Phát hiện chồng ngoại tình: Đây là cách xử lý thông minh nhất khiến "tiểu tam" phải "tâm phục khẩu phục"

Phụ nữ yêu 20/09/2022 12:47

Khi phát hiện chồng ngoại tình chắc hẳn chị em sẽ cảm thấy bị "sốc toàn tập" và đôi khi làm ra những điều "dại dột". Vậy đâu mới là cách xử lý thông minh nhất khi chồng ngoại tình?

Người vợ chung thuỷ, toàn tâm toàn ý với người chồng sẽ có cảm giác đau đớn nhất khi phát hiện chồng mình ngoại tình, đầu gối tay ấp với người phụ nữ khác. Khi rơi vào tình cảnh này, có chị em chọn cách đánh ghen, có chị em chọn cách tha thứ, có chị em lại chọn kết thúc bằng đơn ly hôn. Liệu những sự lựa chọn này có phải là cách ứng xử khi chồng ngoại tình thông minh nhất? Thông minh hay không tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Gần đây rất nhiều clip, hình ảnh đánh ghen hay những bài viết bóc phốt chồng và con giáp thứ 13 được chia sẻ lên trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook thu hút rất nhiều sự quan tâm của chị em với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình sẽ giúp chủ nhân chia sẻ, phát tán bài viết, video, hình ảnh không mấy đẹp đẽ ấy vào nhiều hội nhóm để lấy sức mạnh cộng đồng mạng lên án gay gắt cặp đôi gian phu dâm phụ, đồng thời an ủi, thương cảm người vợ danh chính ngôn thuận. Nhưng đây là cách không thể giải quyết vấn đề mà còn khiến người vợ phải gặp nhiều rắc rối, tổn thương hơn nữa. 

Sự tức giận, bốc đồng sẽ giúp chị em thỏa cơn giận ngay lúc đó. Nhưng chỉ có sự bình tĩnh mới giúp chị em tìm được hướng đi để vượt qua cú sốc chồng ngoại tình một cách tốt nhất. Tuy nhiên không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể bình tĩnh để tìm ra giải pháp đúng đắn khi phát hiện chồng có người thứ ba.

Dưới đây là những việc chị em cần làm khi biết chồng có quan hệ ngoài luồng:

Không đánh ghen

Khi phát hiện chồng ngoại tình, ai cũng sẽ sốc và đau đớn. Trong thời điểm này, nếu chị em không giữ được sự bình tĩnh có thể làm nhiều việc làm mất kiểm soát. Trên thực tế, rất nhiều chị em vì tức giận đã chọn cách người đánh bồ của chồng. Hậu quả là cô nhân tình của chồng bị thương nặng và kiện ngược lại người vợ. Về mặt luật pháp, người vợ vẫn phải chịu các trách nhiệm liên quan. Vậy nên sự tức giận và nổi nóng không phải là cách khôn ngoan nhất.

Thực tế đi đánh ghen xong đa số không giải quyết được vấn đề gì cả mà chỉ khiến bạn thêm xấu đi và đáng sợ hơn bởi những cảm xúc giận dữ và những hành động thiếu kiềm chế khi đánh ghen. Đánh ghen chỉ khiến tình yêu của hai bạn thêm rạn nứt.

Phát hiện chồng ngoại tình: Đây là cách xử lý thông minh nhất khiến 'tiểu tam' phải 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tự trả lời câu hỏi: "Mình có còn cần người chồng này nữa không?"

Hãy liệt kê ra những điểm bạn mong muốn ở chồng, những gì bạn mong muốn gì trong cuộc hôn nhân này và giá trị chồng bạn đã dành cho bạn trong suốt khoảng thời gian qua Khi đã liệt kê những điều đó bạn sẽ có đáp án cho câu trả hỏi mình có muốn đi tiếp tục với người chồng này nữa không và quyết định những điều tiếp theo một cách đúng đắn nhất.

 

3. Đừng tự trách mình, cũng đừng đổ lỗi cho người khác

Nếu cuộc hôn nhân của bạn vững bền, khăng khít thì không có một tiểu tam nào có thể xen vào được. Nếu một ông chồng yêu thương vợ, trân trọng gia đình thì cũng không có cửa để cho người phụ nữ khác lả lơi mời gọi. Một người đàn ông trăng hoa không có người thứ ba, thì rồi cũng sẽ có người thứ tư, năm... Chính vì thế đừng đổ lỗi, cũng đừng tự trách bản thân.

Phát hiện chồng ngoại tình: Đây là cách xử lý thông minh nhất khiến 'tiểu tam' phải 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Giữ sức khỏe

Bạn hãy cố gắng tập trung ăn uống, cố gắng nghỉ ngơi đừng để bản thân suy sụp. Bởi thân thể có khoẻ mạnh, tươi tắn thì tâm trí mới sáng suốt tìm ra cách giải quyết hiệu quả.

5. Thay đổi bản thân

Hãy thay đổi bản thân một cách tích cực, yêu thương, trân trọng, đối xử tốt bản thân nhiều hơn. Hãy tự thưởng cho mình món quà bấy lâu nay mà mình ao ước thay vì nhường nhịn để cho chồng cho con để tâm trạng tốt lên. Khi tâm trạng tốt lên thì tự hoàn cảnh và vạn vật xung quanh cũng tốt hơn lên.

Tốt nhất bạn không theo dõi, đào thông tin facebook, chỗ làm, nơi ở... của người thứ ba, việc đó vô ích, tốn thời gian, làm tụt năng lượng của bạn. Hãy tập trung dành toàn thời gian vào bản thân để tìm cách vượt qua và tìm lại hạnh phúc cho mình.

Phát hiện chồng ngoại tình: Đây là cách xử lý thông minh nhất khiến 'tiểu tam' phải 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

6. Thẳng thắn đối diện với chồng và lựa chọn tha thứ và đi tiếp, hoặc là buông bỏ và dừng lại

Thay vì bạn giữ trong lòng hay chọn cách nói bóng gió hoặc hùng hổ dằn mặt tại trận thì cách cao tay xử lý chồng ngoại tình là thu thập chứng cứ và ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Thông qua cuộc nói chuyện này, bạn có thể đưa ra các hướng xử lý khác nhau. Đối với những người chồng ngoại tình một cách chủ động, họ sẽ tìm cách chối quanh co. Ngược lại, đối với những người chồng ngoại tình do say nắng hay lần đầu phạm lỗi, họ sẽ thừa nhận. Việc nói chuyện với chồng không phải là bạn muốn anh ta thừa nhận mà là để xem thái độ của anh ta sau khi bị phát hiện như thế nào. Hãy cân nhắc thật kỹ và quyết định: hoặc đi tiếp, hoặc ở lại, nhưng không được làm xấu hình ảnh bản thân mình.

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Từ khóa:   ngoại tình tư vấn chuyện gia đình tư vấn chuyện vợ chồng

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