã tranh cãi với bạn

Cô ấy không còn muốn cãi vã với bạn, hay lên tiếng giải thích bất cứ điều gì cho bản thân. Vì thật sự đã không còn cần thiết nữa.

Liệu trong ngôi nhà của bạn có một người đàn bà chết tâm trong im lặng? - Ảnh 1
Cô ấy không còn muốn cãi vã với bạn, hay lên tiếng giải thích bất cứ điều gì cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, cô ấy nghĩ có thể cố gắng tranh cãi, rơi nước mắt vì đau lòng sẽ khiến bạn thay đổi. Nhưng đến cùng cô ấy nhận ra thật sự cũng không cần thiết phải cố gắng nhiều như thế, vì bạn sẽ không thể thay đổi. Việc cô ấy có thể làm lúc này là cứ dửng dưng, không cảm xúc, không đau lòng với mỗi lần bạn tổn thương cô ấy. Thật ra, cô ấy chỉ đang đợi một ngày có thể cạn cùng hết yêu thương và hy vọng để rời xa bạn.

Những gì thuộc về bạn, cô ấy không quan tâm nữa

Ngày trước, mọi thứ thuộc về bạn cô ấy đều muốn biết hay quan tâm. Nếu bạn gặp chuyện phiền muộn, có khi cô ấy còn buồn hơn cả bạn. Cô ấy có thể làm mọi cách, hy sinh mọi thứ để giúp bạn giải quyết khó khăn.

Liệu trong ngôi nhà của bạn có một người đàn bà chết tâm trong im lặng? - Ảnh 2
Đừng vội nghĩ rằng cô ấy đã trở nên biết điều. Phụ nữ chỉ trở nên im lặng biết điều khi cô ấy sắp rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hôm nay, mọi thứ thuộc về bạn, cô ấy cũng không muốn biết hay để tâm nữa. Dù bạn đang vui hay buồn, cuộc sống của bạn suôn sẻ hay không, cũng không còn liên quan đến cô ấy nữa. Bạn có đi đâu, với ai, làm gì, thậm chí là về muộn, cô ấy cũng chẳng phàn nàn. Đừng vội nghĩ rằng cô ấy đã trở nên biết điều. Phụ nữ chỉ trở nên im lặng biết điều khi cô ấy sắp rời đi.

Những việc của cô ấy cũng không cần bạn quan tâm

Ngày trước, chuyện lớn nhỏ thế nào cô ấy cũng muốn bạn biết đầu tiên. Nhưng hôm nay, cô ấy chỉ muốn tách biệt thế giới của riêng mình ra khỏi bạn. Cô ấy không đòi hỏi, thậm chí là yêu cầu bạn điều gì nữa. Dù có phải một mình gánh vác, khó khăn giải quyết, cô ấy cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ bạn. Vì lúc này, cô ấy không muốn bạn xuất hiện trong thế giới của cô ấy nữa.

Liệu trong ngôi nhà của bạn có một người đàn bà chết tâm trong im lặng? - Ảnh 3
Dù có phải một mình gánh vác, khó khăn giải quyết, cô ấy cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy không muốn ở cùng một nơi với bạn

Khi đàn bà đã chết tâm, chỉ vài giây xuất hiện của bạn cũng khiến cô ấy không chịu được. Cô ấy không còn muốn ở cùng một nơi với bạn, dù là vài phút. Cô ấy luôn muốn tránh xa và giữ khoảng cách với bạn. Việc cô ấy muốn làm nhất lúc này là lạnh nhạt, vô tình không quen biết với bạn.

Khi một người đàn bà chết tâm, bóng lưng của cô ấy quay đi sẽ có lúc khiến bạn khó quên, hối hận, thậm chí là ám ảnh mãi về sau…

Sau khi chia tay đàn bà chỉ mất 3 tháng để quên, nhưng ai dám nói họ vô tình?

Sau khi chia tay đàn bà chỉ mất 3 tháng để quên, nhưng ai dám nói họ vô tình?

Đàn ông mất cả đời để thôi nhớ, đàn bà mất 3 tháng để quên, nhưng như vậy không có nghĩa là đàn bà vô tình hay không chung thủy.

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