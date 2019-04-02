Mẹ dạy con trai 10 nguyên tắc chọn vợ, ai nghe xong cũng gật gù vì quá chuẩn

1. Là đàn ông, khi chọn vợ con đừng đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn, cũng đừng bắt đối phương phải thay đổi vì mình. Con hãy nhớ rằng, ai cũng cần có thời gian để hoàn thiện, trau dồi bản thân. Chỉ cần con sống trách nhiệm, chân thành thì chính vợ con sẽ tự nỗ lực để khiến con tự hào về cô ấy.

Đàn ông có thể thích ngắm phụ nữ xinh đẹp, thích lên giường với phụ nữ bốc lửa nhưng chỉ lấy người phù hợp nhất để làm vợ. Đấy là người phụ nữ chân thành, thiện lương và đối xử với chồng và gia đình chồng như với máu mủ ruột rà nhà mình.

3. Là đàn ông, hãy hiểu rằng thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp. Con có thể chưa có người yêu nhưng nhất định phải có sự nghiệp ổn định, tương lai xán lạn. Khi ấy, mọi thứ sẽ thuận lợi như ý, kể cả tình yêu lẫn hôn nhân.

2. Là đàn ông, đừng bao giờ để phụ nữ phải mở miệng nói lời yêu, cũng đừng bao giờ bắt cô ấy phải cất lên lời xin lỗi. Dám yêu dám nhận, dám hết mình yêu thương và suy nghĩ cho đối phương. Hãy nhớ, cô ấy luôn đúng, con luôn sai, đừng cố giành phần hơn về mình.

Chỉ khi đủ yêu, đủ trân trọng, đủ cần con mới rơi nước mắt vì ai kia - Ảnh minh họa: Internet

4. Con trai à, con có thể phân vân lựa chọn giữa một cô gái xinh đẹp và một cô gái thấu thiểu mình. Vậy nhưng, con phải tỉnh táo để giữ lấy người đã từng làm con khóc. Bởi lẽ, chỉ khi đủ yêu, đủ trân trọng, đủ cần con mới rơi nước mắt vì ai kia.

5. Con đừng than phiền rằng cô gái ấy phiền toái khi thường xuyên cằn nhằn con hoang phí tiền bạc, bực dọc khi con uống quá chén hay chẳng biết chăm sóc chính mình. Bởi lẽ, đấy mới là người vợ tuyệt vời nhất mà con may mắn có được.

6. Với phụ nữ nhìn vào ví tiền để chọn chồng, con hãy bỏ ngay đừng tiếc. Nếu không, khi con chẳng còn đồng nào trong túi cô ấy cũng sẽ nhanh chóng dứt tình cạn nghĩa mà rời đi.

Con biết đấy, tình yêu và hôn nhân đều đủ sức để có thể bao dung mọi lỗi lầm, trừ sự dối trá - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ còn yêu là còn phàn nàn, còn lo lắng, còn khóc lóc tủi hờn vì con vô tâm, lạnh nhạt với họ. Thế nhưng, khi họ im lặng đồng nghĩa với việc con đã mất họ mãi mãi.

8. Dù phụ nữ có nói những lời quá quắt, làm những việc khiến con tức giận nhưng cả đời này con đừng bao giờ đánh cô ấy. Hãy nhớ, đàn ông vũ phu không bao giờ xứng đáng được tôn trọng.

9. Trước người phụ nữ mình yêu con đừng ngần ngại nhận sai, nói lời ăn năn. Con biết đấy, tình yêu và hôn nhân đều đủ sức để có thể bao dung mọi lỗi lầm, trừ sự dối trá.

10. Hãy giữ chặt người phụ nữ cho con cảm giác bình yên, giúp con tốt hơn và yêu thương con hết lòng. Cô ấy không chỉ là người giúp các con có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà còn giúp cháu của mẹ được lớn lên trong tình thân nồng ấm.

Vậy đấy con trai, chỉ cần ghi nhớ những điều trên mẹ dám chắc con sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn bên người bạn đời tâm đầu ý hợp.