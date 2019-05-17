Muốn biết đàn ông yêu bạn đến đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn

Đàn ông nghèo hay giàu không quan trọng bằng vì bạn mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Có một người chồng giàu chưa chắc hạnh phúc nhưng có một người chồng dám đem mồ hôi nước mắt để đổi lại sự sung sướng, bình yên cho người đàn bà của mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Phụ nữ chúng ta ai cũng ao ước lấy được chồng giàu có, lắm tiền nhiều của. Có được một người chồng như vậy thì mặc nhiên sung sướng cả đời. Phụ nữ à, đàn ông lắm tiền lắm của nhưng chưa chắc đã rộng rãi hầu bao với người đàn bà của mình. Phụ nữ đừng mong lấy chồng giàu mà hãy lấy người vì mình mà dám chi tiền. Đừng lấy chồng giàu mà hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi bị vỡ mộng khi lấy một phó giám đốc làm chồng. Đám cưới bạn xa hoa, đãi ở một nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố. Bạn bè ngưỡng mộ, cha mẹ họ hàng thì vui mừng vì nghĩ bạn được gả vào nơi tốt. Chính bạn cũng nghĩ cuộc đời mình từ nay chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa vì chồng khoe thu nhập rất cao.

Nhưng cưới nhau vài tháng đã thấy nụ cười tắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Bạn hay thở dài, than phiền về cuộc sống của mình. Tôi nghĩ chắc bạn lại buồn phiền chuyện chồng hay đi nhậu nhẹt bên ngoài. Tôi bảo: “Lại được voi đòi tiên hả cô? Chồng thành đạt thì dĩ nhiên cần phải tạo mối quan hệ làm ăn bên ngoài chứ”. Bạn lắc đầu: “Cưới chồng giàu đúng là không sung sướng như mình nghĩ. Ăn được một đồng của chồng cũng rớt nước mắt ấy". Gia đình chồng khinh gia đình bạn, chồng thì luôn lo sợ bạn đem tiền về cho cha mẹ ruột - Ảnh minh họa: Internet Rồi bạn kể, gia đình chồng giàu có nên có phần khinh gia đình bạn. Còn chồng kiếm được nhiều tiền nhưng lại chi li tính toán với vợ. Anh ta nghĩ rằng nhờ mình mà bạn “một bước lên tiên”, mới có được cuộc sống trong nhung lụa bây giờ nên có phần tự mãn. Chồng nắm giữ kinh tế, mỗi ngày đưa cho bạn đúng số tiền để đi chợ. Anh ta ăn nhậu, chi tiều không tiếc tay nhưng với vợ lại bảo: “Đồng tiền anh làm ra rất cực khổ nên em cũng đừng vung tay quá trán”.

Bạn bị vỡ mộng dần dần. Thậm chí về chơi nhà mẹ đẻ, chồng bạn lại bóng gió xa xôi rằng cái gì của nhà nội thì đứng dấm dúi mang về nhà ngoại. Khi nghe được những lời đó bạn đau lòng vô cùng. Cứ ngỡ lấy chồng giàu thì mình sung sướng, ấm êm. Ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Rồi bạn kiên quyết kiếm việc bên ngoài làm, một tháng kiếm vài triệu còn thấy thoải mái hơn nhận những đồng tiền dè sẻn của chồng. Đàn bà à, tiền với đàn ông quan trọng lắm. “Đồng tiền đi liền khúc ruột”, bởi nó là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự thành công ở đời của người đàn ông. Vì thế anh ta chỉ tiêu tiền cho những thứ mình thấy xứng đáng. Khi chọn chồng, đừng nhìn vào ví tiền dày hay mỏng mà hãy nhìn cách anh ta tiêu tiền vì mình. Đàn ông chỉ chi tiền cho những thứ mình thấy xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nghèo hay giàu không quan trọng bằng vì bạn mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Có một người chồng giàu chưa chắc hạnh phúc nhưng có một người chồng dám đem mồ hôi nước mắt để đổi lại sự sung sướng, bình yên cho người đàn bà của mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Mẹ đơn thân: Kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần những người đàn bà khác Chị đã từng nghĩ quẩn nhưng chị không được phép làm tổn thương con mình. Ngoài cách phải chấp nhận hiện tại, kiên cường để thay đổi thì chị còn làm gì được nữa? Chị nỗ lực làm việc, tìm thêm việc làm để kiếm tiền nuôi con.

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