3 hành động của đàn ông cho thấy anh ta coi thường bạn, phụ nữ đừng nên dại dột tiếp tục mối quan hệ

Phụ nữ yêu 30/11/2020 11:36

Tình yêu không phải là chuyện của một người. Nếu một mối quan hệ chỉ có sự cố gắng từ một phía thì không thể nào lâu dài được. 3 hành động này của đàn ông thể hiện anh ta đã coi thường bạn từ lâu, phụ nữ khôn ngoan hãy ngừng yêu và cho mình một lối thoát.

Gây gổ với bạn trong thời gian dài chỉ vì một chuyện nhỏ

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Anh ta gây gổ cả ngày chỉ vì một chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu bạn sẽ rất bao dung với bạn. Nếu bạn làm sai, anh ấy sẽ nói lý lẽ cho bạn hiểu. Nếu bạn không nghe lời, anh ấy sẽ tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Điều anh ấy quan tâm là bạn, không muốn bạn mắc cùng một sai lầm hay chịu tổn thương nhiều lần từ một việc.

Nếu trong lòng đàn ông có bạn, anh ấy sẽ nghĩ đến cảm nhận của bạn. Nhưng nếu đã bắt đầu chán ghét bạn, anh ta thậm chí sẽ không quan tâm liệu bạn có làm điều gì sai trái hay không. Lúc này trong lòng anh ta chỉ có bản thân. Anh ta sẽ cãi vã với bạn trong một thời gian dài chỉ vì một vấn đề nhỏ. Mỗi ngày trôi qua chỉ toàn mệt mỏi và chán chường, phụ nữ nên sớm quyết đoán và chấm dứt mối quan hệ này. 

Giữ vẻ xa cách và cảm thấy khó chịu khi có bạn ở bên

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 Nếu đã hết yêu, đàn ông sẽ trở nên hời hợt - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu bạn sâu sắc, khi ở trước mặt bạn sẽ thể hiện ra mặt trẻ con của mình và rất hay cười. Bạn chỉ cho anh ta một viên kẹo, anh ta có thể cầm nó và cười suốt cả ngày. Trong mắt anh ta, bạn là một sự tồn tại đặc biệt và độc nhất.

Còn đàn ông không xem trọng bạn, mỗi khi bạn xuất hiện bên cạnh sẽ thể hiện rõ ràng sự không hài lòng. Dù cho bạn chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, anh ta cũng sẽ làm như không thấy. Mỗi khi hai bạn cần nói chuyện, anh ta sẽ không ra ý kiến mà chỉ trả lời hời hợt cho có. Tất cả những điều này chỉ thể hiện một điều, người đàn ông này đã không còn quan tâm đến bạn nữa.

Đặt chữ "bận" lên môi và không đến gần khi nhìn thấy bạn

Khi mới quen nhau, anh ấy rất nhiệt tình, chủ động tìm bạn trò chuyện. Mỗi khi bạn từ chối không gặp, anh ấy sẽ lập tức hỏi khi nào bạn có thời gian. 

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Đàn ông hết yêu luôn đặt chữ 'bận' lên môi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi tình cảm đã phai nhạt, anh ấy sẽ không còn nhớ nhung và không muốn tìm gặp bạn nữa. Nếu bạn chủ động hẹn gặp, anh ta sẽ nói "Tôi bận lắm không có nhiều thời gian đâu". Đây chính là khi bạn nên nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này. Có thể anh ta thật sự bận, nhưng phụ nữ nên khôn khéo nhận ra, liệu có phải người đàn ông của mình cố tình giữ khoảng cách hay không?

Khi một người đàn ông không quan tâm đến bạn nữa, đừng cố gắng níu kéo, hãy bao dung với bản thân mình. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết yêu bản thân mình trước tiên, chứ không phải hi sinh vì một kẻ không yêu mình. 

Đàn ông có những dấu hiệu này chứng tỏ anh ta đang lừa dối bạn, phụ nữ thông minh nên phát hiện sớm

Đàn ông có những dấu hiệu này chứng tỏ anh ta đang lừa dối bạn, phụ nữ thông minh nên phát hiện sớm

Là một người phụ nữ thông minh, bạn nên biết cách nhìn nhận thế nào là một người đàn ông tốt, thế nào là một người không đáng để yêu. Nếu anh ta có những dấu hiệu dưới đây, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ giữa đôi bên.

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