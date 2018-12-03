Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng

Phụ nữ yêu 03/12/2018 14:14

Khi cãi nhau, nếu đủ bình tĩnh chọn cách giải quyết này thì đích thị bạn là một người khôn ngoan, chắc chắn sẽ không chịu thiệt trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Không cần tranh cãi hơn thua với chồng, đây là cách một người phụ nữ văn minh, khôn khéo nên làm để tránh rước lấy tổn thương.

Chọn im lặng

Càng nói nhiều, càng cãi tay đôi với chồng, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là phụ nữ. Vì khi nóng giận, đàn ông thường không kiềm chế được cảm xúc nên sẽ nói những lời tổn thương đến vợ. Khi đó, phụ nữ đừng gân cổ lên cho chồng biết mình “không phải dạng vừa” mà hãy chọn cách im lặng.

Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng - Ảnh 1
Vợ hãy chọn cách im lặng, nhường nhịn chồng một chút - Ảnh minh họa: Internet

Im lặng để trấn an bản thân. Im lặng để tránh nói ra những lời làm tổn thương nhau, khiến bản thân phải hối hận về sau. Người thông minh sẽ không nói quá nhiều trong lúc tức giận. Họ sẽ im lặng và đợi cơn nóng giận qua đi rồi sẽ bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Phụ nữ nên nhớ, im lặng không có nghĩa là bạn sai. Bạn im lặng để đối phương tự ngẫm nghĩ lại những lời nói họ nói. Đây là cách khôn ngoan nhất để bạn không phải chịu thiệt thòi trong hôn nhân.

Bình tĩnh

Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng - Ảnh 2
Phụ nữ phải bình tĩnh để phán đoán mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Khi cãi nhau, ai cũng muốn chiến thắng. Cả hai thường mất bình tĩnh dẫn đến những hành động nông nổi như đập phá đồ đạc, làm mình và người khác tổn thương. Trong trường hợp này, phụ nữ cần phải bình tĩnh. 

Đừng nghĩ cãi “đã miệng” rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi. Có thể ngay lúc đó, bạn sẽ thỏa mãn những cơn bực dọc trong lòng, nhưng hậu quả về sau sẽ vô cùng tồi tệ. Suy cho cùng vai trò của người phụ nữ trong gia đình đó là giữ hòa khí, vì vậy hãy hết sức bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn mà ảnh hưởng đến hôn nhân.

Đừng bới móc quá khứ của chồng

Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng - Ảnh 3
Tuyệt đối không bao giờ bới móc quá khứ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi giận thường kể lể, trách móc những sai lầm của chồng làm trong quá khứ. Điều này khiến đàn ông tức giận chỉ muốn bỏ nhà đi, không thèm nói chuyện với vợ nữa.

Đàn ông thích kiểu phụ nữ tận tụy, nhưng lại cực kỳ ghét người kể công. Hơn nữa, đàn ông thường khó chấp nhận việc người khác bới móc những lỗi lầm của họ trong quá khứ. Thế nên vợ hãy biết điều này mà tiết chế lại cảm xúc của bản thân.

Không chê bai cách kiếm tiền của chồng

Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng - Ảnh 4
Đừng giận quá mất khôn mà chê bai chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có sĩ diện rất lớn. Họ không chấp nhận được việc vợ cứ chê bai và so sánh khả năng của mình với người khác. Vì vậy khi cãi nhau với chồng, vợ nên tránh nói những câu như “anh xem chồng của người ta kìa” hoặc “anh nhìn lại bản thân mình đã làm được gì cho cái nhà này chưa”.

Phụ nữ dù có giận đến mấy cũng đừng bao giờ nói ra những lời mang tính sát thương cao như vậy. Đừng hạ thấp giá trị của chồng chỉ để thỏa mãn cơn giận của mình. Đừng khiến chồng phải sợ hãi mỗi khi ở bên bạn.

Biết cách hòa giải êm đẹp

Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng - Ảnh 5
Cuối cùng, vợ hãy biết cách hòa giải để mọi chuyện êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Dân gian có câu: "Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời". Trời ban cho phụ nữ sự uyển chuyển và dịu dàng, vì vậy hãy tận dụng điều đó để hòa giải mâu thuẫn. Nếu chồng là ngọn lửa đang cháy bừng bừng, bạn nên tạt vào một gáo nước lạnh chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa.

Chồng nói một, vợ đừng cãi đến mười. Chồng nói sai, bạn nên im lặng rồi giãi bày cho anh ấy hiểu khi bình tĩnh. Đây là cách khôn ngoan giúp phụ nữ không bị tổn thương khi đôi co, cự cãi với chồng.

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