Muốn theo đuổi phụ nữ, đàn ông đừng phạm 4 sai lầm này

Thực tế, không ít anh chàng sẵn sàng “hạ” cái tôi của người đàn ông xuống, cam tâm tình nguyện thỏa mãn mọi yêu cầu của người đẹp. Có thể nói họ lấy “hỷ nộ ái ố” của đối phương làm tiêu chuẩn cư xử trong mối quan hệ đó. Nếu bạn đang và định theo đuổi tình yêu bằng suy nghĩ này, chắc chắn kết quả sẽ không như mong đợi, hoặc có chăng chỉ là một kiểu “trao đổi vật chất – tình cảm”.

Khi thích và yêu mến một ai đó, chúng ta thường có suy nghĩ rằng mình cần phải nhún nhường, chiều chuộng đối phương mọi điều thì sẽ càng dễ dàng tạo ấn tượng tốt và chiếm được tình cảm của họ. Tuy nhiên tư tưởng này hoàn toàn sai lầm!

Kỳ thực, phái đẹp luôn thích được yêu chiều, nhưng không có nghĩa nàng thích có một tình yêu kiểu “chủ nhân – nô lệ”. Chính vì vậy, muốn tạo ấn tượng tốt thì cứ hãy tự tin là chính bạn. Tỏ ra lịch thiệp và nâng niu nàng là tốt, nhưng bạn cần có chừng mực và giữ chính kiến của mình trong tình huống cần thiết.

Đàn ông một khi hoàn toàn đánh mất chủ kiến của bản thân, tự nhiên bạn sẽ mất đi rất nhiều sự tự tin, mạnh mẽ vốn có, điều cần thiết để phụ nữ nhìn nhận và đánh giá. Khi bạn nhất mực chiều chuộng đối phương dù đòi hỏi đó rất vô lý chỉ khiến người ta ngày càng cảm thấy phản cảm và ít tôn trọng bạn.

Sai lầm 2: Tự ý cho mình cái quyền chia sẻ những gì mà bạn nghĩ là tốt đẹp cho đối phương một cách vô tội vạ

Có thể điều mà bạn nghĩ là tốt chưa chắc phù hợp với nàng - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể nói là sai lầm trong cách theo đuổi nàng mà đàn ông dễ phạm nhất. Có thể xuất phát điểm của bạn hoàn toàn là ý tốt, vì bạn muốn thể hiện cho nàng thấy được tâm ý của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn tự ý đem mọi thứ mà mình cho là tốt ấy chia sẻ “tất tần tật” với đối phương.

Một mặt, có thể điều mà bạn nghĩ là tốt chưa chắc phù hợp với nàng, thậm chí có khi còn khiến nàng khó xử. Trước khi được sự đồng ý của nàng, nếu bạn tùy tiện hành động theo ý mình sẽ khiến nàng cho rằng bạn không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác, thậm chí còn cảm thấy bạn đang “phân phát” tình cảm không đúng mức.

Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có thời gian và không gian riêng, bạn cần tôn trọng điều này. Các chuyên gia tâm lý luôn nhấn mạnh: “Khoảng cách thích hợp mới có thể vun đắp và duy trì cảm giác thú vị, ngọt ngào trong tình yêu”.

Sai lầm 3: Nóng vội có được nàng

Kiên trì theo đuổi nàng đòi hỏi cần bỏ ra thời gian, tâm trí khá nhiều. Bởi vì một mối quan hệ tốt đẹp và lâu bền cần được xây dựng từ rất nhiều nền tảng chứ không phải ngày một ngày hai. Đàn ông thường hay nóng vội và sẵn sàng làm mọi thứ để nhanh chóng có được đối phương.

Kỳ thực, hành động hấp tấp, miễn cưỡng của bạn chỉ khiến nàng cảm thấy bạn là người hời hợt, thiếu chân thành và sâu sắc.

Đừng che giấu tật xấu quá mức sẽ khiến cả hai khó hiểu nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sai lầm 4: Cố tình che giấu tật xấu của bản thân

Khi để ý ai đó, chúng ta thường muốn giấu nhẹm đi những khuyết điểm, tật xấu để tạo ấn tượng tốt với đối phương. Điều này ở giai đoạn đầu tiên khi vừa quen biết có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, để có một tình yêu chân thành và đi đến bến bờ hôn nhân hạnh phúc, bạn cần thể hiện chính mình cả ưu lẫn khuyết điểm để đôi bên có cơ hội “va chạm”, cảm thông và thấu hiểu nhau.

Phụ nữ có thể không cần đàn ông quá đẹp trai nhưng họ luôn đề cao lòng thành thực. Phụ nữ cũng có thể đón nhận cả vài thói quen không mấy tốt của bạn nhưng bạn cũng cần thể hiện rằng bản thân đang cố gắng cải thiện. Chỉ khi cả hai hiểu được nhau như thế thì cuộc sống chung sau này mới hòa thuận, ấm êm.