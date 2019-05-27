Một người mẹ đơn thân kiên cường, mạnh mẽ sẽ luôn giấu kín điều này

Dẫu có là nữ cường nhân thì phụ nữ vẫn mãi là phụ nữ, vẫn ẩn chứa những niềm riêng khó giãi bày, cả những lắng lo, yếu đuối rất thường tình. Thế nên, khi làm mẹ đơn thân dù mạnh mẽ đến mấy trong thâm tâm họ vẫn tồn tại những nỗi lo này.

Mẹ đơn thân hiểu rằng, sự thiếu vắng hình bóng người đàn ông trong gia đình là một thiệt thòi của con trẻ. Là điều mà dù có cố gắng vừa làm mẹ, làm cha thì họ cũng không thể cho con một mái ấm như bạn bè.

Không phải bỗng nhiên mà một người phụ nữ trở thành mẹ đơn thân. Có thể do bị người đàn ông mình yêu thương ruồng bỏ, do ly hôn hoặc họ chủ động làm mẹ đơn thân. Dù là trường hợp nào đi nữa, tự tin ra sao thì người mẹ luôn lo sợ mình sẽ không mang lại cho con hạnh phúc trọn vẹn.

Lắm khi họ tự trách mình, rằng nếu nhẫn nhịn, nhún nhường và cam chịu thì đã có thể giữ cha cho con - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác có lỗi với con

Ngoài việc sợ mình không thể làm một người mẹ tốt, mẹ đơn thân còn cảm thấy có lỗi với con. Lắm khi họ tự trách mình, rằng nếu nhẫn nhịn, nhún nhường và cam chịu thì đã có thể giữ cha cho con. Đặc biệt, khi con trẻ bị bạn bè chọc ghẹo, trêu đùa là “đồ không có cha” chị em lại càng cảm thấy nặng nề, phiền muộn hơn.

Thế nên, người mẹ đơn thân luôn cố gắng mỗi ngày để con nhận thức được rằng dù không có cha bên cạnh nhưng bé vẫn có gốc rễ, cội nguồn như bao người.

Còn hàng tá hóa đơn đang chờ họ thanh toán, gục ngã, yếu đuối để cho ai xem? - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi lo cơm áo gạo tiền

Một mình nuôi con, đánh vật với đời để đảm bảo hai mẹ con có cuộc sống ổn định, no đủ là điều tưởng dễ nhưng lại vô cùng áp lực. Những hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền sữa, tiền học cho con khiến người mẹ gần như kiệt sức.

Dù công việc có cực nhọc đến mấy họ cũng cắn răng chịu đựng, dù mệt mỏi đến mấy người mẹ đơn thân vẫn cố gắng kiếm tiền. Bởi lẽ, nếu họ thất nghiệp thì con cái sẽ phải khổ lây. Còn hàng tá hóa đơn đang chờ họ thanh toán, gục ngã, yếu đuối để cho ai xem?

Họ sợ trái tim lại tổn thương thêm lần nữa, sợ con không chấp nhận việc mẹ đi bước nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị lừa dối thêm lần nữa

Đúng như câu nói “chim sợ cành cong”, vì đã một lần thất bại, đã phải bế con rời khỏi nhà trong nước mắt nên mẹ đơn thân rất thận trọng, dè chừng trong chuyện tình cảm.

Họ sợ trái tim lại tổn thương thêm lần nữa, sợ con không chấp nhận việc mẹ đi bước nữa hoặc người đàn ông đến sau không thực sự yêu thương mình mà chỉ muốn lợi dụng, vui đùa.