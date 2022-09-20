Đặc biệt trong khoảng độ tuổi từ 40 – 42 là giai đoạn mà đàn ông chạm đáy hạnh phúc nên có nguy cơ “bùng nổ” những mối quan hệ ngoài luồng bởi vì:

Một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra, đàn ông ở độ tuổi 33 và 49 là có nguy cơ ngoại tình cao nhất so với các độ tuổi còn lại.

Trong giai đoạn này đa số đàn ông đã có công việc ổn định, không còn tình trạng nhảy việc nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Lúc này họ thường nghĩ đến bản thân nhiều hơn nên tăng nguy cơ ra ngoài để tìm niềm vui mới.

Mặt khác, khi đàn ông đã ổn định sự nghiệp, tiền tài đều có đủ thì rất có sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Nhất là đối với các cô gái mới lớn thường nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, sẵn sàng ngã vào vòng tay những người đàn ông này.

Có khi chưa cần đàn ông lên tiếng, họ đã chủ động lên kế hoạch tấn công lại. Đương nhiên chẳng có ông nào lại chê khi người ta dâng “mỡ đến tận miệng”.

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Muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông

Giai đoạn này, nồng độ Testosterone không quá cao nhưng nhưng lại đi vào ổn định. Tuy đây không phải là giai đoạn đàn ông có ham muốn tình dục mạnh nhất nhưng lại là lúc họ muốn khẳng định bản thân, chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng việc có thêm những mối quan hệ khác.

Có thể họ không ham hố về “chuyện ấy” nhưng vẫn muốn có thêm vài cô để chứng minh cho bạn bè thấy mình vẫn còn có sức hút lớn đối với người khác phái.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong độ tuổi trung niên khoảng 33 đến 49 tuổi, đàn ông thường có ý nghĩ “sống cho ra sống” và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống mới, tự nuông chiều bản thân bằng xe, nhà cửa, quần áo đẹp và những cô bồ trẻ.

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Vợ ngày càng một già đi, xuống sắc

Một trong những nguyên nhân không thể kể đến khiến cho các ông chồng trong độ tuổi này ra ngoài tòm tem đó là sự xuống sắc của các bà vợ.

Áp lực công việc, con cái, nội trợ, các mối quan hệ với hai bên gia đình làm cho họ không còn thời gian chăm lo cho bản thân, suốt ngày quần quật với cơm, gạo, mắm, muối làm bản thân họ trở nên cũ kĩ, lôi thôi. Đây là lúc mà các ông chồng cảm thấy ngán ngẩm với bà vợ của mình.

Mặt khác, tuổi tác cũng là yếu tố tác động không nhỏ đến nhan sắc của phụ nữ. Nhất là ở các cặp vợ chồng bằng tuổi nhau thì những bà vợ thường sẽ trông già hẳn so với chồng mình. Sự chênh lệch về ngoại hình cũng khiến cho các đức ông chồng có xu hướng đi tìm những cô gái trẻ đẹp hơn

Ngoài ra, sự chủ quan rằng mình “xấu hay đẹp cũng là của chồng rồi, anh ấy quá rõ nên không cần phải chưng diện làm gì” cũng là nguyên nhân khiến chồng không còn thấy sự quyến rũ ở vợ nữa dẫn đến ngoại tình là điều tất yếu sẽ xảy ra.

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Cuộc sống vợ chồng nhàm chán

Những cặp vợ chồng sống với nhau nhiều năm sẽ tạo cảm giác đơn điệu, nhạt nhẽo. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, guồng quay công việc sẽ khiến họ bị lôi cuốn không còn thời gian nghĩ đến đời sống tình cảm, cá nhân của mình nữa.

Việc sao nhãng chăm sóc đời sống tinh thần, đặc biệt là trong chuyện chăn gối sẽ khiến họ cảm thấy tẻ nhạt, không còn cảm hứng với đối phương nên rất dễ ra ngoài tìm cảm giác phiêu lưu mới lạ.

Lúc này là lúc mà người thứ 3 có cơ hội chen chân vào mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng nhiều nhất.

Đàn ông ngoại tình không phải là chuyện lạ, thậm chí là quá “thường tình”. Nhưng cũng tùy vào từng giai đoạn nhất định sẽ khiến cho họ muốn ngoại tình nhất. Chị em cũng nên tìm hiểu và có cách ứng xử phù hợp để giữ hạnh phúc hôn nhân nhé!