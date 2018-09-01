Muốn thoát kiếp ế và có tình yêu đẹp, hãy nắm bắt '5 cái lần đầu' khi yêu

Người ta thường khuyên rằng tình yêu cần phải có thời gian và không gian tiếp xúc lâu dài mới có thể đơm hoa kết trái. Nhưng bạn đừng quên, ấn tượng ban đầu trong tình yêu cũng rất quan trọng. Những gì xuất hiện trước mắt đối phương trong buổi đầu gặp gỡ không chỉ ảnh hưởng đến việc đối phương có muốn “qua lại” lâu dài với bạn hay không, mà nó còn là tiền đề để họ quyết định xem sẽ cư xử với bạn ở vị thế nào.

Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, rất nhiều người luôn ca than rằng mình luôn cô đơn và thất bại trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, không ít người trong số đó lại mắc phải sai lầm phổ biến mà có thể họ không nhận ra, đó là họ không để tâm đúng mức đến tầm quan trọng của lần gặp gỡ đầu tiên, dù đó là mối quan hệ gì đi nữa.

Nếu bạn đã vượt qua “vòng loại” của buổi gặp mặt ban đầu và đã tiến thêm một bước là xác định mối quan hệ yêu đương với đối phương thì tiếp theo hãy “đầu tư” cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình nhé. Mặc dù người ta quyết định yêu thường sẽ chấp nhận mọi thứ của nhau, nhưng bạn cũng đừng vì vậy mà vứt bỏ cả ý tứ trong cư xử.

Nhiều người lại cho rằng bản thân mình thế nào thì nên thể hiện chân thật như vậy. Kỳ thực, chân thành là tốt nhưng không có nghĩa là bạn vô tư “phô bày” mọi ưu khuyết điểm của mình khi chỉ mới gặp lần đầu. Ngay cả chuyện ăn mặc, lời nói, thái độ xử sự mà bạn còn không chú trọng thì đối phương sẽ nhận định bạn là người lôi thôi, không tôn trọng họ và mối quan hệ sơ khai này.

Có thể nói, lần hẹn hò đầu tiên cũng là cách gây ấn tượng với người yêu. Vì vậy, hãy chăm chút cho hình tượng bên ngoài của mình một cách tự nhiên nhưng đủ để thu hút và nhất là thể hiện sự tôn trọng đối phương. Ngoài ra, lời nói, hành động của bạn trong suốt buổi hẹn hò cũng nên tinh tế hơn để tạo ấn tượng tốt và cũng là để lưu lại kỷ niệm đẹp cho tình yêu.

Nụ hôn đầu luôn để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu trao nụ hôn

Khi tình yêu đã trở nên thấu hiểu và gắn bó hơn thì chuyện trao nhau những nụ hôn là vô cùng bình thường và tăng thi vị cho cảm xúc. Tuy nhiên, dù cả bạn và người ấy trước khi đến với nhau đều đã trải qua nhiều mối tình và những va chạm cơ thể thì vẫn nên trân trọng nụ hôn đầu dành cho nhau.

Cảm giác ngượng ngùng, tò mò lẫn thích thú của nụ hôn đầu luôn để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhau. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhưng cũng đừng vồ vập hay miễn cưỡng nếu đối phương chưa sẵn sàng nhé.

Lần đầu gặp bạn bè của người ấy

Một trong cách tạo ấn tượng với người yêu chính là trở nên hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè của đối phương. Bạn nên biết, khi người ấy đã sẵn sàng đưa bạn theo cùng trong những cuộc vui với bạn bè có nghĩa là đối phương muốn bạn hiểu sâu hơn về thế giới của mình.

Có nhiều người vì ngại ngùng hoặc vì sĩ diện mà tỏ ra lạnh lùng, khó gần trong buổi họp mặt sẽ khiến người ấy cảm thấy khó xử với bạn bè. Đồng thời nó cũng khiến cả bầu không khí vui vẻ bị ảnh hưởng. Hãy hiểu rằng trước khi người ấy là “một nửa” của riêng bạn thì đối phương đã có những người bạn thân thiết này từ trước.

Hãy học cách trưởng thành và biết cư xử hơn trước mặt người lớn - minh họa: Internet

Lần đầu ra mắt phụ huynh

Nếu muốn thoát ế thì bạn cần học cách trưởng thành và biết cư xử hơn trước mặt người lớn. Mặc dù nói tình yêu là chuyện của riêng hai người nhưng những người thân của đối phương luôn có tầm ảnh hưởng quan trọng cho những quyết định của họ.

Trong lần đầu ra mắt bố mẹ và gia đình người yêu, bạn nên chọn trang phục nhã nhặn, tự nhiên và ăn nói, cư xử lễ phép, chân thành. Tuyệt đối không nên quá nhút nhát khiến bầu không khí gia đình gượng gạo, cũng đừng “tự nhiên như ở nhà” để tránh bị đánh giá bạn là người tùy tiện, vô phép tắc.