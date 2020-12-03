3 kiểu đàn ông dù không hoàn hảo nhưng vẫn khiến phụ nữ trung niên 'mê như điếu đổ'

Phụ nữ yêu 03/12/2020 17:17

Phụ nữ trung niên không có những mơ mộng về một tình yêu màu hồng. Đối với họ, những kiểu đàn ông dưới đây mới chính là "chân mệnh thiên tử", là chỗ dựa mà họ muốn cùng chung sống suốt nửa đời còn lại.

Sau khi bước qua tuổi trung niên, cuộc sống hôn nhân có thể trở nên khô khan, tình cảm thời non trẻ được thay thế bằng nghĩa vợ chồng. Trong thời đại ngày nay, tỷ lệ ly hôn đang tăng dần. Có hàng vạn nguyên nhân dẫn đến ly hôn như mâu thuẫn vợ chồng, ngoại tình, bạo lực gia đình... Tuy nhiên, vẫn có nhiều cặp vợ chồng vì con cái mà chịu đựng nhau, nhẫn nhịn và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân rạn nứt.

Nếu một người phụ nữ trung niên gặp được người mà họ muốn giao phó cả đời, họ sẽ dứt khoát lựa chọn ly hôn. Dưới đây chính là 3 kiểu đàn ông khiến phụ nữ trung niên khó lòng cưỡng lại nhất.

Người đàn ông phù hợp về quan điểm sống

phu nu trung nien 1
Phụ nữ trung niên sẽ khó lòng cưỡng lại một người đàn ông có cùng quan điểm sống - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân rất khó tìm được người phù hợp quan điểm sống. Không ít cặp vợ chồng đến với nhau chỉ vì sự thúc giục của cha mẹ. Họ không có tình cảm, cũng không có hiểu biết nhất định về đối phương. Đây chính là nguyên nhân khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. 

Hôn nhân không tình yêu thực sự rất đau khổ. Vợ chồng không có tiếng nói chung, trong cuộc sống thường ngày cũng không có nhiều chủ đề có thể nói chuyện. Ngoài chuyện về con cái, dường như giữa hai người không còn bất kỳ một điểm chung nào.

Trong một cuộc hôn nhân không còn tương lai, nếu phụ nữ trung niên tìm được người đàn ông có quan điểm sống phù hợp, họ sẽ không ngần ngại lựa chọn ly hôn.

Người đàn ông tốt tính

phu nu trung nien 2
Người đàn ông biết bao dung mới chính là bến đỗ bình yên của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì bất đồng quan điểm. Họ thường xuyên cãi vã, không muốn thỏa hiệp khi gặp bất kỳ mâu thuẫn nào. Nếu tình trạng này kéo dài, tình cảm đôi bên sẽ dần cạn kiệt. Lúc này dù có cố gắng sống cùng nhau thì hôn nhân cũng đã lâm vào bế tắc, không thể nào cứu vãn. 

Khi còn trẻ, phụ nữ thường sẽ bị thu hút bởi những người đàn ông hài hước và có cá tính. Dù cho người đàn ông đó có xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, thì người phụ nữ đang chìm trong biển tình cũng sẽ mù quáng bỏ qua. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng, phụ nữ sẽ hối hận và nhận ra rằng những người đàn ông hiền lành đáng để giao phó cả đời hơn.

Người đàn ông dám nghĩ dám làm

Hồi còn trẻ ai cũng sẽ có những sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của một người phụ nữ chính là quyết định kết hôn với người đàn ông không có tương lai. Phụ nữ rất xem trọng tình cảm. Họ luôn hy vọng tìm được một người đàn ông yêu thương mình, ngay cả khi đối phương không có gì trong tay. 

phu nu trung nien 3
Phụ nữ trung niên cần một người đàn ông có thể mang đến tương lai cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hôn nhân không thể nào chỉ duy trì dựa trên tình cảm. Khi cuộc sống xoay vần quanh cơm áo gạo tiền, người phụ nữ mới biết tiền quan trọng như thế nào. Nếu chồng có chí tiến thủ, biết chăm chỉ làm ăn thì tốt, ít ra vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng trong tương lai. Nhưng nếu lấy phải một người đàn ông bằng lòng với hiện tại, nhút nhát không dám nghĩ dám làm, cuộc sống hôn nhân sẽ lâm vào bế tắc. Cũng vì thiếu tiền, mâu thuẫn vợ chồng sẽ ngày càng gia tăng.

Vì vậy, phụ nữ trung niên muốn tìm một người đàn ông có bản lĩnh, mang lại cho họ cảm giác an toàn.

Trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc của phụ nữ phụ thuộc vào 2 khía cạnh này, đàn ông nhất định phải hiểu rõ

Trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc của phụ nữ phụ thuộc vào 2 khía cạnh này, đàn ông nhất định phải hiểu rõ

Đối với phụ nữ đã kết hôn, hạnh phúc của họ phụ thuộc vào 2 khía cạnh. Chỉ cần chồng đáp ứng được 2 điểm này, người vợ sẽ có niềm tin vào hôn nhân, góp phần gây dựng hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng mâu thuẫn vợ chồng ly hôn chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này