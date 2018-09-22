Vì sao phụ nữ cởi mở thường dễ tìm thấy tình yêu và nhanh chóng thoát ế?

Phụ nữ yêu 22/09/2018 05:30

Có nhiều người phụ nữ rất xinh xắn nhưng sống quá khép kín, hoặc là xem bản thân như cái rốn vũ trụ, thế nên họ không dễ dàng có được một tình yêu và hạnh phúc thực sự. Ngược lại, có nhiều cô nàng không sắc nước hương trời nhưng lại cởi mở, nhiệt tình, được mọi người quý mến.

Phần lớn những cô nàng “độc thân dài hạn” lại thường có tính cách thiếu cởi mở

Nói rằng những người cởi mở thường dễ giao tiếp và dễ tìm thấy tình yêu hoàn toàn có lý do của nó. Chắc hẳn, dù ở thời đại nào, bạn cũng không khó bắt gặp những tình huống một cô nàng lận đận chuyện tình duyên không phải vì họ không ưu tú, không xinh đẹp, mà nguyên nhân chính chỉ là do họ không đủ cởi mở trong các mối quan hệ xã hội.

Những cô nàng hướng nội, thậm chí khép kín lại càng thiếu đi sự nhiệt tình, phóng khoáng cần có. Đa số họ là người luôn có xu hướng muốn “trốn tránh” khi gặp người mình thích hoặc không thích. Đơn giản là dù cảm xúc yêu hay ghét thì họ không biết cách để thể hiện và tương tác với đối phương. Họ sợ mình nói sai hay làm sai điều gì và sợ bị tổn thương bởi các mối quan hệ đó. Với tình trạng này, có thể cả một người tri kỉ thì cô nàng thiếu cởi mở cũng khó có được, huống chi là một tình yêu đích thực.

Nhiều cô nàng bị
Nhiều cô nàng bị "ế" là do thiếu cởi mở trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng cởi mở sẽ dễ có người yêu hơn vì họ biết “mở rộng” các mối quan hệ của mình

Nhiều người thường cho rằng “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, điều này xét ở một góc độ nào đó vẫn có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ tâm niệm như thế mà “ôm cây đợi thỏ” chờ duyên phận một ngày nào đó “rơi xuống” thì thật viển vông. Nếu bạn cứ quanh quẩn trong không gian sống nhỏ hẹp của mình, không bước ra ngoài kết nối bạn bè thì làm sao bạch mã hoàng tử có thể tìm thấy bạn?

Những cô nàng có tính cách cởi mở luôn khiến cho người đối diện có cảm giác thân thiện, vui tính, dễ gần. Cũng chính vì vậy, các mối quan hệ của họ cũng rất rộng và phong phú. Họ dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình với người khác và có thể hòa đồng với nhiều kiểu người khác nhau.

Vì sao phụ nữ cởi mở thường dễ tìm thấy tình yêu và nhanh chóng thoát ế? - Ảnh 2
Cô nàng cởi mở luôn khiến cho người đối diện một cảm giác thân thiện, vui tính, dễ gần - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình tương tác xã hội ở một môi trường rộng lớn như thế, họ càng có thêm cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và tìm hiểu nhiều đối tượng. Chẳng phải là cô nàng cởi mở vừa có một cuộc sống thú vị, vừa thêm nhiều điều kiện để gặp tình yêu đích thực hay sao.

Cô nàng cởi mở càng biết cách giải phóng áp lực cuộc sống cho mình, cho cả người bên cạnh

Cởi mở không có nghĩa là không có lúc cảm thấy đau buồn, bế tắc và cần một nơi để chia sẻ, nương tựa. Thực tế, có rất nhiều cô nàng vô cùng xuất sắc nhưng họ lại tự ép bản thân phải luôn mạnh mẽ và không dựa dẫm vào ai. Bất kể gặp khó khăn, áp lực gì, những cô nàng này vẫn âm thầm chịu đựng một mình, họ không biết cách giải tỏa áp lực, thậm chí là không muốn người khác biết được vấn đề họ đang gặp phải.

Thật ra, một người cởi mở đúng cách chính là biết lúc nào tạo niềm vui cho người khác, lúc nào cần chia sẻ tâm tư với đối phương. Chính trong quá trình này, đôi bên sẽ có cơ hội thấu hiểu nhau, mối quan hệ càng gắn bó hơn. Vì vậy có thể nói, hãy là một cô nàng cởi mở ngay cả lúc vui lẫn lúc cần yếu đuối một chút để đối phương được hiểu bạn toàn diện hơn.

Với một cô nàng cởi mở, mối quan hệ càng dễ gắn bó, thấu hiểu
Với một cô nàng cởi mở, mối quan hệ càng dễ gắn bó, thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống với một cô nàng cởi mở không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn rất nhiều ước mơ đáng thực hiện

Xã hội càng hiện đại thì áp lực cuộc sống càng tăng lên. Không ít người cảm thấy mỗi ngày chỉ chuyện cật lực làm việc, kiếm tiền để nuôi thân, để phụ giúp gia đình đã là quá mệt mỏi rồi. Vì vậy, họ bằng lòng gói gọn cuộc sống ở một không gian nhỏ hẹp nơi làm việc, rồi về nhà, yên phận với cuộc sống cho qua ngày đoạn tháng.

Cô nàng với tính cách phóng khoáng, cởi mở không để cuộc sống của họ “chật hẹp” như thế. Họ dám ước mơ xa hơn, lớn hơn và bằng lòng chấp nhận thử thách khó để đạt mục tiêu do mình đặt ra. Họ không ngại tiếp xúc với những người mà ban đầu họ vốn cảm thấy rất khó tiếp cận và tạo dựng mối quan hệ.

Trong quá trình trải nghiệm vừa gian nan vừa phong phú, mới mẻ này, họ hoàn toàn có thể tìm thấy những người phù hợp nhất với mình, trong đó có cả người yêu, người bạn đời thực sự.

 

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