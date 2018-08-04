Mẹ không muốn con trai lấy vợ chỉ để 'che mắt' thiên hạ

Phụ nữ yêu 04/08/2018 07:25

Mẹ không muốn con trai lấy vợ chỉ để "che mắt" thiên hạ nghe thật lạ lùng. Nhưng có những bà mẹ như vậy. Vì tình yêu, sự cảm thông và thấu hiểu cho giới tính của con, họ chấp nhận đấu tranh với những lời dèm pha, dị nghị từ xóm làng...

Câu chuyện về người mẹ không muốn con trai lấy vợ chỉ để che mắt thiên hạ

Dưới đây là những dòng tâm sự của cô Hà Thị Thu khi phát hiện con trai cô chính là gay:

"Từ lâu tôi đã lờ mờ nhận ra con trai mình là gay. Lúc bé, con trai tôi đã có những cử chỉ nhỏ nhẹ không giống với những đứa con trai khác. Nó luôn tỏ ra rụt rè khi chơi với bạn trai. Ngược lại, nó lại rất thích chơi với những bạn gái cùng búp bê hay banh đũa, nhảy dây,... 

Đặc biệt, con tôi thích viết lách và nhật kí, những cuốn nhật kí mà nó viết nó thường đọc cho tôi. Có lần tôi đọc những bài viết lách trên mạng của nó, thấy nó nói nhiều về gay. Tôi thắc mắc, nhưng con bảo đấy là công việc của con, con đang theo đuổi đề tài này.

Tuy nhiên, càng đọc, tôi càng nhận ra những bài viết đó giống như lời tự sự của con trai tôi. Thỉnh thoảng tôi hỏi con thích cô này cô kia không nhưng nó đều từ chối. Mỗi lần con tôi về nhà, tôi cứ thấy con buồn. Dường như con muốn nói điều gì đó mà không thể nói được. 

Thấu hiểu sẽ giúp các người mẹ hiểu hơn về con của mình
Thấu hiểu sẽ giúp các người mẹ hiểu hơn về con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau hơn một năm âm thầm theo dõi con, tôi biết chắc rằng con mình chính là gay. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nắng, con tôi về quê thăm gia đình. Lúc đưa nó ra bến xe trở lại thành phố, tôi có gợi ý: “Lâu lắm rồi con không nói chuyện về người yêu, khi nào con mới chịu cưới vợ?”. Tôi nói gì, con cũng bảo chưa đến lúc.

Lúc ấy tôi mới hỏi: “Con chỉ thích con trai, con không thích phụ nữ, đúng không?”, Nó im lặng. Tôi liền nói luôn: “Mẹ chỉ hỏi con vậy thôi, con thích là nam hay nữ cũng được. Mẹ không cần, trai hay gái cũng được, con được vui vẻ hạnh phúc là mẹ vui rồi".

Được tôi mở lời, con cảm thấy rất vui, nhưng tôi lại lo lắng cho tương lai, phải làm sao đối mặt với họ hàng xung quanh. Vài năm sau, con tôi được 26 tuổi, họ hàng xung quanh gặp mặt lại hỏi: "Con cô đã có vợ chưa?". Nghe được câu hỏi ấy, lòng tôi đau như cắt. Dù muốn con mình được hạnh phúc nhưng tôi không biết phải giải thích ra sao về chuyện này. 

Nghe con tôi hỏi:
Nghe con tôi hỏi:"Con lấy vợ mẹ nhé?". Nhưng tôi liền trả lời:"Mẹ không muốn con trai cưới vợ để che mắt mọi người" - Ảnh minh họa: Internet

Thấy mẹ ngày nào cũng buồn, con tôi tìm hiểu từ người em họ và hiểu chuyện. Nó hỏi tôi:"Con cưới vợ nhé mẹ?". Tôi nghe cảm thấy ngạc nhiên thắc mắc tại sao nó hỏi vậy, thì nó lại nói: "Con không muốn làm mẹ buồn khi đối mặt với mọi người vì con." 

Nghe vậy, tôi hiểu ra mọi chuyện, ôm lấy con. Lúc ấy, nó khóc nhiều lắm, liên tục nói với tôi rằng nó không muốn làm tôi buồn. Từ trước tới nay, con tôi là người rất hiểu chuyện và có hiếu với tôi. Tôi thương nó, tôi muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi trả lời :"Mẹ không muốn con trai lấy vợ chỉ để che mắt mọi người, con hãy sống thật với chính mình, việc còn lại để mẹ lo." 

Con trai tôi có là gì đi chăng nữa, thì vẫn chính là đứa con của tôi, nó có hiếu, nó sống tốt với xã hội và tôi luôn ủng hộ nó".

Tôi chỉ cần con trai sống tốt với xã hội và có hiếu với tôi là đủ
Tôi chỉ cần con trai sống tốt với xã hội và có hiếu với tôi là đủ-Ảnh minh họa: Internet

Bạn thấy không, trên thế giới này sẽ không ai có thể thấu hiểu và thông cảm cho bạn ngoài cha mẹ. Dù là ai, dù đi đâu thì bạn vẫn mãi là con của họ và đương nhiên họ sẽ luôn bảo vệ cho bạn. Câu chuyện về mẹ không muốn con trai cưới vợ hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống và đặc biệt là hiểu về gia đình của mình.

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