Muốn biết đàn ông yêu bạn đến đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn

Phụ nữ yêu 17/05/2019 09:44

Đàn ông nghèo hay giàu không quan trọng bằng vì bạn mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Có một người chồng giàu chưa chắc hạnh phúc nhưng có một người chồng dám đem mồ hôi nước mắt để đổi lại sự sung sướng, bình yên cho người đàn bà của mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Phụ nữ chúng ta ai cũng ao ước lấy được chồng giàu có, lắm tiền nhiều của. Có được một người chồng như vậy thì mặc nhiên sung sướng cả đời. Phụ nữ à, đàn ông lắm tiền lắm của nhưng chưa chắc đã rộng rãi hầu bao với người đàn bà của mình. Phụ nữ đừng mong lấy chồng giàu mà hãy lấy người vì mình mà dám chi tiền.

Muốn biết đàn ông yêu bạn đến đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn - Ảnh 1
Đừng lấy chồng giàu mà hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi bị vỡ mộng khi lấy một phó giám đốc làm chồng. Đám cưới bạn xa hoa, đãi ở một nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố. Bạn bè ngưỡng mộ, cha mẹ họ hàng thì vui mừng vì nghĩ bạn được gả vào nơi tốt. Chính bạn cũng nghĩ cuộc đời mình từ nay chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa vì chồng khoe thu nhập rất cao.

Nhưng cưới nhau vài tháng đã thấy nụ cười tắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Bạn hay thở dài, than phiền về cuộc sống của mình. Tôi nghĩ chắc bạn lại buồn phiền chuyện chồng hay đi nhậu nhẹt bên ngoài. Tôi bảo: “Lại được voi đòi tiên hả cô? Chồng thành đạt thì dĩ nhiên cần phải tạo mối quan hệ làm ăn bên ngoài chứ”. Bạn lắc đầu: “Cưới chồng giàu đúng là không sung sướng như mình nghĩ. Ăn được một đồng của chồng cũng rớt nước mắt ấy".

Muốn biết đàn ông yêu bạn đến đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn - Ảnh 2
Gia đình chồng khinh gia đình bạn, chồng thì luôn lo sợ bạn đem tiền về cho cha mẹ ruột - Ảnh minh họa: Internet

Rồi bạn kể, gia đình chồng giàu có nên có phần khinh gia đình bạn. Còn chồng kiếm được nhiều tiền nhưng lại chi li tính toán với vợ. Anh ta nghĩ rằng nhờ mình mà bạn “một bước lên tiên”, mới có được cuộc sống trong nhung lụa bây giờ nên có phần tự mãn. Chồng nắm giữ kinh tế, mỗi ngày đưa cho bạn đúng số tiền để đi chợ. Anh ta ăn nhậu, chi tiều không tiếc tay nhưng với vợ lại bảo: “Đồng tiền anh làm ra rất cực khổ nên em cũng đừng vung tay quá trán”.

Bạn bị vỡ mộng dần dần. Thậm chí về chơi nhà mẹ đẻ, chồng bạn lại bóng gió xa xôi rằng cái gì của nhà nội thì đứng dấm dúi mang về nhà ngoại. Khi nghe được những lời đó bạn đau lòng vô cùng. Cứ ngỡ lấy chồng giàu thì mình sung sướng, ấm êm. Ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Rồi bạn kiên quyết kiếm việc bên ngoài làm, một tháng kiếm vài triệu còn thấy thoải mái hơn nhận những đồng tiền dè sẻn của chồng.

Đàn bà à, tiền với đàn ông quan trọng lắm. “Đồng tiền đi liền khúc ruột”, bởi nó là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự thành công ở đời của người đàn ông. Vì thế anh ta chỉ tiêu tiền cho những thứ mình thấy xứng đáng. Khi chọn chồng, đừng nhìn vào ví tiền dày hay mỏng mà hãy nhìn cách anh ta tiêu tiền vì mình.

Muốn biết đàn ông yêu bạn đến đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn - Ảnh 3
Đàn ông chỉ chi tiền cho những thứ mình thấy xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghèo hay giàu không quan trọng bằng vì bạn mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Có một người chồng giàu chưa chắc hạnh phúc nhưng có một người chồng dám đem mồ hôi nước mắt để đổi lại sự sung sướng, bình yên cho người đàn bà của mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Mẹ đơn thân: Kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần những người đàn bà khác

Mẹ đơn thân: Kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần những người đàn bà khác

Chị đã từng nghĩ quẩn nhưng chị không được phép làm tổn thương con mình. Ngoài cách phải chấp nhận hiện tại, kiên cường để thay đổi thì chị còn làm gì được nữa? Chị nỗ lực làm việc, tìm thêm việc làm để kiếm tiền nuôi con.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chọn chồng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này