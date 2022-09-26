Một người đàn ông không yêu bạn, dù cố gắng thế nào cũng chưa bao giờ hướng về bạn, anh ta sẽ có những biểu hiện như thế nào?

Không yêu cũng giống như vậy, dù không nói thì cử chỉ lời nói cùng với những chi tiết trong cuộc sống của anh ta cũng sẽ tự nhiên nói ra thôi.

Người đàn ông yêu bạn, bạn đếm không hết cái tốt của anh ta. Người đàn ông không yêu bạn, bạn cũng có thể đồng thời liệt kê 1 đống biểu hiện anh ta muốn rời xa bạn…

Đặc biệt là phụ nữ, là một loài động vật vô cùng mẫn cảm và cảm tính mạnh, người khác không yêu bạn, không phải bạn không biết mà là bạn không muốn tiếp nhận, không dám thừa nhận.

Ảnh minh họa: Internet

1, Anh ta thường nói rất bận, không có thời gian trả lời tin nhắn, không rảnh đến tìm bạn , hoặc là cho dù anh ta có rảnh thì cũng không đến tìm bạn.

2, Anh ta bắt đầu không ngừng qua loa với bạn, trả lời vô tâm, nói được hai hay ba câu liền đuổi bạn đi, dùng những lời nói tốt đẹp để che đậy khuyết điểm.

3, Anh ta không quan tâm cuộc sống của bạn, mỗi ngày bạn làm gì hay hay ra ngoài, bên cạnh bạn có người nào, xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ không hỏi qua.

Ảnh minh họa: Internet

4, Anh ta dần dần không có lòng kiên nhẫn với bạn, chuyện làm bạn vui, chuyện làm bạn buồn, bạn cằn nhằn, anh ta sẽ không có hứng thú nghe, thậm chí trở nên thiếu kiên nhẫn.

5, Anh ta sẽ không để ý đến cảm nhận của bạn nữa, lời nói thiếu đi sự dịu dàng, ngữ khí trở nên cọc cằn, cử chỉ lạnh nhạt, bạn khóc, bạn náo loạn, anh ta cũng không muốn để ý.

6, Chủ đề nói chuyện của hai người ngày càng ít, thậm chí còn không chủ động liên hệ với bạn. Cho dù có ở cạnh nhau, thì cũng chỉ là 1 bầu không khí tĩnh lặng.

Ảnh minh họa: Internet

7, Trước mặt bạn, anh ta thường xuyên đề cập đến sự xuất sắc của người khác giới, và so sánh bạn với những người khác, cố tình đánh giá thấp và mắng mỏ bạn.

8, Anh ta một bên níu kéo bạn, một bên âm thầm cùng người khác qua lại, lúc này bạn thăng cấp thành “lốp dự phòng”.

9, Anh ta bắt đầu trốn tránh bạn, không gọi điện cho bạn, không tìm bạn, cũng tìm mọi lí do để không phải đi hẹn hò cùng bạn.

Ảnh minh họa: Internet

10, Anh ta sẽ không còn chăm sóc và thương bạn nữa. Sức khỏe của bạn, bạn đói hay no, ấm hay lạnh, anh ta cũng không hỏi thăm. Sở thích và sinh nhật của bạn, chuyện quan trọng nhất của bạn, anh ta đều quên hết.

11, Anh ta sẽ không còn nói những lời từ tận đáy lòng, không muốn chia sẻ cho bạn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh ta, cũng không cho bạn tham dự vào cuộc đời của anh ta.

12, Lúc bạn và anh ta ở cạnh nhau, anh ta thường lơ đãng, lạnh nhạt, có lúc cảm thấy chuyện của bạn khiến anh ta thấy phiền phức và không muốn bị liên lụy.

Ảnh minh họa: Internet

13, Anh ta kháng cự cùng bạn thân mật, anh ta đối với bạn không còn ham muốn, thậm chị còn lạnh nhạt tránh xa và từ chối bạn.

14, Khi bạn gửi bài này cho anh ta, lúc đó anh ta không nói câu nào cả.