3 kiểu đàn ông dù không hoàn hảo nhưng vẫn khiến phụ nữ trung niên 'mê như điếu đổ'

Nếu một người phụ nữ trung niên gặp được người mà họ muốn giao phó cả đời, họ sẽ dứt khoát lựa chọn ly hôn. Dưới đây chính là 3 kiểu đàn ông khiến phụ nữ trung niên khó lòng cưỡng lại nhất.

Sau khi bước qua tuổi trung niên, cuộc sống hôn nhân có thể trở nên khô khan, tình cảm thời non trẻ được thay thế bằng nghĩa vợ chồng. Trong thời đại ngày nay, tỷ lệ ly hôn đang tăng dần. Có hàng vạn nguyên nhân dẫn đến ly hôn như mâu thuẫn vợ chồng, ngoại tình, bạo lực gia đình... Tuy nhiên, vẫn có nhiều cặp vợ chồng vì con cái mà chịu đựng nhau, nhẫn nhịn và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân rạn nứt.

Trong hôn nhân rất khó tìm được người phù hợp quan điểm sống. Không ít cặp vợ chồng đến với nhau chỉ vì sự thúc giục của cha mẹ. Họ không có tình cảm, cũng không có hiểu biết nhất định về đối phương. Đây chính là nguyên nhân khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ.

Hôn nhân không tình yêu thực sự rất đau khổ. Vợ chồng không có tiếng nói chung, trong cuộc sống thường ngày cũng không có nhiều chủ đề có thể nói chuyện. Ngoài chuyện về con cái, dường như giữa hai người không còn bất kỳ một điểm chung nào.

Trong một cuộc hôn nhân không còn tương lai, nếu phụ nữ trung niên tìm được người đàn ông có quan điểm sống phù hợp, họ sẽ không ngần ngại lựa chọn ly hôn.

Người đàn ông tốt tính

Người đàn ông biết bao dung mới chính là bến đỗ bình yên của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì bất đồng quan điểm. Họ thường xuyên cãi vã, không muốn thỏa hiệp khi gặp bất kỳ mâu thuẫn nào. Nếu tình trạng này kéo dài, tình cảm đôi bên sẽ dần cạn kiệt. Lúc này dù có cố gắng sống cùng nhau thì hôn nhân cũng đã lâm vào bế tắc, không thể nào cứu vãn.

Khi còn trẻ, phụ nữ thường sẽ bị thu hút bởi những người đàn ông hài hước và có cá tính. Dù cho người đàn ông đó có xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, thì người phụ nữ đang chìm trong biển tình cũng sẽ mù quáng bỏ qua. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng, phụ nữ sẽ hối hận và nhận ra rằng những người đàn ông hiền lành đáng để giao phó cả đời hơn.

Người đàn ông dám nghĩ dám làm

Hồi còn trẻ ai cũng sẽ có những sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của một người phụ nữ chính là quyết định kết hôn với người đàn ông không có tương lai. Phụ nữ rất xem trọng tình cảm. Họ luôn hy vọng tìm được một người đàn ông yêu thương mình, ngay cả khi đối phương không có gì trong tay.

Phụ nữ trung niên cần một người đàn ông có thể mang đến tương lai cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hôn nhân không thể nào chỉ duy trì dựa trên tình cảm. Khi cuộc sống xoay vần quanh cơm áo gạo tiền, người phụ nữ mới biết tiền quan trọng như thế nào. Nếu chồng có chí tiến thủ, biết chăm chỉ làm ăn thì tốt, ít ra vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng trong tương lai. Nhưng nếu lấy phải một người đàn ông bằng lòng với hiện tại, nhút nhát không dám nghĩ dám làm, cuộc sống hôn nhân sẽ lâm vào bế tắc. Cũng vì thiếu tiền, mâu thuẫn vợ chồng sẽ ngày càng gia tăng.

Vì vậy, phụ nữ trung niên muốn tìm một người đàn ông có bản lĩnh, mang lại cho họ cảm giác an toàn.