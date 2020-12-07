Muốn duy trì hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần biến 2 hành động này thành thói quen mỗi ngày

Phụ nữ yêu 07/12/2020 12:00

Không có bất kỳ định nghĩa nào về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nếu thường xuyên làm 2 hành động này, tình cảm vợ chồng sẽ tăng theo cấp số nhân.

Bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải trải qua thăng trầm. Đời người dài đến vậy, làm sao dám chắc người đang bên cạnh chính là người sẽ theo ta đến cuối đời. 

Các nhà tâm lý học Suzann Pileggi Pawelski và James O. Pawelski từng đề cập, những người bạn đời trưởng thành biết rằng hạnh phúc sẽ không tự xuất hiện. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc được thành lập từ những thói quen lành mạnh mỗi ngày. Cũng giống như tập thể dục, tình cảm cũng cần phải được tập luyện thường xuyên. Dưới đây là 2 phương pháp đơn giản để cải thiện mối quan hệ, giúp cuộc sống vợ chồng thêm hòa thuận.

Đối thoại thường xuyên

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Giao tiếp thường xuyên tạo sự mới lạ cho một mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Những cặp đôi yêu nhau đã lâu thường có thói quen đoán suy nghĩ của đối phương. Nhưng trên thực tế, việc suy đoán trong lòng sẽ dần giết chết mối quan hệ. Bạn nên có phương thức bày tỏ của riêng mình, và hãy thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Đó có thể là một lời chào vào buổi sáng, vài chục phút nói chuyện trước khi ngủ hoặc một lời khen trong bữa ăn hằng ngày. Ngay cả khi đã là vợ chồng, hai bạn vẫn là hai cá thể độc lập. Hãy thường xuyên trao đổi về tình hình cá nhân, hỏi ý kiến của nhau về những vấn đề trong cuộc sống. 

Trong quá trình này, bạn có thể cảm thấy sự mới lạ qua mỗi ngày, cho dù là trong suy nghĩ hay ở cách thể hiện. Thông qua giao tiếp, hai bạn sẽ càng ngày càng hiểu đối phương. Khi đó, hai cá thể độc lập sẽ sẵn sàng đồng hành cùng nhau để trưởng thành.

Hẹn hò khám phá mỗi tuần

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Để hôn nhân thêm mặn nồng, hãy dành thời gian trải nghiệm những điều mới - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nhầm lẫn với những buổi ăn tối, mua sắm hoặc những buổi xem phim các bạn đi cùng nhau mỗi tuần. Buổi hẹn hò được nhắc tới ở đây không giống như vậy. 

Trước hết, bạn cần phải tìm ra điểm mạnh và sở thích của cả hai, sau đó sắp xếp một buổi hẹn hò thích hợp nhất. Ví dụ, bạn yêu thích thể thao còn đối tác của bạn yêu thích khám phá. Hãy thảo luận về việc tham gia một môn thể thao mạo hiểm, hoặc chuyến đi đến một vùng đất mới. Trong buổi hẹn hò như thế này, hai bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tìm ra được điểm quyến rũ mới mẻ của đối phương. 

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Thử thách chính là cơ hội tốt để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thử thách là chuyện hết sức bình thường trong một mối quan hệ, đây cũng là cơ hội tốt để hai bạn hiểu nhau hơn. Chìa khóa để vượt qua giai đoạn trầm lắng chính là đừng lúc nào cũng tập trung vào hạnh phúc. Thay vì mải mê tìm cách để đạt được hạnh phúc, tốt hơn hết là bạn nên lên kế hoạch cho những thói quen mỗi ngày. Hãy luôn cởi mở và chủ động tiến vào thế giới của nhau, sự tích cực của các bạn sẽ giúp giữ lửa hôn nhân. Dù trải qua 10 năm hay 20 năm, tình cảm vợ chồng vẫn sẽ ngọt ngào như ngày mới cưới.

(*) Theo Marie Claire.

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