Muốn đàn ông nghe lời, phụ nữ phải biết nắm bắt 3 thời điểm này

Sự hiếu kỳ phải đến từ mới mẻ và bí ẩn. Phụ nữ khi biết làm mới bản thân, giữ chút bí ẩn riêng biệt thì đàn ông luôn xem mình là của báu. Vì phụ nữ khi ấy giữ được sự chú ý và tò mò nhất ở đàn ông. Đàn ông từ đó sẽ bằng lòng làm mọi việc, chỉ cần đàn bà đủ khôn khéo biến những mong muốn của bản thân thành thử thách.

Đàn ông luôn là những kẻ đầy tò mò và chinh phục nhất. Họ luôn có nhu cầu tìm kiếm những điều mới mẻ trong mọi thứ xuất hiện trước mắt, kể cả tình yêu và hôn nhân . Một khi phụ nữ còn biết giữ được sự hiếu kỳ ở đàn ông , rõ ràng sẽ luôn điều khiển được họ.

Đây là điều có lúc thật dễ, cũng có khi thật khó để phụ nữ nắm giữ. Có thể hôm nay đàn ông yêu bạn thật nhiều, họ sẵn sàng vì bạn hái cả sao trời thì cũng chưa chắc cả đời sẽ không đổi thay. Nắm bắt khó nhất ở đời với phụ nữ chính là tình yêu của đàn ông.

Muốn bản thân trở nên mới mẻ và bí ẩn cũng không quá khó với phụ nữ. Chỉ cần bạn biết cải thiện chính mình, kèm theo những bất ngờ dành cho đàn ông. Và hãy biết giữ chút gì riêng cho mình, đừng phô hết cuộc đời hay mong muốn để đàn ông nắm giữ.

Thôi thì khi bạn biết đàn ông còn yêu mình nhiều, hãy biết đòi hỏi yêu thương, cưng chiều, thậm chí là một chút ngang ngược ngang tàng. Trong tình yêu, đừng nhận 5 mà đã cho 10. Đàn ông càng được cho nhiều, càng không biết trân trọng. Hãy cứ cho họ vừa đủ hay thiếu đôi chút, họ chắc chắn sẽ tìm cách đòi hỏi thêm.

Hãy cứ cho họ vừa đủ hay thiếu đôi chút, họ chắc chắn sẽ tìm cách đòi hỏi thêm - Ảnh minh họa: Internet

Và khi còn giữ được tình yêu của đàn ông, hãy biết yêu thương chính mình. Tình yêu dành cho bản thân sẽ là thứ tình yêu chung thủy và giàu sức mạnh nhất với phụ nữ. Khi bạn đẹp, bạn tự tin và có một cuộc sống ý nghĩa thì dù có mất tình yêu của một người đàn ông nào thì bạn vẫn sẽ hạnh phúc thôi.

Khi đàn ông phải day dứt vì bạn

Đàn ông chỉ day dứt khi họ làm chuyện có lỗi với người họ yêu. Khi ấy, vì họ còn thương bạn, họ sẽ thấy mình thật tệ khi khiến bạn tổn thương. Vì họ còn trân trọng bạn, họ thấy mình sai khi không thấu hiểu cho bạn. Đây sẽ là lúc bạn có thể muốn làm ông làm bất cứ điều gì cho mình. Khi đàn ông day dứt, họ sẵn sàng bù đắp bằng mọi giá.

Nhưng cũng chính trong thời điểm này, hãy để đàn ông thấy bạn giá trị hơn. Rằng bạn có thể tha thứ cho họ nếu họ còn thật tâm thật tình. Và bạn cũng phải để họ thấy bạn vẫn có thể ra đi nếu họ sai một lần nữa. Đàn ông lúc này sẽ càng biết quý trọng bạn hơn nếu bạn biết khơi gợi đúng cách từ cảm giác day dứt ở họ.

Đàn ông lúc này sẽ càng biết quý trọng bạn hơn nếu bạn biết khơi gợi đúng cách từ cảm giác day dứt ở họ - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, sẽ lúc lúc dù cố gắng thế nào bạn cũng chẳng thể trở nên mới mẻ hơn trong mắt đàn ông. Hay tình yêu của đàn ông sẽ có ngày phai nhạt. Thậm chí, khi anh ta làm gì có lỗi, cũng sẽ không còn day dứt vì bạn nữa. Khi cả 3 điều ấy đều cùng lúc xảy ra, đừng vội trách mình không khôn ngoan hay thấu hiểu. Bạn nên hiểu rằng khi ấy, đàn ông thật sự đã muốn rời đi. Suy cho cùng, cũng chỉ là vì họ không còn yêu bạn. Và bạn chỉ có thể buông tay.