Mẹ đơn thân:  2 thứ cứ lơ, 3 việc không dừng và 3 điều phải có

Mẹ đơn thân muốn hạnh phúc thì nhất định có 2 thứ phải lơ, 3 việc không dừng và 3 điều sống chết phải có. Hạnh phúc đều đơn giản như một túi trà, chỉ khi dám qua nước sôi nóng bỏng mới có ngày thơm ngát dịu dàng.

2 thứ cứ lơ Lời của thiên hạ Lời người ta nói với mẹ đơn thân nghe đó rồi cũng quên ngay đi. Nghe một lần sẽ thấy buồn, thế thì cũng không cần phải để tâm nhiều lần thêm. Dù sao thì người ta nói một lần cũng đâu thể nói cả đời. Thế nên mình cứ vì một hay vài lần đó mà buồn cả đời thì cũng chỉ mình thiệt. Và đã là mẹ đơn thân thì đừng sợ lời thiên hạ. Hạnh phúc của mình không từ miệng họ mà ra, thế thì cũng đừng vì lời họ nói mà chuốc thêm đau lòng. Cứ lơ đi, đời ai nấy sống, vậy thôi. Cứ lơ đi, đời ai nấy sống, vậy thôi - Ảnh minh họa: Internet Quá khứ Quá khứ đã là chuyện hôm qua. Người ta vốn không thể quên quá khứ, nhưng lơ đi thì có thể. Trong từng nỗi nhớ, đau lòng hay tiếc nuối cũng hãy tập làm lơ hết đi. Chỉ cần vài phút hay vài giây nhớ tới, hãy tìm việc gì khác để làm, hãy để mình bận rộn. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua đi, dù là đau lòng đến mức nào. Với mẹ đơn thân, hãy để quá khứ nằm đâu đó thật sâu trong hồi ức, một ngày sẽ nhận ra thật sự nó chỉ là chuyện đã từng.

3 việc không dừng Kiếm tiền Tiền với mẹ đơn thân cần thiết hơn mọi thứ. Cần là vì tiền sẽ cho mình cảm giác an toàn hơn bất kì người đàn ông. Cần là để mình đảm bảo cả sức mạnh tinh thần và vật chất cho con. Chỉ có tiền thì không thể tạo ra thiên đường cho đàn bà. Nhưng không có tiền, địa ngục sẽ đến, nhất là với mẹ đơn thân. Tiền với mẹ đơn thân cần thiết hơn mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, đừng bao giờ ngừng cố gắng kiếm tiền mà dại dột cậy dựa thêm người đàn ông nào khác. Với mẹ đơn thân, so với việc tìm một người chân thành với cả mình và con thì kiếm tiền vẫn dễ dàng hơn. Ít ra, chỉ cần có tiền, hai mẹ con sẽ có thứ mình muốn. Còn đàn ông, sẽ phải tìm thật lâu để đúng một người chân thành nhất.

Tinh thần tích cực Mẹ đơn thân nên cố gắng giữ tinh thần tích cực nhất có thể. Vừa là để cho mình sự lạc quan, còn là để cho con nguồn năng lực tốt đẹp nhất. Vì thế giới của con sau này sẽ được tạo ra từ nền tảng tinh thần và tình cảm của mẹ. Chỉ khi mẹ đủ một tinh thần tích cực, để con hiểu điều tốt đẹp sẽ luôn đến thì thế giới của con mới có thể tươi sáng và nhiều màu sắc được. Chăm con, báo hiếu cho cha mẹ Đây sẽ là hai việc quan trọng hơn hết với mẹ đơn thân. Với đàn bà, đến một người, chỉ còn lại hai người để mình yêu thương và quý trọng nhất, chính là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Chăm con, báo hiếu là hai việc nhất định phải làm tốt nhất. Còn lại cứ để trời cao an bài cho mình. Chăm con, báo hiếu là hai việc nhất định phải làm tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet 3 điều phải có Nụ cười của con Với mẹ đơn thân, không gì đẹp bằng nụ cười của con. Đây sẽ là tia sáng đẹp nhất vào những ngày tăm tối, là hy vọng diệu kỳ nhất ngay cả khi cuộc sống bế tắc. Vì vậy, đừng bao giờ đánh mất hay bỏ quên nụ cười của con. Con sẽ là điều đến cuối đời mẹ đơn thân cũng thấy tự hào, mãn nguyện và hạnh phúc nhất khi nhìn thấy. Sự an tâm của cha mẹ Mẹ đơn thân luôn mang trong lòng cảm giác có lỗi với hai người yêu thương mình nhất. Sợ tóc họ thêm vài sợi bạc vì lo âu mình đau buồn. Tình yêu của cha mẹ luôn là điều ấm áp và vô điều kiện nhất. Hãy khiến họ yên tâm với lựa chọn của mình, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cùng họ. Đến tuổi này, cha mẹ cũng chỉ cần có thế. Với mẹ đơn thân, không gì đẹp bằng nụ cười của con - Ảnh minh họa: Internet Hạnh phúc của chính mình Mẹ đơn thân đừng bỏ quên hạnh phúc của mình. Sống vì ai cũng không bằng sống cho mình trước. Vì chỉ khi mình hạnh phúc thì những người xung quanh mới hạnh phúc được. Đừng ngại làm điều mình thích, mua thứ mình muốn, đến nơi mình cần và gặp người mình mong. Đừng vì chút lỡ làng đã qua mà giam cầm niềm vui của mình quá lâu. Hạnh phúc đều đơn giản như một túi trà, chỉ khi dám qua nước sôi nóng bỏng mới có ngày thơm ngát dịu dàng. Thế thì, đã qua bao sóng gió, hạnh phúc cũng hãy thật bình dị, khiến mình vui, vậy là đủ.

Không ngại làm mẹ đơn thân nhưng tủi phận vì nhiều kẻ chầu chực ban phát chút tình thừa Biết rằng làm mẹ đơn thân chưa bao giờ đơn giản, nhưng có cần thiết với miệng lưỡi bỡn cợt của người đời, phải dúi thêm cho tôi một cú ngay cả khi tôi mới vừa bình tâm đứng dậy?

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